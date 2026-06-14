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Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

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© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Due serate a San Marco di Castellabate con birrifici artigianali, stand gastronomici, musica dal vivo e l’atmosfera estiva del Cilento

 

Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 torna a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, la Festa della Birra Artigianale 2026, giunta alla sua quinta edizione. L’appuntamento è in Corso De Angelis, nel centro della frazione marinara di Castellabate, con inizio previsto dalle ore 20:30.

Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate

© Foto di Israel Piña su Unsplash

Saranno due serate dedicate alla birra artigianale, al cibo del territorio e alla musica dal vivo. San Marco di Castellabate, con il suo corso principale a pochi passi dal mare, si trasformerà in un percorso di festa tra stand, degustazioni e momenti di intrattenimento.

Birra artigianale, food e musica nel Cilento

San Marco di Castellabate nel Cilento

Ph Wikipedia – Gabriele Pinto

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castellabate e dall’Associazione Culturale ViviSanMarco. Anche questa edizione porterà lungo Corso De Angelis diversi birrifici artigianali e una sezione food pensata per accompagnare le degustazioni con specialità del territorio.

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Il programma della Festa della Birra 2026

La Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate si svolgerà in due serate, entrambe con inizio alle ore 20:30. Non mancherà la musica dal vivo, con un programma diverso per ciascuna data:

  • venerdì 19 giugno 2026: Caffè D’Autore e Assumma Sound;
  • sabato 20 giugno 2026: concerto dei Moonya.

Oltre alla musica, il cuore dell’evento saranno naturalmente le birre artigianali, da provare tra uno stand e l’altro. La presenza di proposte gastronomiche rende la festa interessante anche per chi vuole fermarsi a cena e vivere l’intera serata nel centro di San Marco di Castellabate.

Locandina Beer Fest 2026 a San Marco di Castellabate

© viva San Marco | immagine generata con AI

Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate: informazioni utili

  • Quando: venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, dalle ore 20:30.
  • Dove: Corso De Angelis, San Marco di Castellabate (SA).
  • Biglietti: ingresso non indicato nelle fonti consultate. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell’organizzazione.
  • Info: Associazione Culturale Vivi San Marco.
  • Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

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