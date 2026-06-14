Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

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Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Due serate a San Marco di Castellabate con birrifici artigianali, stand gastronomici, musica dal vivo e l’atmosfera estiva del Cilento

Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 torna a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, la Festa della Birra Artigianale 2026, giunta alla sua quinta edizione. L’appuntamento è in Corso De Angelis, nel centro della frazione marinara di Castellabate, con inizio previsto dalle ore 20:30.

Saranno due serate dedicate alla birra artigianale, al cibo del territorio e alla musica dal vivo. San Marco di Castellabate, con il suo corso principale a pochi passi dal mare, si trasformerà in un percorso di festa tra stand, degustazioni e momenti di intrattenimento.

Birra artigianale, food e musica nel Cilento

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castellabate e dall’Associazione Culturale ViviSanMarco. Anche questa edizione porterà lungo Corso De Angelis diversi birrifici artigianali e una sezione food pensata per accompagnare le degustazioni con specialità del territorio.

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Il programma della Festa della Birra 2026

La Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate si svolgerà in due serate, entrambe con inizio alle ore 20:30. Non mancherà la musica dal vivo, con un programma diverso per ciascuna data:

venerdì 19 giugno 2026: Caffè D’Autore e Assumma Sound;

Caffè D’Autore e Assumma Sound; sabato 20 giugno 2026: concerto dei Moonya.

Oltre alla musica, il cuore dell’evento saranno naturalmente le birre artigianali, da provare tra uno stand e l’altro. La presenza di proposte gastronomiche rende la festa interessante anche per chi vuole fermarsi a cena e vivere l’intera serata nel centro di San Marco di Castellabate.

Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate: informazioni utili

Quando: venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, dalle ore 20:30.

venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, dalle ore 20:30. Dove: Corso De Angelis, San Marco di Castellabate (SA).

Corso De Angelis, San Marco di Castellabate (SA). Biglietti: ingresso non indicato nelle fonti consultate. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell’organizzazione.

ingresso non indicato nelle fonti consultate. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell’organizzazione. Info: Associazione Culturale Vivi San Marco.

Associazione Culturale Vivi San Marco. Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

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