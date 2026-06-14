Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.
Due serate a San Marco di Castellabate con birrifici artigianali, stand gastronomici, musica dal vivo e l’atmosfera estiva del Cilento
Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 torna a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, la Festa della Birra Artigianale 2026, giunta alla sua quinta edizione. L’appuntamento è in Corso De Angelis, nel centro della frazione marinara di Castellabate, con inizio previsto dalle ore 20:30.
Saranno due serate dedicate alla birra artigianale, al cibo del territorio e alla musica dal vivo. San Marco di Castellabate, con il suo corso principale a pochi passi dal mare, si trasformerà in un percorso di festa tra stand, degustazioni e momenti di intrattenimento.
Birra artigianale, food e musica nel Cilento
La manifestazione è organizzata dal Comune di Castellabate e dall’Associazione Culturale ViviSanMarco. Anche questa edizione porterà lungo Corso De Angelis diversi birrifici artigianali e una sezione food pensata per accompagnare le degustazioni con specialità del territorio.
Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.
Il programma della Festa della Birra 2026
La Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate si svolgerà in due serate, entrambe con inizio alle ore 20:30. Non mancherà la musica dal vivo, con un programma diverso per ciascuna data:
- venerdì 19 giugno 2026: Caffè D’Autore e Assumma Sound;
- sabato 20 giugno 2026: concerto dei Moonya.
Oltre alla musica, il cuore dell’evento saranno naturalmente le birre artigianali, da provare tra uno stand e l’altro. La presenza di proposte gastronomiche rende la festa interessante anche per chi vuole fermarsi a cena e vivere l’intera serata nel centro di San Marco di Castellabate.
Festa della Birra Artigianale 2026 a San Marco di Castellabate: informazioni utili
- Quando: venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, dalle ore 20:30.
- Dove: Corso De Angelis, San Marco di Castellabate (SA).
- Biglietti: ingresso non indicato nelle fonti consultate. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell’organizzazione.
- Info: Associazione Culturale Vivi San Marco.
- Avvertenza: l’evento prevede la presenza di degustazioni e somministrazione di alcolici. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.
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