Concerti al Tramonto: serata Jazz nell’arena sul mare di Pietrarsa

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Sabato 20 giugno 2026 tornano i Concerti al Tramonto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: una serata jazz nell’arena sul mare, con ingresso al Museo incluso nel biglietto.

Sabato 20 giugno 2026 arriva al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, il primo appuntamento di Concerti al Tramonto: Jazz a Pietrarsa, una serata musicale nell’anfiteatro sul mare del museo ferroviario.

A inaugurare la rassegna sarà un trio jazz formato da Alessandra Vitagliano alla voce, Marco Fazzari alla batteria e Giuseppe Di Cristo alla tastiera. Il programma porterà il pubblico tra le atmosfere musicali degli anni ’50 e ’60, in una cornice che rende l’ascolto suggestivo. Prima del concerto sarà possibile visitare liberamente i padiglioni del Museo e scoprire la collezione di locomotive storiche, in uno degli dell’archeologia industriale in Campania.

La rassegna Concerti al Tramonto è articolata in tre appuntamenti, ciascuno dedicato a un diverso periodo musicale. L’iniziativa è firmata da NOMEA, realtà che organizza esperienze musicali e culturali in luoghi storici e di particolare valore scenografico. In caso di maltempo, il concerto non sarà annullato ma si svolgerà nei padiglioni interni del Museo.

Informazioni e prenotazioni: Concerti al Tramonto a Pietrarsa Quando: sabato 20 giugno 2026, concerto ore 19:30

sabato 20 giugno 2026, concerto ore 19:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 15A, 80146 Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 15A, 80146 Napoli Biglietto: €15 con ingresso Museo incluso

€15 con ingresso Museo incluso Prenotazione: obbligatoria via WhatsApp al 375 613 9180

obbligatoria via WhatsApp al Info: pagina ufficiale Nomea Prenota il tuo posto su WhatsApp

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