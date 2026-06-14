Città della Scienza estate 2026: eventi, laboratori e Planetario per bambini e famiglie

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Dal 1 giugno al 27 settembre 2026 a Città della Scienza a Napoli arriva un lungo programma estivo con laboratori, visite guidate, science show, mostre, Planetario e attività per bambini e famiglie.

Anche per l’estate 2026 Città della Scienza a Napoli non si ferma e propone un lungo calendario di attività pensato per chi vuole trascorrere una giornata diversa tra curiosità, gioco e scoperta.

Il programma “Un’estate di Scienza, meraviglia e scoperta” si svolge da lunedì 1 giugno a domenica 27 settembre 2026 negli spazi di Città della Scienza, in Via Coroglio 57/104 a Napoli.

È una proposta particolarmente interessante per famiglie con bambini, residenti e turisti che cercano eventi per bambini a Napoli durante l’estate, soprattutto nelle giornate più calde o quando si vuole scegliere un’attività educativa ma leggera.

Cosa fare a Città della Scienza estate 2026

Il programma estivo di Città della Scienza mette insieme diverse attività: non solo visite al museo, ma anche esperimenti, giochi, show scientifici, mostre e spettacoli al Planetario.

Tra le attività previste ci sono:

visite guidate a Corporea , il museo interattivo dedicato al corpo umano;

, il museo interattivo dedicato al corpo umano; visite alla mostra “Insetti & Co. Il laboratorio vivo” ;

; visite alla mostra “SensAzioni” , prorogata fino al 26 luglio 2026;

, prorogata fino al 26 luglio 2026; science show con esperimenti e dimostrazioni;

con esperimenti e dimostrazioni; giochi all’aperto e attività per bambini;

e attività per bambini; spettacoli del Planetario , anche con appuntamenti serali;

, anche con appuntamenti serali; Notti al Museo, per vivere gli spazi scientifici in un orario diverso dal solito.

La forza di questo appuntamento è proprio la varietà: si può costruire una visita breve, magari concentrata sul Planetario, oppure organizzare una giornata più completa tra museo, mostre e laboratori.

Per altre idee family in città si può consultare anche la sezione dedicata agli eventi per bambini a Napoli e il calendario degli eventi a Napoli.

Corporea, mostre e visite guidate

Uno dei percorsi più adatti alle famiglie è quello dentro Corporea, il museo interattivo di Città della Scienza dedicato al corpo umano. È una visita che funziona bene con bambini e ragazzi perché trasforma argomenti scientifici complessi in esperienze più immediate.

Durante l’estate sono previste anche visite guidate alla mostra “Insetti & Co. Il laboratorio vivo” e alla mostra “SensAzioni”, pensate per avvicinare i visitatori al mondo naturale, ai sensi e alla scoperta attraverso un approccio pratico.

Tra le novità dell’estate 2026 ci sono anche speciali visite guidate con Aphel, il piccolo robot umanoide interattivo che accompagna i visitatori alla scoperta di Corporea.

Planetario e spettacoli sotto le stelle

Il Planetario di Città della Scienza resta uno degli spazi più amati, soprattutto da chi visita il museo con bambini curiosi di stelle, pianeti e universo.

Nel programma estivo sono previsti spettacoli dedicati al cielo e all’esplorazione dello spazio, con appuntamenti anche serali. È una buona scelta per chi cerca un’attività al coperto, educativa e adatta a diverse fasce d’età.

La programmazione può cambiare in base al giorno, quindi conviene sempre controllare il calendario ufficiale prima di organizzare la visita, soprattutto se si vuole partecipare a uno spettacolo specifico del Planetario.

Perché andarci con i bambini

Città della Scienza è una delle mete più comode a Napoli quando si vuole proporre ai bambini un’attività diversa dal solito. Non è la classica visita “da guardare e basta”: molte esperienze sono pensate per far toccare, osservare, provare e fare domande.

Per le famiglie è utile anche perché permette di alternare momenti guidati, spazi espositivi e attività più dinamiche. In estate questo aspetto pesa: avere un luogo dove passare alcune ore tra cultura e gioco può risolvere facilmente una mattinata o un pomeriggio.

È anche un buon punto di partenza per vivere la zona di Bagnoli e Coroglio, magari abbinando la visita a una passeggiata nell’area flegrea o ad altre cose da fare a Napoli durante l’estate.

Biglietti per Città della Scienza estate 2026

I biglietti variano in base al tipo di visita scelta. Per il Science Centre il biglietto intero costa €10, mentre il ridotto per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, studenti universitari e over 65 costa €8.

Per il Planetario il biglietto unico costa €5, mentre lo spettacolo live costa €6. Sono disponibili anche biglietti integrati Science Centre + Planetario: €13 intero e €11 ridotto per il Planetario 2D, €14 intero e €12 ridotto per il Planetario live.

I bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente. Sono previste gratuità anche per alcune categorie indicate dalla biglietteria ufficiale, tra cui possessori di tessera ICOM, residenti nel quartiere di Bagnoli secondo le condizioni previste, docenti accompagnatori e persone con specifiche certificazioni di invalidità o disabilità.

Come arrivare a Città della Scienza

Città della Scienza si trova in Via Coroglio 57/104, Napoli, nella zona di Bagnoli.

Con i mezzi pubblici si può arrivare dalla stazione di Napoli Campi Flegrei e poi proseguire con gli autobus R7 o C1. Dalla Cumana, la fermata di riferimento è Bagnoli – Città della Scienza: da lì si può raggiungere piazzetta Bagnoli e proseguire con R7 o C1 in direzione Coroglio.

Chi arriva in auto può prendere la Tangenziale di Napoli e uscire a Fuorigrotta o Agnano, seguendo poi le indicazioni per Città della Scienza.

Città della Scienza estate 2026: informazioni

Quando: da lunedì 1 giugno a domenica 27 settembre 2026, dalle 09:00 alle 17:00 secondo il calendario ufficiale delle attività.

Dove: Città della Scienza, Via Coroglio 57/104, 80124 Napoli.

Biglietti: Science Centre €10 intero, €8 ridotto; Planetario da €5; integrato Science Centre + Planetario da €13 intero e €11 ridotto. Biglietti online e presso la biglietteria di Città della Scienza.

Info: programma e biglietti sul sito ufficiale di Città della Scienza.

Informazioni utili: Città della Scienza estate 2026 Quando: dal 1 giugno al 27 settembre 2026

dal 1 giugno al 27 settembre 2026 Dove: Città della Scienza, Via Coroglio 57/104, Napoli

Città della Scienza, Via Coroglio 57/104, Napoli Per chi: famiglie, bambini, ragazzi, turisti e visitatori di tutte le età

famiglie, bambini, ragazzi, turisti e visitatori di tutte le età Biglietti: Science Centre da €10, Planetario da €5, formule integrate disponibili

Consulta il calendario ufficiale



Domande frequenti su Città della Scienza estate 2026

Il programma è adatto ai bambini?

Sì, il programma estivo di Città della Scienza è pensato anche per bambini e famiglie, con laboratori, visite guidate, science show, mostre e attività interattive.

Serve acquistare il biglietto in anticipo?

I biglietti sono disponibili online e presso la biglietteria. Per Planetario, laboratori e attività con posti limitati è consigliabile controllare prima il calendario ufficiale.

Dove si trova Città della Scienza?

Città della Scienza si trova in Via Coroglio 57/104, a Napoli, nella zona di Bagnoli. Si può raggiungere con auto, Cumana, metro e autobus R7 o C1.