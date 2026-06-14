Campania Teatro Festival 2026: gli spettacoli più belli da vedere tra Napoli e Campania

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Dal 12 giugno al 12 luglio 2026 torna il Campania Teatro Festival: 31 giorni di teatro, musica, danza, mostre, incontri e spettacoli tra Napoli e la Campania. Biglietti online dal 5 giugno, con prezzi popolari da 5 a 8 euro.

Dal 12 giugno al 12 luglio 2026 torna il Campania Teatro Festival 2026, uno dei grandi appuntamenti culturali dell’estate a Napoli e in Campania. La diciannovesima edizione, diretta da Ruggero Cappuccio, propone 31 giorni di programmazione tra spettacoli teatrali, concerti, danza, mostre, incontri, progetti speciali e Dopofestival.

Il cuore del Festival sarà a Palazzo Reale di Napoli, tra il Cortile delle Carrozze e la terrazza prospiciente il Giardino Romantico. Il programma coinvolgerà anche alcuni importanti spazi teatrali cittadini come il Teatro Mercadante, la Sala Assoli, il Teatro Tedér, il Teatro Nuovo e il Teatro Politeama.

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Per chi cerca eventi a Napoli tra giugno e luglio, il Campania Teatro Festival è una delle rassegne più interessanti da seguire: oltre 150 appuntamenti, 9 sezioni e tanti luoghi diversi, con una formula che permette di scegliere tra teatro d’autore, concerti, danza, performance e serate più informali.

Campania Teatro Festival 2026: programma per luogo

Il programma del Campania Teatro Festival 2026 è molto ampio. Per orientarsi meglio, conviene leggerlo per luoghi: Palazzo Reale per le serate più sceniche e musicali, Teatro Mercadante per i grandi nomi della prosa, Sala Assoli e Teatro Tedér per le proposte più contemporanee, Giardino Romantico per il Dopofestival.

Di seguito segnaliamo alcuni degli appuntamenti principali, senza elencare tutto il calendario. Il consiglio è scegliere prima il luogo e poi verificare disponibilità e orari sulla biglietteria ufficiale.

Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale

Il Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale di Napoli sarà uno dei luoghi simbolo del Festival. Qui si concentrano alcuni degli appuntamenti più adatti anche a un pubblico non necessariamente teatrale: musica, danza, reading, progetti speciali e spettacoli con nomi molto riconoscibili.

Tra gli eventi principali ci sono Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti, domenica 21 giugno 2026, con Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri. Una serata musicale molto trasversale, ideale per chi vuole entrare nel Festival partendo dalla musica.

Sempre nel Cortile delle Carrozze arriveranno i 40 Fingers, martedì 23 giugno 2026, con il loro progetto chitarristico seguito anche a livello internazionale, e Constantinople | Estuary, mercoledì 24 giugno 2026, con Kiya Tabassian, Ablaye Cissoko e Patrick Graham.

Da segnare anche Carmina Desimoniana, lunedì 6 luglio 2026, con testi e musiche di Roberto De Simone, La vita è bella? No, è un tipo, con Paola Minaccioni, giovedì 9 luglio 2026, e ‘A Cantata d’ ‘o Ccafè di Johann Sebastian Bach, domenica 12 luglio 2026.

Biglietti per gli eventi al Cortile delle Carrozze Concerti, danza, reading e progetti speciali nel cuore di Palazzo Reale di Napoli. Vedi biglietti Cortile delle Carrozze Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Giardino Romantico di Palazzo Reale

La terrazza prospiciente il Giardino Romantico di Palazzo Reale di Napoli sarà lo spazio del Dopofestival, la parte più informale della rassegna. Qui il Festival cambia ritmo: dopo gli spettacoli, spazio a musica dal vivo, dj set, stand up comedy e serate curate da Drop Eventi.

Tra gli appuntamenti da tenere d’occhio ci sono Lucio & Lucio, tributo a Dalla e Battisti, Napoli Segreta, Ebbanesis, Emilia Zamuner, Gnut, Club Tasso, Made in Italy, Labadessa, Vesuviano, Audio 2 e Gabriele Poso.

È la scelta giusta per chi vuole vivere Palazzo Reale di sera in modo meno formale, magari abbinando una passeggiata in centro a un concerto o a una serata musicale. Alcuni appuntamenti del Dopofestival possono avere modalità di prenotazione diverse rispetto agli spettacoli in teatro.

Biglietti e prenotazioni per il Dopofestival Musica dal vivo, dj set, stand up comedy e serate nella terrazza del Giardino Romantico di Palazzo Reale. Vedi eventi Giardino Romantico Link affiliato o tracciato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Teatro Mercadante: i grandi nomi

Il Teatro Mercadante di Napoli ospita alcuni degli spettacoli più forti del Campania Teatro Festival 2026. È il luogo da guardare per chi cerca grandi interpreti, regie importanti e produzioni teatrali di respiro nazionale e internazionale.

Il Festival si apre al Mercadante con L’ultimo nastro di Krapp / Press Conference, regia di Roberto Andò, con Renato Carpentieri, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026.

Nel calendario del Mercadante ci sono anche Labio de Liebre, scritto e diretto da Fabio Rubiano Orjuela, il 21 e 22 giugno, Tony Hadley con la Fabulous TH Band, il 24 giugno, Insieme con Laura Morante, il 28 giugno, e Casting Lear, il 1 e 2 luglio.

Molto atteso anche I fratelli De Filippo, scritto, diretto e interpretato da Sergio Rubini, il 5 e 6 luglio. Nella parte finale del Festival ci saranno anche Amen, da Massimo Recalcati, l’8 luglio, Equilibrio Dinamico: Capitolo XV, il 10 luglio, e La creatività è l’intelligenza che si diverte, il 12 luglio.

Biglietti per gli eventi al Teatro Mercadante Prosa, grandi interpreti, teatro internazionale e alcuni degli appuntamenti più attesi del Festival. Vedi biglietti Teatro Mercadante Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Sala Assoli: teatro contemporaneo

La Sala Assoli di Napoli sarà uno degli spazi più interessanti per chi segue il teatro contemporaneo, le compagnie di ricerca e le proposte più intime. È una sala perfetta per spettacoli ravvicinati, dove il rapporto tra attori e pubblico diventa più diretto.

Tra gli appuntamenti principali ci sono Cuore di Porco, progetto di Carrozzeria Orfeo, il 15 e 16 giugno, ‘A Stesa, il 21 giugno, e Le pietre parlano – Anime in conflitto, il 23 giugno.

Da segnalare anche Appassionata, con Cristina Donadio, il 25 giugno, Ayoub, il 5 e 6 luglio, Io & l’IA, testo di Fabio Pisano, l’8 luglio, Coralin alla fine muore, il 10 luglio, e La morte e la fanciulla, il 12 luglio.

Biglietti per gli eventi alla Sala Assoli Spettacoli contemporanei, nuove drammaturgie e proposte teatrali più intime nel cuore di Napoli. Vedi biglietti Sala Assoli Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Teatro Tedér: nuove scene e ricerca

Il Teatro Tedér – Teatro Del Rimedio di Napoli ospita una parte del programma dedicata a linguaggi contemporanei, nuove scene e spettacoli più sperimentali. È uno dei luoghi giusti per chi vuole scoprire nomi meno mainstream ma spesso molto interessanti.

Tra gli appuntamenti principali ci sono In Ponticelli Everything is Fine, il 13 giugno, Donne in tempo di guerra, il 21 giugno, Alfons(in)a, il 22 giugno, En Retrait, il 25 giugno, Il panico totale, il 2 luglio, e Igor, il 3 luglio.

Nella seconda parte del Festival il Teatro Tedér accoglierà anche Dimenticata pace, il 4 luglio, Il berretto a sonagli, il 5 luglio, Ramanzine. O è un peccato che sia andata così, il 6 luglio, e R3V@LUT1@N – Il film, dal 9 al 12 luglio.

Biglietti per gli eventi al Teatro Tedér Teatro contemporaneo, ricerca scenica e appuntamenti fuori dai circuiti più tradizionali. Vedi biglietti Teatro Tedér Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Teatro Nuovo e Teatro Politeama

Nel programma del Campania Teatro Festival 2026 ci sono anche appuntamenti al Teatro Nuovo di Napoli e al Teatro Politeama di Napoli. Il Teatro Nuovo ospiterà, tra gli altri, Donne da buttare con Rosalia Porcaro, Dilemmi, Vengo dal mare, L’ultima fotografia, Il bosco, I sogni di Annaclara, Il terzo incomodo e Lettera di una sconosciuta.

Il Teatro Politeama sarà invece la sede di Rango | Boléro | Suite Flamenca, spettacolo della Sergio Bernal Dance Company, in programma mercoledì 8 luglio 2026. Una serata di danza molto scenica, adatta anche a chi vuole scegliere uno spettacolo più visivo e musicale.

Biglietti per Teatro Nuovo e Teatro Politeama Prosa, danza e spettacoli contemporanei in due luoghi centrali del Festival. Teatro Nuovo

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Mostre gratuite a Palazzo Reale

Nel programma del Festival ci sono anche mostre visitabili gratuitamente a vico Mauriello, Palazzo Reale di Napoli, dal 12 giugno al 12 luglio 2026.

Tra i progetti espositivi ci sono Con i tuoi occhi di Salvatore Liguori, Siria di Romeo Civilli e Jazz: la pellicola del suono di Salvatore Pastore. Le mostre sono un modo semplice per avvicinarsi al Festival anche senza acquistare subito un biglietto.

Biglietti Campania Teatro Festival 2026

I biglietti del Campania Teatro Festival 2026 hanno prezzi popolari: €8 intero e €5 ridotto per under 30 e over 65. Alcuni appuntamenti hanno formule specifiche, mentre le mostre a Palazzo Reale sono a ingresso libero.

La vendita è disponibile online sul sito ufficiale del Festival, sulle pagine dei singoli spettacoli, su Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati. È possibile acquistare anche nei luoghi di spettacolo, se ci sono posti disponibili, da un’ora prima dell’inizio dell’evento.

La biglietteria centrale del Campania Teatro Festival si trova presso l’Università Suor Orsola Benincasa, in via Chiaia 45-47, Napoli. Gli orari indicati sono: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00; il sabato dalle 10:00 alle 14:00. Chiusura il sabato pomeriggio e la domenica.

Perché andare al Campania Teatro Festival

Il Campania Teatro Festival è una rassegna perfetta per chi vuole vivere Napoli in modo diverso, entrando nei teatri e nei luoghi storici della città durante le sere d’estate. Non è solo un festival per appassionati di teatro: il programma include anche musica, danza, mostre, incontri e appuntamenti più accessibili a un pubblico ampio.

La formula è semplice: tanti spettacoli, prezzi bassi e location di grande fascino. Si può scegliere una serata al Teatro Mercadante, un concerto a Palazzo Reale, una proposta contemporanea alla Sala Assoli o una serata più informale al Dopofestival.

Per altri appuntamenti culturali puoi seguire anche la nostra sezione dedicata agli spettacoli teatrali a Napoli e il calendario aggiornato con le cose da fare nel weekend a Napoli.

Informazioni e biglietti: Campania Teatro Festival 2026 Quando: dal 12 giugno al 12 luglio 2026

dal 12 giugno al 12 luglio 2026 Dove: Napoli e Campania, con cuore a Palazzo Reale di Napoli

Napoli e Campania, con cuore a Palazzo Reale di Napoli Luoghi principali: Cortile delle Carrozze, Giardino Romantico, Teatro Mercadante, Sala Assoli, Teatro Tedér, Teatro Nuovo e Teatro Politeama

Cortile delle Carrozze, Giardino Romantico, Teatro Mercadante, Sala Assoli, Teatro Tedér, Teatro Nuovo e Teatro Politeama Biglietti: intero €8, ridotto €5 per under 30 e over 65

intero €8, ridotto €5 per under 30 e over 65 Vendita: online sulle pagine dei singoli spettacoli, su Vivaticket e presso la biglietteria centrale in via Chiaia 45-47 a Napoli Vedi biglietti Cortile delle Carrozze Vedi eventi Giardino Romantico Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Campania Teatro Festival 2026: programma e biglietti

Quando: da venerdì 12 giugno a domenica 12 luglio 2026.

Dove: Napoli e Campania. Tra i luoghi principali: Palazzo Reale di Napoli, Teatro Mercadante, Sala Assoli, Teatro Tedér, Teatro Nuovo, Teatro Politeama e altri spazi regionali.

Biglietti: intero €8, ridotto €5 per under 30 e over 65. Alcune mostre e alcuni appuntamenti sono gratuiti o con prenotazione.

Info: programma completo sul sito ufficiale del Campania Teatro Festival.