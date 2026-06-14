Atella Sound Circus 2026: ritorna il Festival degli Artisti di Strada e della Musica

Tre giorni a ingresso gratuito al Casale di Teverolaccio di Succivo con musica dal vivo, artisti di strada, giocoleria, laboratori per bambini, stand gastronomici e atmosfere da circo a cielo aperto
Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026 torna a Succivo, in provincia di Caserta, Atella Sound Circus 2026, il festival gratuito dedicato alla musica e agli artisti di strada. L’evento si svolgerà nello spazio suggestivo del Casale di Teverolaccio di Succivo, con ingresso libero a partire dalle 17:30.
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Per tre giorni il Casale di Teverolaccio di Succivo diventerà un grande spazio all’aperto con artisti di strada, buskers, musicisti e performer circensi. L’edizione 2026 è la nona edizione del festival e porterà a Succivo artisti provenienti da diversi Paesi, con un programma che intreccia musica dal vivo, arte circense, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che funziona bene anche per chi arriva con bambini, perché gli spettacoli di strada sono immediati, visivi e facili da seguire.
Il programma musicale di Atella Sound Circus 2026
La parte musicale dell’Atella Sound Circus 2026 prevede cinque progetti live distribuiti nelle tre serate del festival. Il palco del Casale ospiterà sonorità diverse, con una proposta che guarda alle musiche del mondo, alle contaminazioni e ai ritmi da festa collettiva.
- Venerdì 19 giugno 2026: Fulu Miziki + Karakal
- Sabato 20 giugno 2026: Ngasa Ngasa + Zinharua
- Domenica 21 giugno 2026: Sunomi Sain
Tutti gli spettacoli e i concerti sono a ingresso gratuito. Per chi segue spesso i concerti e gli eventi in Campania, Atella Sound Circus è uno di quegli appuntamenti da segnare perché unisce musica, arte di strada e una location storica fuori dai circuiti più affollati.
Food truck, mercatini e aree del Casale
Anche nel 2026 non mancherà la parte gastronomica, con stand e food truck allestiti nelle aree del Casale. L’idea è quella di una festa da vivere tutta la sera: si può arrivare per uno spettacolo, fermarsi a mangiare qualcosa, ascoltare un concerto e poi spostarsi tra mercatini e performance.
Le aree del festival saranno organizzate così:
- Orti: spettacoli e artisti di strada
- Aia: area food
- Corte: live artisti e bar
- Mercatini: stand, area food vegan, vegetariana e per celiaci
Gli ingressi sono previsti da Via Murelle, Via Trivio del Castagno e Via Teverolaccio / XXIV Maggio. È indicata anche la disponibilità di parcheggio: conviene comunque arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto il sabato sera.
Atella Sound Circus 2026: cosa sapere prima di andare
- Date: 19, 20 e 21 giugno 2026
- Luogo: Casale di Teverolaccio, Succivo (CE)
- Ingresso: gratuito, dalle 17:30
- Aree: spettacoli, artisti di strada, concerti, food truck, mercatini e attività per famiglie
- Info: pagina ufficiale Atella Sound Circus
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