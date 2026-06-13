Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: 3 giorni di festa con 11 forni e ingresso gratuito

Nel centro storico di Gragnano torna il Festival del Panuozzo 2026: tre giorni di festa con ingresso gratuito, 11 forni tradizionali, panuozzi classici e speciali, musica, artisti di strada e attività per bambini.
Da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026 torna il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. L’appuntamento è in via Quarantola, a partire dalle ore 18:30, con tre serate dedicate a una delle specialità della tradizione gragnanese.
L’evento è a ingresso gratuito e permetterà ai visitatori di assaggiare il panuozzo di Gragnano, preparato e cotto al momento nei forni ardenti dei pizzaioli partecipanti. In programma panuozzi classici, versioni speciali, musica, dj set, artisti di strada e uno spazio dedicato anche ai bambini.
Festival del Panuozzo 2026: 11 forni nel centro storico di Gragnano
Il Festival del Panuozzo di Gragnano è ormai un appuntamento simbolo dell’estate gragnanese. Per tre sere il centro storico si trasformerà in un grande percorso del gusto, con forni tradizionali accesi e tanti produttori locali pronti a proporre le loro specialità.
Il protagonista sarà naturalmente il panuozzo, preparato con impasto dedicato e cotto nei forni secondo la tradizione. La versione più classica resta quella con pancetta e mozzarella, ma durante la festa si potranno provare anche tante varianti creative, una per ogni produttore partecipante.
Gragnano è conosciuta soprattutto per la pasta, ma il panuozzo è un altro grande simbolo gastronomico della città.
Cosa si mangia al Festival del Panuozzo di Gragnano
Durante le tre serate i visitatori potranno assaggiare il panuozzo classico di Gragnano e tante versioni speciali preparate dai produttori. I panuozzi saranno farciti e cotti al momento, così da servire il prodotto caldo e fragrante. Non mancherà anche uno stand gluten free, pensato per rendere l’evento più inclusivo.
Musica, artisti di strada e spazio per bambini
Il Festival del Panuozzo non sarà solo una festa gastronomica. In via Quarantola ci saranno anche artisti di strada, dj set, musica e momenti di intrattenimento, pensati per accompagnare le serate nel centro storico di Gragnano.
Previsto anche uno spazio riservato ai bambini, con laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.
I produttori presenti al Festival del Panuozzo
Al Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano saranno presenti diversi ristoratori e produttori locali, tra cui:
- Pizzeria Il Tris
- Luigi o’Furnaro
- Pizza e Panuozzo Da Enrico Malafronte
- Mascolo 1982 – Pizza & Panuozzo
- Pizzeria Mascolo dal 1995
- Pizzeria Domenico Mascolo
- O’ Presidente pizza panuozzo e pasta
- Pascarlí trattoria e pizzeria
- Pizza Pazza di Malafronte Leandro
- Ristorante & Pizzeria La Valle dei Mulini
- Pizzeria Il Tempio
- Pizzeria Ciccio ò Ciccione
Presente anche uno stand gluten free.
Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: informazioni utili
- Quando: da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026, dalle ore 18:30
- Dove: via Quarantola, centro storico di Gragnano, provincia di Napoli
- Biglietti: ingresso gratuito
- Cosa trovare: panuozzi classici e speciali, 11 forni, stand gluten free, musica, dj set, artisti di strada e attività per bambini
- Info: pagina Facebook del Festival del Panuozzo
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