Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: 3 giorni di festa con 11 forni e ingresso gratuito

Ph Facebook Ass. Pizza & Panuozzo Gragnano

Nel centro storico di Gragnano torna il Festival del Panuozzo 2026: tre giorni di festa con ingresso gratuito, 11 forni tradizionali, panuozzi classici e speciali, musica, artisti di strada e attività per bambini.

Da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026 torna il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. L’appuntamento è in via Quarantola, a partire dalle ore 18:30, con tre serate dedicate a una delle specialità della tradizione gragnanese.

L’evento è a ingresso gratuito e permetterà ai visitatori di assaggiare il panuozzo di Gragnano, preparato e cotto al momento nei forni ardenti dei pizzaioli partecipanti. In programma panuozzi classici, versioni speciali, musica, dj set, artisti di strada e uno spazio dedicato anche ai bambini.

Festival del Panuozzo 2026: 11 forni nel centro storico di Gragnano

Il Festival del Panuozzo di Gragnano è ormai un appuntamento simbolo dell’estate gragnanese. Per tre sere il centro storico si trasformerà in un grande percorso del gusto, con forni tradizionali accesi e tanti produttori locali pronti a proporre le loro specialità.

Il protagonista sarà naturalmente il panuozzo, preparato con impasto dedicato e cotto nei forni secondo la tradizione. La versione più classica resta quella con pancetta e mozzarella, ma durante la festa si potranno provare anche tante varianti creative, una per ogni produttore partecipante.

Gragnano è conosciuta soprattutto per la pasta, ma il panuozzo è un altro grande simbolo gastronomico della città.

Cosa si mangia al Festival del Panuozzo di Gragnano

Durante le tre serate i visitatori potranno assaggiare il panuozzo classico di Gragnano e tante versioni speciali preparate dai produttori. I panuozzi saranno farciti e cotti al momento, così da servire il prodotto caldo e fragrante. Non mancherà anche uno stand gluten free, pensato per rendere l’evento più inclusivo.

Musica, artisti di strada e spazio per bambini

Il Festival del Panuozzo non sarà solo una festa gastronomica. In via Quarantola ci saranno anche artisti di strada, dj set, musica e momenti di intrattenimento, pensati per accompagnare le serate nel centro storico di Gragnano.

Previsto anche uno spazio riservato ai bambini, con laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.

I produttori presenti al Festival del Panuozzo

Al Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano saranno presenti diversi ristoratori e produttori locali, tra cui:

Pizzeria Il Tris

Luigi o’Furnaro

Pizza e Panuozzo Da Enrico Malafronte

Mascolo 1982 – Pizza & Panuozzo

Pizzeria Mascolo dal 1995

Pizzeria Domenico Mascolo

O’ Presidente pizza panuozzo e pasta

Pascarlí trattoria e pizzeria

Pizza Pazza di Malafronte Leandro

Ristorante & Pizzeria La Valle dei Mulini

Pizzeria Il Tempio

Pizzeria Ciccio ò Ciccione

Presente anche uno stand gluten free.

Festival del Panuozzo 2026 a Gragnano: informazioni utili

Quando: da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026, dalle ore 18:30

da domenica 21 a martedì 23 giugno 2026, dalle ore 18:30 Dove: via Quarantola, centro storico di Gragnano, provincia di Napoli

via Quarantola, centro storico di Gragnano, provincia di Napoli Biglietti: ingresso gratuito

ingresso gratuito Cosa trovare: panuozzi classici e speciali, 11 forni, stand gluten free, musica, dj set, artisti di strada e attività per bambini

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Per altri appuntamenti gastronomici da non perdere, potete consultare anche la sezione dedicata a tutte le sagre e feste in Campania.

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