Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli: mostra immersiva nella Divina Commedia

Al PalaEden di Edenlandia arriva “Dante Inferno”, la mostra immersiva a Napoli dedicata all’Inferno della Divina Commedia, con realtà virtuale, ologrammi, Metaverso e la voce narrante di Luca Ward.
Dal 23 maggio al 30 luglio 2026 al PalaEden di Edenlandia, a Napoli, si potrà visitare “Dante Inferno”, una mostra immersiva dedicata all’Inferno della Divina Commedia. Un percorso tra scenografie, installazioni digitali, realtà virtuale e Metaverso che porta il pubblico dentro l’immaginario di Dante Alighieri.
Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli
La mostra immersiva è visitabile fino al 30 luglio 2026 al PalaEden. Biglietti da €15, ingresso non consentito ai minori di 8 anni.
Il visitatore viene accompagnato in un viaggio simbolico tra fuoco, ombre, anime perdute, suoni avvolgenti e visioni digitali. A guidare il racconto è la voce di Luca Ward, che rende l’esperienza più intensa e vicina al linguaggio del cinema.
Non è una semplice esposizione da osservare, ma un percorso da attraversare. La mostra dura circa 70 minuti e include una parte nel Metaverso, dove alcuni gironi dell’Inferno vengono ricostruiti con ambientazioni immersive e interattive.
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Dante Inferno: la mostra immersiva a Napoli
“Dante Inferno” trasforma l’Inferno dantesco in un’esperienza contemporanea, pensata per avvicinare il pubblico alla Divina Commedia attraverso un linguaggio visivo, sonoro e tecnologico.
Il percorso, prodotto da Wiplab, inizia dalla Selva Oscura, uno spazio fisico attraversabile che introduce il visitatore nel mondo ultraterreno immaginato da Dante. Proiezioni, suoni, luci e installazioni creano da subito un’atmosfera sospesa, più vicina a un set cinematografico che a una mostra tradizionale.
Uno degli elementi più particolari è la presenza dell’ologramma di Dante, che introduce il pubblico nel viaggio. Da quel momento la narrazione si sviluppa tra ambienti reali, spazi digitali e momenti in realtà virtuale.
È un format interessante anche per chi vuole far scoprire Dante ai ragazzi in modo diverso dalla lezione scolastica classica. La mostra è però vietata ai bambini sotto gli 8 anni, per l’intensità visiva e sonora di alcune installazioni.
Il percorso tra Metaverso, VR e Divina Commedia
La visita è divisa in sette ambienti interattivi, con una sezione in realtà virtuale e una narrazione costruita per far vivere al pubblico un viaggio progressivo nell’Inferno.
- L’ologramma di Dante: il percorso si apre con Dante Alighieri che introduce il senso del viaggio e accompagna il pubblico verso l’ingresso simbolico nell’Inferno.
- La Selva Oscura: uno spazio fisico e attraversabile fatto di luci, suoni e installazioni, pensato come soglia iniziale del racconto.
- Il Metaverso: il visitatore entra nel cuore dell’Inferno dantesco, attraversando gironi, personaggi e paesaggi ispirati alla Divina Commedia.
- La Sala degli Specchi: un ambiente più introspettivo, in cui il viaggio assume una dimensione simbolica e personale.
- Il Docufilm: una sezione di approfondimento sul contesto storico, culturale e simbolico dell’Inferno.
- Area VR: una parte in realtà virtuale che completa il percorso e rappresenta la risalita dagli Inferi.
- Area Educational: uno spazio interattivo dedicato soprattutto a studenti e scuole, con strumenti digitali e tavoli multimediali.
Il risultato è una mostra adatta a chi ama Dante, ma anche a chi cerca a Napoli un’esperienza culturale diversa, più vicina ai linguaggi delle nuove generazioni. In zona Fuorigrotta, inoltre, l’Edenlandia resta uno dei luoghi più riconoscibili della città: qui trovate anche altri appuntamenti legati a Edenlandia segnalati da Napoli da Vivere.
Come arrivare al PalaEden di Edenlandia
La mostra si tiene al PalaEden di Edenlandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli, nel quartiere Fuorigrotta.
- Metropolitana Linea 2: scendere alla fermata Cavalleggeri Aosta, a pochi minuti a piedi dal parco.
- Cumana EAV: scendere alla stazione Edenlandia, in Via Kennedy, di fronte all’ingresso del parco.
- Autobus: la linea ANM 101 collega il centro città, zona Molo Beverello, con Viale Kennedy.
- Auto: dalla Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano. Sono disponibili parcheggi interni gestiti da QuickPark, con ingressi da Via Terracina e Via Kennedy.
Dante Inferno Edenlandia Napoli: informazioni
Quando: dal 23 maggio al 30 luglio 2026
Dove: PalaEden di Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli
Orari:
- dal lunedì al venerdì: 15:00-22:00
- sabato e domenica: 10:00-23:30
Durata: circa 1 ora / 70 minuti
Biglietti:
- Ingresso intero: €20 + diritti internet
- Ingresso famiglia: €50 + diritti internet, valido per 2 adulti + 2 bambini da 8 a 16 anni
- Ridotto Under14 / Over65: €15 + diritti internet
- Ridotto Carte Cultura: €15 + diritti internet
- Ingresso disabili: €15 + diritti internet, con un accompagnatore adulto gratuito
Nota: l’ingresso non è consentito ai bambini sotto gli 8 anni a causa dell’elevato impatto visivo e sonoro delle installazioni.
Informazioni e biglietti: Dante Inferno all’Edenlandia
- Quando: dal 23 maggio al 30 luglio 2026
- Dove: PalaEden di Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli
- Biglietti: intero €20, ridotto €15, famiglia €50 + diritti internet
- Età: ingresso non consentito ai minori di 8 anni
Maggiori informazioni – Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli
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