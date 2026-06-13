Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli: mostra immersiva nella Divina Commedia

Al PalaEden di Edenlandia arriva “Dante Inferno”, la mostra immersiva a Napoli dedicata all’Inferno della Divina Commedia, con realtà virtuale, ologrammi, Metaverso e la voce narrante di Luca Ward.

Dal 23 maggio al 30 luglio 2026 al PalaEden di Edenlandia, a Napoli, si potrà visitare “Dante Inferno”, una mostra immersiva dedicata all’Inferno della Divina Commedia. Un percorso tra scenografie, installazioni digitali, realtà virtuale e Metaverso che porta il pubblico dentro l’immaginario di Dante Alighieri.

Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli La mostra immersiva è visitabile fino al 30 luglio 2026 al PalaEden. Biglietti da €15, ingresso non consentito ai minori di 8 anni. Scopri biglietti e disponibilità

Il visitatore viene accompagnato in un viaggio simbolico tra fuoco, ombre, anime perdute, suoni avvolgenti e visioni digitali. A guidare il racconto è la voce di Luca Ward, che rende l’esperienza più intensa e vicina al linguaggio del cinema.

Non è una semplice esposizione da osservare, ma un percorso da attraversare. La mostra dura circa 70 minuti e include una parte nel Metaverso, dove alcuni gironi dell’Inferno vengono ricostruiti con ambientazioni immersive e interattive.

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Dante Inferno: la mostra immersiva a Napoli

“Dante Inferno” trasforma l’Inferno dantesco in un’esperienza contemporanea, pensata per avvicinare il pubblico alla Divina Commedia attraverso un linguaggio visivo, sonoro e tecnologico.

Il percorso, prodotto da Wiplab, inizia dalla Selva Oscura, uno spazio fisico attraversabile che introduce il visitatore nel mondo ultraterreno immaginato da Dante. Proiezioni, suoni, luci e installazioni creano da subito un’atmosfera sospesa, più vicina a un set cinematografico che a una mostra tradizionale.

Uno degli elementi più particolari è la presenza dell’ologramma di Dante, che introduce il pubblico nel viaggio. Da quel momento la narrazione si sviluppa tra ambienti reali, spazi digitali e momenti in realtà virtuale.

È un format interessante anche per chi vuole far scoprire Dante ai ragazzi in modo diverso dalla lezione scolastica classica. La mostra è però vietata ai bambini sotto gli 8 anni, per l’intensità visiva e sonora di alcune installazioni.

Il percorso tra Metaverso, VR e Divina Commedia

La visita è divisa in sette ambienti interattivi, con una sezione in realtà virtuale e una narrazione costruita per far vivere al pubblico un viaggio progressivo nell’Inferno.

L’ologramma di Dante: il percorso si apre con Dante Alighieri che introduce il senso del viaggio e accompagna il pubblico verso l’ingresso simbolico nell’Inferno.

il percorso si apre con Dante Alighieri che introduce il senso del viaggio e accompagna il pubblico verso l’ingresso simbolico nell’Inferno. La Selva Oscura: uno spazio fisico e attraversabile fatto di luci, suoni e installazioni, pensato come soglia iniziale del racconto.

uno spazio fisico e attraversabile fatto di luci, suoni e installazioni, pensato come soglia iniziale del racconto. Il Metaverso: il visitatore entra nel cuore dell’Inferno dantesco, attraversando gironi, personaggi e paesaggi ispirati alla Divina Commedia.

il visitatore entra nel cuore dell’Inferno dantesco, attraversando gironi, personaggi e paesaggi ispirati alla Divina Commedia. La Sala degli Specchi: un ambiente più introspettivo, in cui il viaggio assume una dimensione simbolica e personale.

un ambiente più introspettivo, in cui il viaggio assume una dimensione simbolica e personale. Il Docufilm: una sezione di approfondimento sul contesto storico, culturale e simbolico dell’Inferno.

una sezione di approfondimento sul contesto storico, culturale e simbolico dell’Inferno. Area VR: una parte in realtà virtuale che completa il percorso e rappresenta la risalita dagli Inferi.

una parte in realtà virtuale che completa il percorso e rappresenta la risalita dagli Inferi. Area Educational: uno spazio interattivo dedicato soprattutto a studenti e scuole, con strumenti digitali e tavoli multimediali.

Il risultato è una mostra adatta a chi ama Dante, ma anche a chi cerca a Napoli un’esperienza culturale diversa, più vicina ai linguaggi delle nuove generazioni. In zona Fuorigrotta, inoltre, l’Edenlandia resta uno dei luoghi più riconoscibili della città: qui trovate anche altri appuntamenti legati a Edenlandia segnalati da Napoli da Vivere.

Come arrivare al PalaEden di Edenlandia

La mostra si tiene al PalaEden di Edenlandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli, nel quartiere Fuorigrotta.

Metropolitana Linea 2: scendere alla fermata Cavalleggeri Aosta, a pochi minuti a piedi dal parco.

scendere alla fermata Cavalleggeri Aosta, a pochi minuti a piedi dal parco. Cumana EAV: scendere alla stazione Edenlandia, in Via Kennedy, di fronte all’ingresso del parco.

scendere alla stazione Edenlandia, in Via Kennedy, di fronte all’ingresso del parco. Autobus: la linea ANM 101 collega il centro città, zona Molo Beverello, con Viale Kennedy.

la linea ANM 101 collega il centro città, zona Molo Beverello, con Viale Kennedy. Auto: dalla Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano. Sono disponibili parcheggi interni gestiti da QuickPark, con ingressi da Via Terracina e Via Kennedy.

Dante Inferno Edenlandia Napoli: informazioni

Quando: dal 23 maggio al 30 luglio 2026

Dove: PalaEden di Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli

Orari:

dal lunedì al venerdì: 15:00-22:00

sabato e domenica: 10:00-23:30

Durata: circa 1 ora / 70 minuti

Biglietti:

Ingresso intero: €20 + diritti internet

Ingresso famiglia: €50 + diritti internet, valido per 2 adulti + 2 bambini da 8 a 16 anni

Ridotto Under14 / Over65: €15 + diritti internet

Ridotto Carte Cultura: €15 + diritti internet

Ingresso disabili: €15 + diritti internet, con un accompagnatore adulto gratuito

Nota: l’ingresso non è consentito ai bambini sotto gli 8 anni a causa dell’elevato impatto visivo e sonoro delle installazioni.

Informazioni e biglietti: Dante Inferno all’Edenlandia Quando: dal 23 maggio al 30 luglio 2026

dal 23 maggio al 30 luglio 2026 Dove: PalaEden di Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli

PalaEden di Edenlandia, Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, Napoli Biglietti: intero €20, ridotto €15, famiglia €50 + diritti internet

intero €20, ridotto €15, famiglia €50 + diritti internet Età: ingresso non consentito ai minori di 8 anni Verifica biglietti e orari

Maggiori informazioni – Dante Inferno all’Edenlandia di Napoli

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