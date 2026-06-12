Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dall’11 al 14 giugno 2026

© Napoli da Vivere

Eventi in Campania questo weekend dall’11 al 14 giugno 2026: sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, mostre e idee per una gita fuori Napoli

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend: la sintesi

Il weekend dall’11 al 14 giugno 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno e Benevento, visite nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

Sagre e feste in Campania nel weekend

Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

A Sant’Arpino la Sagra del Casatiello 2026 tra casatielli e folklore

Anche quest’anno grande festa a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 12,13 e 14 Giugno 2026, per la Sagra del Casatiello, un evento che giunge alla sua 32ª edizione. La festa è organizzata sempre dalla Pro Loco Sant’Arpino nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I). Tra i vari eventi, le tre serate musicali sempre in Piazza Macrì con I Carbone, Suoni Barricati e i Vico. Sant’Arpino la Sagra del Casatiello

Festa della Ciliegia a Formicola: due weekend di Gusto e Tradizione e un concerto di Tony Tammaro

Nei weekend del 6 e 7 e poi ancora il 13 e 14 giugno 2026 a Formicola, in provincia di Caserta, alle pendici del Monte Maggiore, si terrà l’attesa Festa della Ciliegia. Quattro serate, su due weekend, con tante ciliegie ed anche concerti e musica dal vivo. Nel piccolo borgo, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, troveremo Stand enogastronomici e banchi espositivi di prodotti locali, tra cui tantissimi dedicati alla buona ciliegia della zona.Ci sarà anche un concerto di Tony Tammaro che si terrà Sabato 13 giugno 2026 Festa della Ciliegia a Formicola

A Vico Equense torna Festa a Vico: 4 giorni di cucina, solidarietà e grandi Chef

Dal 14 al 17 giugno 2026 torna a Vico Equense Festa a Vico, il grande evento gastronomico ideato dallo chef Gennaro Esposito: quattro giornate dedicate alla cucina, alla solidarietà e al valore del gesto artigiano. Festa a Vico 2026 è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno in Campania. La manifestazione, nata da un’idea dello chef Gennaro Esposito, trasforma ogni anno Vico Equense in un grande luogo d’incontro tra chef, produttori, appassionati, giovani talenti e pubblico.. Festa a Vico 2026

La Sagra delle Sagre dei Picentini: 21 sagre partecipanti e tante bontà

Seconda edizione per la Sagra delle Sagre dei Picentini nei giorni 11, 12, 13 e 14 giugno 2026 a San Cipriano Picentino, in piazza Umberto I. Dopo la prima edizione, la manifestazione torna con un format ancora più ricco, per celebrare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio picentino.Ben 21 sagre che partecipano e propongono oltre 60 piatti per celebrare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio picentino. Sagra delle Sagre dei Picentini

Foto di Pablo Pacheco su Unsplash

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026

Anche quest’anno, nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19:00, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento.È una sagra locale che si tiene da più di 40 anni e che propone tante specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli al ragù di cinghiale, strozzapreti e braciata. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Quarto in festa 2026. Dieci giorni di festa a Quarto con tanti eventi e stand artigianali

Dal 12 giugno al 20 giugno 2026, tutte le sere, ci saranno 10 giorni di festa a Quarto con tanti eventi e stand artigianali nella Villa Comunale che si trasformerà nel punto di ritrovo, svago e divertimento per cittadini e abitanti dei Comuni limitrofi.Il programma di Quarto in festa 2026 propone tantissimi eventi tra rappresentazioni teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per i più piccoli, libri e teatro e poi la terza attesissima edizione del festival degli artisti di strada “QuartOnirica”, Quarto in festa 2026

A Piano di Sorrento “Sott’ ’e Stelle d”a Marina”: enogastronomia, mare e musica

Giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 20:00 ci sarà il primo appuntamento di “Sott’ ’e Stelle d”a Marina”, una bella manifestazione nella bella Marina di Cassano con un evento preparato per esaltare i sapori della tradizione locale e l’altissima qualità delle produzioni del territorio.I partecipanti troveranno gli operatori del Borgo, che guideranno i visitatori attraverso un ricco itinerario enogastronomico, dove non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e tanti spazi espositivi dedicati all’artigianato locale. Durante la serata anche attività culturali e percorsi didattici per i più giovani. Sott’ ’e Stelle d”a Marina”

Visite guidate, archeologia e passeggiate

Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite gratuite, itinerari nelle ville vesuviane, aperture serali nei musei e percorsi nei siti archeologici della Campania.

Aperture Serali Estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei: le date

A Bacoli in tutte le serate estive di sabato, dal 6 giugno fino al 29 agosto 2026, sarà possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia anche di sera fino alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00). Accesso ad un singolo sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 5€: per l’occasione c’è una Card che, al costo di 10 euro, permette ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture Serali Estive del Castello di Baia

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, un ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. È un modo diverso per guardare i siti archeologici vesuviani: non solo come luoghi da visitare, ma come patrimoni vivi, con lavori continui di tutela e ricerca. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso.Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo nuovo e capire meglio cosa accade dietro il lavoro quotidiano di conservazione del sito. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di scavo di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco.È una visita da segnare se si vuole scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei, entrando in un luogo meno affollato ma molto importante per la storia romana in Campania. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Concerti e spettacoli in Campania

Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, esperienze immersive in reggia e concerti gratuiti in Costiera Amalfitana.

Un’Estate da Belvedere: concerti e spettacoli tra Reggia di Caserta e Belvedere di san Leucio

Dall’8 giugno al 21 Settembre 2026 una grande estate a Caserta per l’undicesima edizione di “Un’Estate da Belvedere”. Oltre 40 appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio, due luoghi straordinari della città, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, con grandi artisti italiani e internazionali. Dai Duran Duran a Caparezza da Giorgia a Fiorella Mannoia e poi Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, Negramaro e tanti altri. Previste anche le opere Tosca e Notre Dame de Paris e gli spettacoli di Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Paolo Ruffini e Alessandro Siani. Un’Estate da Belvedere: programma

Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo di Napoli

Dal 23 Maggio al 9 Agosto 2026 a Pimonte, sui Monti Lattari, si terrà l’evento gratuito “Musica al tramonto” che prevede 14 concerti gratuiti alla Croce di Monte Pendolo, una zona panoramicissima a 618 metri di altitudine nel cuore dei Monti Lattari. Raggiungibile dal centro di Pimonte, vicino all’Infopoint del Comune, la zona della Croce di Monte Pendolo offre un panorama mozzafiato verso le isole di Ischia e Procida con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli. Musica al Tramonto: programma

Festa dei Quattro Altari 2026 a Torre del Greco: tre giorni di musica, tradizione e spettacolo

Dal 12 al 14 giugno 2026 torna a Torre del Greco la Festa dei Quattro Altari, uno degli eventi più attesi in Campania nel mese di giugno. In programma oltre 40 appuntamenti tra concerti gratuiti, mostre, altari monumentali, tappeti artistici, spettacoli e iniziative diffuse nel centro cittadino. Tre giorni di musica, spettacoli e tradizione nel cuore di Torre del Greco, con ospiti speciali e concerti che accenderanno Piazza Santa Croce. E poi un altro palco tra musica, creatività, street food e spettacolo, davanti al museo MAC che diventerà uno dei luoghi da vivere durante la Festa dei Quattro Altari. Festa dei Quattro Altari

Ritorna la storica rassegna letteraria di Positano “Mare, Sole e Cultura”

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 ritorna a Positono la 34esima edizione della rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” che quest’anno segue il tema “Parole in libertà” in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.ingresso libero “Mare, Sole e Cultura

Nell’Orto Botanico della Reggia di Portici la rassegna “Il Cinema Suona!”

Da giovedì 11 a sabato 20 giugno alle 21, nell’Orto Botanico della Reggia di Portici si terrà la rassegna Il Cinema Suona! 2026, con quattro appuntamenti dedicati al cinema muto e d’animazione con sonorizzazione dal vivo. Il Cinema Suona! 2026

Pompeii Theatrum Mundi 2026 a Pompei

Al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei torna Pompeii Theatrum Mundi 2026, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania dal 18 giugno al 12 luglio. È uno degli appuntamenti culturali più forti della stagione, soprattutto per chi vuole unire spettacolo, archeologia e una serata fuori dal solito circuito urbano. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

I Beat live a Pompei. La grande musica dei King Crimson all’Anfiteatro di Pompei

Giovedì 2 luglio 2026 i Beat arrivano a Pompei per uno dei concerti più attesi dell’estate in Campania. La band porta sul palco due ex membri storici dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, affiancati da Steve Vai e Danny Carey, e si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei nell’ambito del festival B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, tra gli appuntamenti di riferimento per chi cerca concerti e grandi eventi live in Campania.

Jazz & Baccalà a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana continua Jazz & Baccalà, la rassegna del Teatro Summarte che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà.Il format è raccolto e piacevole, adatto a chi cerca una serata meno caotica rispetto alle grandi feste di piazza, con musica dal vivo e cucina tradizionale. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Mostre e luoghi d’arte da vedere

Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Per chi vuole restare in città, abbiamo raccolto anche le mostre a Napoli da vedere nel mese in questo periodo, con diversi appuntamenti utili per organizzare una giornata tra musei e spazi culturali.

Altre idee per una gita fuori Napoli

Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate. Tutte le spiagge

La Campania conferma le sue 20 Bandiere Blu e consolida il proprio ruolo tra le regioni simbolo del turismo costiero italiano. Il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education premia la qualità delle acque, l’efficienza dei servizi, l’accoglienza e le politiche ambientali dei comuni costieri. Per il territorio campano si tratta di una conferma significativa in vista dell’estate 2026, con ricadute positive sulla promozione turistica e sull’interesse verso eventi, itinerari e località di mare. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi usare il weekend per una gita più libera, puoi costruire la giornata intorno a un borgo, a una tappa gastronomica o a un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.