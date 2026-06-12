Sagra della Pasta e Fagioli a Roccaromana (CE)

PH Facebook Sagra Pasta e Fagioli

Una festa che ritorna per la sua 15° edizione per conoscere i sapori autentici della zona e del territorio montano del Monte Maggiore, offrendo ai partecipanti la pasta e fagioli e momenti di convivialità

Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 si terrà a Santa Croce di Roccaromana nel casertano la Sagra della Pasta e Fagioli. Roccaromana è un piccolo borgo tra le montagne del Monte Maggiore, nel cuore della provincia di Caserta e la sagra della Pasta e Fagioli fa rivivere un’antica tradizione continua portata avanti dal Comitato Festa di Roccaromana.

Una festa che ritorna per la sua 15° edizione e che vuole valorizzare le tradizioni gastronomiche locali e il patrimonio culturale del territorio montano del Monte Maggiore, offrendo ai partecipanti i sapori autentici della zona e momenti di convivialità. Protagonista della sagra sarà la pasta e fagioli, preparata secondo la ricetta tradizionale tramandata nel tempo, che oggi rappresenta la cucina locale e le antiche tradizioni familiari.

Due serate con cibo e musica

Due serate all’insegna del cibo, con concerti gratuiti, il 13 di Peppe Zona e il 14 di Domenico e la sua Fisarmonica che, con la loro musica, renderanno assieme al cibo, più piacevole le due serate. Per i visitatori è disponibile un ampio parcheggio gratuito a pochi metri dall’area della manifestazione e Santa Croce di Roccaromana è facilmente raggiungibile in circa 15 chilometri dall’uscita autostradale A1 di Caianello.

Una nuova edizione della Sagra della Pasta e Fagioli a Roccaromana per gustare tanto buon cibo locale e scoprire la magia dio questa terra.

Maggiori informazioni – Sagra della Pasta e Fagioli a Roccaromana

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