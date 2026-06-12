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Giornate Europee dell’Archeologia 2026 vicino Napoli: visite gratuite in luoghi solitamente chiusi

Anche nell’area metropolitana di Napoli arrivano le Giornate Europee dell’Archeologia 2026 con visite gratuite, aperture straordinarie e percorsi guidati in luoghi solitamente non accessibili, dalla Villa Augustea di Somma Vesuviana ai Depositi archeologici del Rione Terra di Pozzuoli fino al cantiere archeologico della TAV ad Afragola.

Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, anche l’area metropolitana di Napoli propone alcuni appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio archeologico del territorio.

Dopo gli eventi previsti a Napoli città, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo dedicato alle Giornate Europee dell’Archeologia 2026 a Napoli, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli organizza nuove visite in alcuni luoghi molto interessanti del territorio.

Gli appuntamenti confermati permettono di entrare in contesti archeologici particolari, spesso non aperti normalmente al pubblico: la Villa Augustea di Somma Vesuviana, i Depositi archeologici del Rione Terra a Pozzuoli e il cantiere di archeologia in corso alla TAV di Afragola.

Giornate Europee dell’Archeologia vicino Napoli Quando: venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026

Dove: Somma Vesuviana, Pozzuoli e Afragola

Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria per Pozzuoli e Afragola

Visite gratuite nell’area metropolitana di Napoli

Le Giornate Europee dell’Archeologia 2026 vicino Napoli sono una bella occasione per conoscere da vicino luoghi e cantieri che raccontano la storia del territorio vesuviano, flegreo e dell’area nord di Napoli.

Non si tratta solo di visite a siti archeologici, ma anche di percorsi in spazi di ricerca, conservazione e tutela: depositi, aree di scavo e cantieri dove il patrimonio antico viene studiato e protetto ogni giorno.

Per chi cerca altri eventi gratuiti a Napoli e in Campania, questi appuntamenti sono ideali per vivere una giornata diversa, tra storia, archeologia e luoghi poco conosciuti.

Villa Augustea di Somma Vesuviana

Il primo appuntamento si terrà venerdì 12 giugno 2026 alla Villa Augustea di Somma Vesuviana, uno dei siti archeologici più interessanti del territorio vesuviano.

Le visite guidate sono previste alle ore 16:30, 17:30 e 18:30. L’accesso è gratuito e non è richiesta la prenotazione: i visitatori saranno accolti in ordine di arrivo, fino al raggiungimento della capienza consentita.

Quando: venerdì 12 giugno 2026

venerdì 12 giugno 2026 Orari visite: 16:30, 17:30 e 18:30

16:30, 17:30 e 18:30 Dove: Villa Augustea, Via Starza della Regina 2, Somma Vesuviana (NA)

Villa Augustea, Via Starza della Regina 2, Somma Vesuviana (NA) Prenotazione: non richiesta

non richiesta Ingresso: gratuito

Depositi archeologici del Rione Terra a Pozzuoli

Sabato 13 giugno 2026 sarà possibile visitare i Depositi archeologici del Rione Terra a Pozzuoli, dove sono conservati reperti provenienti dagli scavi dell’antica Puteoli e da diversi contesti archeologici dell’area flegrea.

È un appuntamento molto interessante perché permette di vedere una parte meno conosciuta del lavoro archeologico: non solo i reperti esposti nei musei, ma anche quelli custoditi, studiati e catalogati dopo gli scavi.

Quando: sabato 13 giugno 2026

sabato 13 giugno 2026 Turni visita: ore 9:30 e 11:30

ore 9:30 e 11:30 Numero massimo: 15 persone per gruppo

15 persone per gruppo Punto di incontro: Via Vecchia delle Vigne snc, Parco Urbano Attrezzato, Pozzuoli (NA)

Via Vecchia delle Vigne snc, Parco Urbano Attrezzato, Pozzuoli (NA) Prenotazione: obbligatoria

obbligatoria Ingresso: gratuito

La visita può essere anche l’occasione per riscoprire Pozzuoli e i Campi Flegrei, un territorio ricchissimo di storia antica, archeologia e luoghi da vedere.

Archeologia in corso: i cantieri della TAV ad Afragola

Sempre sabato 13 giugno 2026 si terrà la visita “Archeologia in corso: i cantieri della TAV ad Afragola”, un appuntamento particolare che permette di entrare in un grande cantiere infrastrutturale e conoscere da vicino il lavoro degli archeologi impegnati nelle attività di tutela lungo il tracciato dell’Alta Velocità.

La visita guidata si svolgerà alle ore 9:30. Il punto di incontro è fissato in via Pablo Neruda ad Afragola, nei pressi dell’ingresso al cantiere RFI, dove i partecipanti prenotati saranno accolti e accompagnati all’interno dell’area di scavo con una navetta messa a disposizione dall’Associazione Movimento Culturale Ideelibere.

Quando: sabato 13 giugno 2026

sabato 13 giugno 2026 Orario: ore 9:30

ore 9:30 Dove: via Pablo Neruda, nei pressi dell’ingresso al cantiere RFI di Afragola (NA)

via Pablo Neruda, nei pressi dell’ingresso al cantiere RFI di Afragola (NA) Numero massimo: 35 partecipanti

35 partecipanti Prenotazione: obbligatoria

obbligatoria Ingresso: gratuito

La visita al cantiere TAV di Afragola presenta una difficoltà medio-alta, perché si svolge in un’area di cantiere con pavimentazione irregolare e barriere da superare lungo il percorso.

Per partecipare si raccomanda di indossare scarpe da trekking o calzature adeguate, portare acqua, usare cappello e crema solare. Per ragioni di sicurezza, la visita non è adatta ai minori di 8 anni né a persone con difficoltà motorie.

Come prenotare le visite gratuite

Per partecipare agli appuntamenti di Pozzuoli e Afragola è obbligatoria la prenotazione. Le richieste devono essere inviate via e-mail all’indirizzo sabap-na-met.eventi@cultura.gov.it.

Nella richiesta bisogna indicare:

nome e cognome;

numero dei partecipanti;

evento per il quale si richiede la prenotazione;

turno di visita, dove previsto.

Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Per la Villa Augustea di Somma Vesuviana, invece, non è richiesta prenotazione e l’accesso avverrà in ordine di arrivo.

Annullata la visita alla Tomba del Cerbero

La visita alla Tomba del Cerbero a Giugliano in Campania, inizialmente prevista tra gli appuntamenti delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026 nell’area metropolitana di Napoli, è stata annullata per ragioni indipendenti dalla volontà della Soprintendenza.

L’appuntamento sarà riprogrammato quando saranno ripristinate le condizioni di accessibilità all’area.

Giornate Europee dell’Archeologia 2026 vicino Napoli: informazioni utili

Quando: venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026

Dove: Villa Augustea di Somma Vesuviana, Depositi archeologici del Rione Terra a Pozzuoli, cantiere TAV di Afragola

Biglietti: ingresso gratuito

Prenotazioni: obbligatorie per Pozzuoli e Afragola scrivendo a sabap-na-met.eventi@cultura.gov.it; non richiesta per Somma Vesuviana

Info: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

Visite gratuite tra archeologia e luoghi solitamente chiusi Accesso gratuito agli appuntamenti confermati

Prenotazione obbligatoria per Pozzuoli e Afragola

Scarpe comode consigliate, soprattutto per il cantiere TAV di Afragola

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