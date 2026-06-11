Quarto in Festa 2026: artisti di strada, spettacoli e laboratori gratis

PH Facebook Quanto in festa

Dal 12 al 21 giugno 2026 la Villa Comunale di Quarto ospita Quarto in Festa 2026: dieci giorni a ingresso libero con artisti di strada, spettacoli, musica, laboratori per bambini, libri, danze popolari, reading e stand artigianali.

Dal venerdì 12 a domenica 21 giugno 2026 torna Quarto in Festa 2026, una grande festa popolare a ingresso libero nella Villa Comunale di Quarto, in provincia di Napoli.

Per dieci giorni la villa diventerà uno spazio aperto alla città, con spettacoli serali, attività per famiglie, stand artigianali, appuntamenti culturali e momenti pensati anche per i bambini. Un’occasione semplice e piacevole per vivere una serata all’aperto nei Campi Flegrei, senza biglietto d’ingresso.

Nel programma ci saranno spettacoli teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per i più piccoli, presentazioni di libri, reading, danze popolari e la terza edizione di QuartOnirica – Festival degli Artisti di Strada, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

Se cercate altri appuntamenti gratuiti in città e in provincia, potete consultare anche la sezione dedicata agli eventi gratuiti a Napoli e quella con gli eventi per bambini a Napoli.

Quarto in Festa 2026: cosa fare in Villa Comunale

Quarto in Festa 2026 non sarà soltanto una rassegna di spettacoli, ma una festa cittadina diffusa nella Villa Comunale di Quarto, con un’atmosfera pensata per chi vuole passeggiare, fermarsi agli stand, ascoltare musica e vivere una serata diversa.

Durante le giornate della manifestazione saranno presenti anche stand artigianali, con un’area espositiva allestita con luci e decorazioni. Tra uno spettacolo e l’altro il pubblico potrà scoprire prodotti, creazioni e proposte del territorio.

Non mancheranno anche momenti dedicati alla cultura e alla socialità, con presentazioni di libri, talk, reading e danze popolari. È proprio questo il punto forte della festa: unire intrattenimento, famiglie e vita di quartiere in uno spazio pubblico accessibile a tutti.

QuartOnirica: artisti di strada a Quarto

Tra gli appuntamenti principali di Quarto in Festa 2026 c’è QuartOnirica – Festival degli Artisti di Strada, che aprirà la manifestazione portando nella Villa Comunale spettacoli pensati per sorprendere grandi e piccoli.

Il programma prevede bolle di sapone, giocoleria con il fuoco, clown, circo contemporaneo e parate itineranti. Una formula molto adatta alle famiglie, perché permette anche ai bambini di vivere lo spettacolo da vicino, in un contesto informale e all’aperto.

Per chi segue le iniziative nei Campi Flegrei, Quarto in Festa può essere anche una buona occasione per organizzare una serata diversa tra eventi nei Campi Flegrei, spettacoli popolari e appuntamenti gratuiti.

Laboratori per bambini, libri e spettacoli gratis

Il programma di Quarto in Festa 2026 comprende anche laboratori per bambini, attività pomeridiane, spettacoli teatrali, incontri con autori, musica e momenti di animazione. Una proposta varia, pensata per pubblici diversi e per chi vuole scegliere ogni sera qualcosa di nuovo.

Il consiglio è controllare il programma giornaliero prima di andare, perché gli appuntamenti sono distribuiti nei dieci giorni della manifestazione e possono cambiare per orari, ospiti e attività specifiche.

L’ingresso è libero, quindi la festa può essere una buona idea anche per chi cerca cosa fare nel weekend a Napoli e nei dintorni senza acquistare biglietti.

Quarto in Festa 2026: date, luogo e ingresso

Quando: da venerdì 12 a domenica 21 giugno 2026

Dove: Villa Comunale di Quarto, Quarto, provincia di Napoli

Biglietti: ingresso libero

Programma: spettacoli, artisti di strada, laboratori per bambini, musica, libri, reading, danze popolari e stand artigianali

Info: pagina ufficiale Quarto in Festa 2026

Quarto in Festa 2026: informazioni utili Date: dal 12 al 21 giugno 2026

dal 12 al 21 giugno 2026 Luogo: Villa Comunale di Quarto, provincia di Napoli

Villa Comunale di Quarto, provincia di Napoli Ingresso: libero

libero Consigliato per: famiglie, bambini, gruppi di amici e pubblico interessato agli eventi gratuiti all’aperto Scopri il programma completo

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.