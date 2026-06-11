La IV edizione di Binario Rosa al Museo di Pietrarsa: teatro al femminile vista mare

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

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Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna la rassegna teatrale estiva “Binario Rosa”, con sei spettacoli dedicati all’universo femminile, nell’Anfiteatro affacciato sul Golfo di Napoli

La quarta edizione di “Binario Rosa” al Museo di Pietrarsa porta in scena attrici, cantanti e interpreti con un cartellone che alterna comicità, teatro di parola, recital musicali e racconti intensi legati alla sensibilità, alla forza e alle tante sfumature del mondo femminile. La rassegna non è solo una serie di spettacoli: è una serata da vivere in uno spazio speciale, tra il fascino dell’archeologia industriale, la storia della prima ferrovia italiana e il mare del Golfo di Napoli.

Binario Rosa 2026: il programma completo

Il cartellone di questa nuova edizione propone sei appuntamenti, da giugno a settembre, tutti ospitati nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

⁠ Domenica 21 giugno 2026, ore 21:00 – Maria Bolignano in Femminile Singolare. Una serata brillante e ironica tra personaggi femminili, contraddizioni quotidiane e osservazioni sulla società contemporanea.

– Maria Bolignano in Femminile Singolare. Una serata brillante e ironica tra personaggi femminili, contraddizioni quotidiane e osservazioni sulla società contemporanea. ⁠ Domenica 12 luglio 2026, ore 21:30 – Veronica Mazza in La Tazzina Blu, scritto da Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia, con la regia di Bruno Garofalo e la partecipazione musicale di Italia Vogna.

– Veronica Mazza in La Tazzina Blu, scritto da Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia, con la regia di Bruno Garofalo e la partecipazione musicale di Italia Vogna. Domenica 26 luglio 2026, ore 21:00 – Simona Cavallari in Donne, con la regia di Francesco Branchetti. Uno spettacolo tra parole, musica e sentimento dedicato alla complessità dell’animo femminile.

– Simona Cavallari in Donne, con la regia di Francesco Branchetti. Uno spettacolo tra parole, musica e sentimento dedicato alla complessità dell’animo femminile. Domenica 30 agosto 2026, ore 21:00 – Francesca Marini in Il mio canto libero, recital musicale scritto e diretto da Roberto Criscuolo, tra canzone napoletana, musica italiana e grandi brani internazionali.

– Francesca Marini in Il mio canto libero, recital musicale scritto e diretto da Roberto Criscuolo, tra canzone napoletana, musica italiana e grandi brani internazionali. Sabato 12 settembre 2026, ore 21:00 – Teresa Del Vecchio in Eder Speranza, con la regia di Giorgio Carosi. Un racconto teatrale sui temi dell’abbandono, dell’identità e del bisogno d’amore.

Teresa Del Vecchio in Eder Speranza, con la regia di Giorgio Carosi. Un racconto teatrale sui temi dell’abbandono, dell’identità e del bisogno d’amore. Sabato 26 settembre 2026, ore 21:00 – Elisabetta D’Acunzo in Suspire d’Ammore, concerto-recital dedicato alla tradizione musicale napoletana.

Aperitivo di presentazione alle Terrazze Pietrarsa

Prima dell’apertura ufficiale della rassegna, ci sarà anche una serata di presentazione. Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 19:00, alle Terrazze Pietrarsa sarà possibile partecipare a un aperitivo vista mare al tramonto e incontrare alcune protagoniste del festival.

Alla serata sono annunciate Veronica Mazza, Francesca Marini, Teresa Del Vecchio, Elisabetta D’Acunzo e Francesco Branchetti. Non è richiesta la prenotazione.

Per l’accesso alle Terrazze Pietrarsa è prevista la formula standard: ingresso simbolico di €1,00, con possibilità di visitare liberamente il Museo di Pietrarsa, e consumazione minima obbligatoria di €9,00. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 6422368.

Domenica 21 giugno, alle ore 21:00, si comincia con Maria Bolignano in “Femminile Singolare”, una performance teatrale che porta sul palco uno sguardo ironico e vivace sulle nevrosi, le fragilità e le contraddizioni del nostro tempo, attraverso una serie di personaggi femminili raccontati con ritmo e leggerezza.

Per la serata inaugurale è previsto anche un collegamento diretto dalla stazione di Napoli Centrale. La partenza è fissata alle 20:00 da FS Park, all’esterno della stazione, con arrivo a Pietrarsa in pochi minuti. Il ritorno partirà dalla zona vicina all’anfiteatro alle 23:00.

I biglietti per “Femminile Singolare” di Maria Bolignano sono già disponibili online su ETES.