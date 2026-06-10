Festa dei Quattro Altari 2026 a Torre del Greco: tre giorni di musica, tradizione e spettacolo. Il programma

Ph Facebook Festa dei Quattro Altari Torre del Greco

Dal 12 al 14 giugno 2026 torna a Torre del Greco la Festa dei Quattro Altari, con tre giorni di concerti gratuiti, spettacoli, tradizione, altari monumentali, tappeti artistici e grandi ospiti in Piazza Santa Croce: Neri per Caso, Clementino e Noemi

Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 il centro di Torre del Greco si dedica alla Festa dei Quattro Altari 2026.

In programma ci sono oltre 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli, teatro, mostre, altari monumentali, tappeti artistici, iniziative per bambini, street art, villaggio dei sapori e il tradizionale spettacolo pirotecnico finale sul mare.

Festa dei Quattro Altari 2026: ingresso gratuito Tre giorni di eventi nel centro di Torre del Greco con concerti gratuiti di Neri per Caso, Clementino e Noemi. Scopri il programma ufficiale



Festa dei Quattro Altari 2026 a Torre del Greco

La Festa dei Quattro Altari riporta nel cuore di Torre del Greco una tradizione che unisce fede, arte popolare, musica e vita di strada. Il centro cittadino diventa un percorso diffuso, tra Piazza Santa Croce, il Museo MAC3, la zona del porto, via Spiaggia del Fronte e altri luoghi simbolici della città.

È una festa da vivere camminando: tra un palco e l’altro si incontrano altari, installazioni, piccoli spettacoli, artisti locali, bande musicali e momenti legati alla tradizione religiosa cittadina.

Concerti gratis con Neri per Caso, Clementino e Noemi

Il palco principale della Festa dei Quattro Altari 2026 sarà in Piazza Santa Croce, dove sono attesi tre concerti gratuiti, sempre con Radio Marte dalle ore 21:15 e inizio concerto alle ore 22:00.

Venerdì 12 giugno 2026: Neri per Caso in concerto gratuito alle ore 22:00.

Neri per Caso in concerto gratuito alle ore 22:00. Sabato 13 giugno 2026: Clementino in concerto gratuito alle ore 22:00.

Clementino in concerto gratuito alle ore 22:00. Domenica 14 giugno 2026: Noemi in concerto gratuito alle ore 22:00.

Secondo palco al Museo MAC3 con Tony Tammaro e comicità

Accanto al palco di Piazza Santa Croce ci sarà anche un secondo spazio di spettacolo davanti al Museo Virtuale MAC3, nell’area dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

Qui il cartellone “Giovani in festa”, realizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani, porterà musica, comicità, nuove voci, street art e spettacoli pensati per rendere il Museo MAC3 uno dei luoghi più vivi della manifestazione.

Venerdì 12 giugno: Mariano Grillo e Tony Tammaro.

Mariano Grillo e Tony Tammaro. Sabato 13 giugno: Deddé e Dadà.

Deddé e Dadà. Domenica 14 giugno: Vincenzo Comunale e Funky Pushertz.

Festa dei 4 Altari: altari, tappeti artistici e fuochi sul mare

La musica è la parte più visibile, ma la Festa dei 4 Altari conserva il suo cuore nella tradizione artistica e religiosa di Torre del Greco. Gli altari monumentali e i tappeti artistici saranno distribuiti in diversi punti della città, trasformando il centro in un itinerario da scoprire passo dopo passo.

Ci saranno anche l’alzabandiera sul campanile della Basilica di Santa Croce, la processione del Corpus Domini e il grande spettacolo pirotecnico nella zona del porto, previsto nella notte di domenica 14 giugno alle ore 24:00.

Non mancheranno mostre, teatro, bande musicali, villaggio dei sapori, bancarelle e spazi dedicati ai giovani artisti.

Programma Festa dei Quattro Altari 2026

Di seguito il programma principale degli spettacoli previsti dal 12 al 14 giugno 2026 a Torre del Greco. Gli appuntamenti sono distribuiti tra Piazza Santa Croce, il centro storico, il Museo MAC3, la Villa Comunale, via Spiaggia del Fronte e altri luoghi della città.

Venerdì 12 giugno 2026

Ore 18:00 | Piazza Santa Croce: inizio della festa con grandi ospiti musicali, Coro Jubilate Deo e Banda E. De Bellis.

inizio della festa con grandi ospiti musicali, Coro Jubilate Deo e Banda E. De Bellis. Ore 18:30 | Centro storico: sfilata bandistica della Banda E. De Bellis.

sfilata bandistica della Banda E. De Bellis. Ore 19:00 | Palazzo Baronale: Associazione Gazebo Rosa con “L’Odissea”.

Associazione Gazebo Rosa con “L’Odissea”. Ore 19:30 | Via Spiaggia del Fronte: Stelle Danzanti con “Anima Vesuviana: i quattro elementi in danza”.

Stelle Danzanti con “Anima Vesuviana: i quattro elementi in danza”. Ore 20:30 | Via Spiaggia del Fronte: Margy Ballivo con “Ngopp ‘a rena nera”.

Margy Ballivo con “Ngopp ‘a rena nera”. Ore 16:00 | Museo Virtuale MAC3: estemporanea di street art writing “Giovani… in Arte”.

estemporanea di street art writing “Giovani… in Arte”. Ore 18:30 | Museo Virtuale MAC3: DJ set di apertura.

DJ set di apertura. Ore 19:30 | Museo Virtuale MAC3: Mariano Grillo con “Tutto Fuori Controllo”.

Mariano Grillo con “Tutto Fuori Controllo”. Ore 20:15 | Museo Virtuale MAC3: Tony Tammaro con “Tammaro Acoustic Show”.

Tony Tammaro con “Tammaro Acoustic Show”. Ore 21:15 | Piazza Santa Croce: warm up concerti con Radio Marte.

warm up concerti con Radio Marte. Ore 22:00 | Piazza Santa Croce: Neri per Caso in concerto gratuito.

Sabato 13 giugno 2026

Ore 19:00 | Villa Comunale V. Ciaravolo: animazione per bambini.

animazione per bambini. Ore 18:30 | Altare Largo Costantinopoli: ‘A Compagnia ‘e Zazzà con “San Carlino… per sempre sì!”.

‘A Compagnia ‘e Zazzà con “San Carlino… per sempre sì!”. Ore 19:00 | Via Comizi: Il Teatro di Donna Peppa con “Tavernara ‘e Porta Capuana”.

Il Teatro di Donna Peppa con “Tavernara ‘e Porta Capuana”. Ore 19:00 | Spiaggia del Fronte: Gli Esuli con “Varietà popolare”.

Gli Esuli con “Varietà popolare”. Ore 19:30 | Ex Mercato del Pesce: Ladri di Copione con “Malanova”.

Ladri di Copione con “Malanova”. Ore 20:00 | Corso Vittorio Emanuele: Elvis and Friends con “Rock and Roll anni 50-60”.

Elvis and Friends con “Rock and Roll anni 50-60”. Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba: Luna Janara con “Canti e Suoni del Sud Italia”.

Luna Janara con “Canti e Suoni del Sud Italia”. Ore 20:30 | Via Spiaggia del Fronte: The Dreamers con “Sette Colori Mille Emozioni”.

The Dreamers con “Sette Colori Mille Emozioni”. Ore 18:00 | Museo MAC3: nuove voci sul palco a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco.

nuove voci sul palco a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Ore 19:30 | Museo MAC3: Deddé con “Bocca del Vesuvio Summer Tour”.

Deddé con “Bocca del Vesuvio Summer Tour”. Ore 20:00 | Museo MAC3: Dadà con “Core in Fabula Live”.

Dadà con “Core in Fabula Live”. Ore 21:15 | Piazza Santa Croce: warm up concerti con Radio Marte.

warm up concerti con Radio Marte. Ore 22:00 | Piazza Santa Croce: Clementino in concerto gratuito.

Domenica 14 giugno 2026

Ore 18:30 | Corso Vittorio Emanuele: pianoforte gigante.

pianoforte gigante. Ore 18:00 | Via Comizi: Compagnia Gianni Pernice con “Lisistrata”.

Compagnia Gianni Pernice con “Lisistrata”. Ore 18:30 | Ex Mercato del Pesce: Teatro Club Gino Roma con “Le chiavi di casa”.

Teatro Club Gino Roma con “Le chiavi di casa”. Ore 19:00 | Altare Largo Costantinopoli: La Compagnia Balagancik con “Nu paese curioso”.

La Compagnia Balagancik con “Nu paese curioso”. Ore 18:30 | Ex Biblioteca, Piazzale Cesare Battisti: La Tofa con “Artigiani di Speranza”.

La Tofa con “Artigiani di Speranza”. Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba: Banda Musicale ACMT con sfilata bandistica.

Banda Musicale ACMT con sfilata bandistica. Ore 20:30 | Via Spiaggia del Fronte: Magma con “Patrimonio Napoletano”.

Magma con “Patrimonio Napoletano”. Ore 18:00 | Palestra GIL: presentazione del libro “T’aggia cuntato u fatto” di Carlo Boccia ed Eduardo Orma.

presentazione del libro “T’aggia cuntato u fatto” di Carlo Boccia ed Eduardo Orma. Ore 19:30 | Museo MAC3: stand up comedy con Vincenzo Comunale.

stand up comedy con Vincenzo Comunale. Ore 20:30 | Museo MAC3: Funky Pushertz Live.

Funky Pushertz Live. Ore 21:15 | Piazza Santa Croce: warm up concerti con Radio Marte.

warm up concerti con Radio Marte. Ore 22:00 | Piazza Santa Croce: Noemi in concerto gratuito.

Noemi in concerto gratuito. Ore 24:00 | Zona Porto: spettacolo pirotecnico finale.

Festa dei Quattro Altari 2026 a Torre del Greco Date: 12, 13 e 14 giugno 2026

12, 13 e 14 giugno 2026 Luogo: centro di Torre del Greco, Piazza Santa Croce e Museo MAC3

centro di Torre del Greco, Piazza Santa Croce e Museo MAC3 Ingresso: gratuito

gratuito Info: programma completo sulla pagina ufficiale del Comune di Torre del Greco. Vai al programma ufficiale



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