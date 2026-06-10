A Positano torna Mare, Sole e Cultura: libri, incontri e grandi ospiti vista mare

Ph Facebook Mare,Sole e Cultura

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 torna a Positano “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria giunta alla 34esima edizione: sei incontri serali in Piazza Flavio Gioia con scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico.

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 ritorna a Positano, in Costiera Amalfitana, la 34esima edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la rassegna letteraria che porta ogni estate libri, autori e incontri pubblici in uno degli scenari più belli della Campania.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti. Un titolo che la rassegna reinterpreta in chiave contemporanea, trasformandolo in un invito al pensiero critico, al confronto e alla riflessione.

Gli incontri si terranno alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia a Positano, con un programma che unisce letteratura, memoria, attualità, politica, società e grandi storie personali. Un appuntamento da seguire anche per chi cerca eventi in Costiera Amalfitana durante l’estate.

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano

“Mare, Sole e Cultura” 2026 sceglie di mettere al centro le parole come strumento di libertà, memoria e confronto. La rassegna parte dal richiamo al Futurismo e alle “parole in libertà” per proporre una lettura più ampia, legata al presente e alle tante forme del racconto contemporaneo.

A Positano arriveranno autori e personalità molto diverse tra loro, con incontri dedicati ai ricordi familiari, alla memoria di Luciano De Crescenzo, al dibattito pubblico, alla Costituzione, alla solitudine contemporanea e agli scenari internazionali.

La formula resta quella che negli anni ha reso riconoscibile la rassegna: incontri serali aperti al pubblico, libri al centro della scena e dialoghi pensati per coinvolgere non solo i lettori abituali, ma anche chi vuole vivere una serata culturale in Costiera Amalfitana.

Mare, Sole e Cultura 2026: il programma

Tutti gli appuntamenti di Mare, Sole e Cultura 2026 si terranno alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia a Positano. Di seguito il programma degli incontri annunciati.

Giovedì 11 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Iva Zanicchi , autrice di Quel profumo di brodo caldo pubblicato da Mondadori. Una serata dedicata alle parole dei ricordi, alla memoria familiare, alle cucine di una volta e alla storia personale dell’artista, dalla fame dell’infanzia alla carriera musicale e televisiva.

incontro con , autrice di Quel profumo di brodo caldo pubblicato da Mondadori. Una serata dedicata alle parole dei ricordi, alla memoria familiare, alle cucine di una volta e alla storia personale dell’artista, dalla fame dell’infanzia alla carriera musicale e televisiva. Giovedì 18 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: Positano rende omaggio a Luciano De Crescenzo con Paola De Crescenzo , autrice di Chi non muore si rivede pubblicato da Mondadori. Un incontro intimo sul rapporto tra padre e figlia, tra memoria, assenza e dialogo con il passato.

Positano rende omaggio a con , autrice di Chi non muore si rivede pubblicato da Mondadori. Un incontro intimo sul rapporto tra padre e figlia, tra memoria, assenza e dialogo con il passato. Mercoledì 24 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Claudio Cerasa , autore de L’antidoto, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. L’autore affronterà i temi del pessimismo contemporaneo, del rancore nel dibattito pubblico, della gogna mediatica e delle paure legate alla globalizzazione e all’intelligenza artificiale. Dialoga con l’autore Oreste Lo Pomo , direttore del TG3 Campania.

incontro con , autore de L’antidoto, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. L’autore affronterà i temi del pessimismo contemporaneo, del rancore nel dibattito pubblico, della gogna mediatica e delle paure legate alla globalizzazione e all’intelligenza artificiale. Dialoga con l’autore , direttore del TG3 Campania. Martedì 30 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Antonio Polito , autore de La Costituzione non è di sinistra, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. La serata sarà dedicata alle parole della Resistenza e a una riflessione sul rapporto tra Costituzione, storia politica italiana e dibattito pubblico. Dialoga con l’autore Oreste Lo Pomo , direttore del TG3 Campania.

incontro con , autore de La Costituzione non è di sinistra, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. La serata sarà dedicata alle parole della Resistenza e a una riflessione sul rapporto tra Costituzione, storia politica italiana e dibattito pubblico. Dialoga con l’autore , direttore del TG3 Campania. Lunedì 6 luglio 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Daria Bignardi , autrice di Nostra solitudine, pubblicato da Mondadori. Una riflessione sul modo di stare nel mondo oggi, tra privilegi, fragilità personali e traumi collettivi. Dialoga con l’autrice Titta Fiore , presidente della Film Commission Campania.

incontro con , autrice di Nostra solitudine, pubblicato da Mondadori. Una riflessione sul modo di stare nel mondo oggi, tra privilegi, fragilità personali e traumi collettivi. Dialoga con l’autrice , presidente della Film Commission Campania. Giovedì 9 luglio 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Gennaro Sangiuliano, autore de Il sultano, pubblicato da Mondadori, e Tommaso Cerno, autore de Le ragioni di Giuda, pubblicato da Rizzoli. La serata sarà dedicata ai “segreti internazionali”.

Traghetto da Salerno per Positano

Anche per l’edizione 2026, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vuole partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano.

Il traghetto è disponibile solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. La partenza è prevista da Piazza della Concordia a Salerno alle ore 17:10, mentre il rientro da Positano sarà alle ore 23:00. La corsa non effettuerà fermate intermedie.

Una soluzione utile per chi parte da Salerno e vuole godersi la serata senza preoccuparsi del rientro in auto lungo la Costiera Amalfitana.

Informazioni su Mare, Sole e Cultura 2026

Quando: dall’11 giugno al 9 luglio 2026, con incontri alle ore 21:00

Dove: Piazza Flavio Gioia, Positano, Costiera Amalfitana

Programma: incontri con Iva Zanicchi, Paola De Crescenzo, Claudio Cerasa, Antonio Polito, Daria Bignardi, Gennaro Sangiuliano e Tommaso Cerno

Biglietti: incontri aperti al pubblico

Traghetto: corsa Travelmar da Salerno a Positano solo su prenotazione, fino a esaurimento posti

Info: pagina Facebook ufficiale Mare, Sole e Cultura

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano: cosa sapere Quando: dall’11 giugno al 9 luglio 2026

dall’11 giugno al 9 luglio 2026 Orario: incontri alle ore 21:00

incontri alle ore 21:00 Dove: Piazza Flavio Gioia, Positano

Piazza Flavio Gioia, Positano Tema 2026: “Parole in libertà”

“Parole in libertà” Traghetto: andata e ritorno da Salerno a Positano su prenotazione

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