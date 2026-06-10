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A Positano torna Mare, Sole e Cultura: libri, incontri e grandi ospiti vista mare

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Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 torna a Positano “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria giunta alla 34esima edizione: sei incontri serali in Piazza Flavio Gioia con scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico.

 

 

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 ritorna a Positano, in Costiera Amalfitana, la 34esima edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la rassegna letteraria che porta ogni estate libri, autori e incontri pubblici in uno degli scenari più belli della Campania.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Parole in libertà”, in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti. Un titolo che la rassegna reinterpreta in chiave contemporanea, trasformandolo in un invito al pensiero critico, al confronto e alla riflessione.

Gli incontri si terranno alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia a Positano, con un programma che unisce letteratura, memoria, attualità, politica, società e grandi storie personali. Un appuntamento da seguire anche per chi cerca eventi in Costiera Amalfitana durante l’estate.

Mare Sole e Cultura 2026 a Positano programma della rassegna letteraria

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Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano

“Mare, Sole e Cultura” 2026 sceglie di mettere al centro le parole come strumento di libertà, memoria e confronto. La rassegna parte dal richiamo al Futurismo e alle “parole in libertà” per proporre una lettura più ampia, legata al presente e alle tante forme del racconto contemporaneo.

A Positano arriveranno autori e personalità molto diverse tra loro, con incontri dedicati ai ricordi familiari, alla memoria di Luciano De Crescenzo, al dibattito pubblico, alla Costituzione, alla solitudine contemporanea e agli scenari internazionali.

La formula resta quella che negli anni ha reso riconoscibile la rassegna: incontri serali aperti al pubblico, libri al centro della scena e dialoghi pensati per coinvolgere non solo i lettori abituali, ma anche chi vuole vivere una serata culturale in Costiera Amalfitana.

Mare, Sole e Cultura 2026: il programma

Programma Mare Sole e Cultura 2026 Positano con gli incontri in Piazza Flavio Gioia

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Tutti gli appuntamenti di Mare, Sole e Cultura 2026 si terranno alle ore 21:00 in Piazza Flavio Gioia a Positano. Di seguito il programma degli incontri annunciati.

  • Giovedì 11 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Iva Zanicchi, autrice di Quel profumo di brodo caldo pubblicato da Mondadori. Una serata dedicata alle parole dei ricordi, alla memoria familiare, alle cucine di una volta e alla storia personale dell’artista, dalla fame dell’infanzia alla carriera musicale e televisiva.
  • Giovedì 18 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: Positano rende omaggio a Luciano De Crescenzo con Paola De Crescenzo, autrice di Chi non muore si rivede pubblicato da Mondadori. Un incontro intimo sul rapporto tra padre e figlia, tra memoria, assenza e dialogo con il passato.
  • Mercoledì 24 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Claudio Cerasa, autore de L’antidoto, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. L’autore affronterà i temi del pessimismo contemporaneo, del rancore nel dibattito pubblico, della gogna mediatica e delle paure legate alla globalizzazione e all’intelligenza artificiale. Dialoga con l’autore Oreste Lo Pomo, direttore del TG3 Campania.
  • Martedì 30 giugno 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Antonio Polito, autore de La Costituzione non è di sinistra, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. La serata sarà dedicata alle parole della Resistenza e a una riflessione sul rapporto tra Costituzione, storia politica italiana e dibattito pubblico. Dialoga con l’autore Oreste Lo Pomo, direttore del TG3 Campania.
  • Lunedì 6 luglio 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Daria Bignardi, autrice di Nostra solitudine, pubblicato da Mondadori. Una riflessione sul modo di stare nel mondo oggi, tra privilegi, fragilità personali e traumi collettivi. Dialoga con l’autrice Titta Fiore, presidente della Film Commission Campania.
  • Giovedì 9 luglio 2026, ore 21:00 – Piazza Flavio Gioia: incontro con Gennaro Sangiuliano, autore de Il sultano, pubblicato da Mondadori, e Tommaso Cerno, autore de Le ragioni di Giuda, pubblicato da Rizzoli. La serata sarà dedicata ai “segreti internazionali”.
Mare Sole e Cultura a Positano incontri letterari in Costiera Amalfitana

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Traghetto da Salerno per Positano

Anche per l’edizione 2026, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vuole partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano.

Il traghetto è disponibile solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. La partenza è prevista da Piazza della Concordia a Salerno alle ore 17:10, mentre il rientro da Positano sarà alle ore 23:00. La corsa non effettuerà fermate intermedie.

Una soluzione utile per chi parte da Salerno e vuole godersi la serata senza preoccuparsi del rientro in auto lungo la Costiera Amalfitana.

Informazioni su Mare, Sole e Cultura 2026

Quando: dall’11 giugno al 9 luglio 2026, con incontri alle ore 21:00

Dove: Piazza Flavio Gioia, Positano, Costiera Amalfitana

Programma: incontri con Iva Zanicchi, Paola De Crescenzo, Claudio Cerasa, Antonio Polito, Daria Bignardi, Gennaro Sangiuliano e Tommaso Cerno

Biglietti: incontri aperti al pubblico

Traghetto: corsa Travelmar da Salerno a Positano solo su prenotazione, fino a esaurimento posti

Info: pagina Facebook ufficiale Mare, Sole e Cultura

Mare, Sole e Cultura 2026 a Positano: cosa sapere

  • Quando: dall’11 giugno al 9 luglio 2026
  • Orario: incontri alle ore 21:00
  • Dove: Piazza Flavio Gioia, Positano
  • Tema 2026: “Parole in libertà”
  • Traghetto: andata e ritorno da Salerno a Positano su prenotazione

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