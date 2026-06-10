Le feste patronali riempiono Napoli: concerti gratuiti, processioni e spettacoli fino a ottobre

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Da giugno a ottobre 2026 tornano le feste patronali a Napoli con la quarta edizione di “Beato chi le vive”, il programma promosso dal Comune di Napoli che porta nei quartieri processioni, messe solenni, concerti, spettacoli e momenti di festa popolare.

Il calendario delle feste patronali a Napoli 2026 è iniziato il 1° giugno e proseguirà fino al 17 ottobre 2026, coinvolgendo chiese, piazze e strade di tanti quartieri cittadini.

Anche quest’anno il Comune di Napoli propone “Beato chi le vive”, la rassegna dedicata alle celebrazioni dei Santi Patroni della città. Un programma lungo cinque mesi che unisce la parte religiosa delle feste, con messe solenni e processioni, alla dimensione più popolare, fatta di musica, cabaret, spettacoli dal vivo e appuntamenti nelle Municipalità.

Le feste patronali sono uno dei momenti più sentiti della tradizione napoletana: non sono solo eventi religiosi, ma occasioni in cui i quartieri si ritrovano in piazza, riscoprono le proprie radici e vivono la città in modo diverso. Un calendario utile anche per chi cerca eventi a Napoli, concerti popolari, spettacoli nei quartieri e iniziative legate alla cultura cittadina.

Feste patronali Napoli 2026: cosa sapere Quando: dal 1° giugno al 17 ottobre 2026

dal 1° giugno al 17 ottobre 2026 Dove: quartieri, piazze, chiese e strade di Napoli

quartieri, piazze, chiese e strade di Napoli Evento: “Beato chi le vive”, quarta edizione

“Beato chi le vive”, quarta edizione Programma: processioni, messe solenni, concerti, cabaret e spettacoli

Beato chi le vive 2026: il programma a Napoli

Il programma di “Beato chi le vive” 2026 accompagna Napoli da giugno a ottobre con appuntamenti distribuiti nei diversi quartieri della città. Di seguito il calendario mese per mese delle feste patronali a Napoli, con date, luoghi e principali eventi previsti.

Il programma potrebbe subire variazioni: prima di partecipare è sempre utile controllare gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Comune di Napoli indicato a fine articolo.

Le feste patronali di giugno 2026 a Napoli

Il mese di giugno apre il calendario delle feste patronali con appuntamenti tra Sant’Erasmo ai Granili, San Lorenzo Maggiore, Santo Strato, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, San Pietro a Patierno e Piazza Ottocalli.

FESTA DI SANT’ERASMO

1° giugno | ore 21:00 – Largo Sant’Erasmo ai Granili – Cabaret con Ciro Giustiniani e concerto di Rico Femiano

– Largo Sant’Erasmo ai Granili – Cabaret con Ciro Giustiniani e concerto di Rico Femiano 2 giugno | ore 18:30 – Chiesa di Sant’Erasmo ai Granili – Messa solenne

FESTA DI SANT’ANTONIO

13 giugno | ore 20:30 – Basilica di San Lorenzo Maggiore, via dei Tribunali – Artisti di strada, Emiliana Cantone e Mr Hyde in concerto. Presenta Diego Di Flora

FESTA DI SANTO STRATO

14 giugno | ore 20:00 – Via San Giovanni Pascoli – Mario Maglione in concerto

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

21 giugno | ore 21:00 – Piazza San Giovanni Battista, San Giovanni a Teduccio

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

28 giugno | ore 21:00 – Via Maria Malibran, Ponticelli – Cabaret con Enzo & Sal e Giusy Graziano in concerto

FESTA DI SAN PIETRO A PATIERNO

Dal 27 al 30 giugno | ore 20:00 – Piazza Giovanni Guarino – Messa solenne e processione, banda musicale, esibizioni canore e Fanfara dei Carabinieri

FESTA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

30 giugno | ore 21:00 – Piazza Ottocalli – Gianni Fiorellino in concerto

Le feste patronali di luglio 2026 a Napoli

A luglio il programma entra nel vivo con appuntamenti a Pianura, Ponticelli, Chiaiano, Largo Miracoli, Rione Sanità, Piazza del Carmine, Capodimonte e Sant’Anna alle Paludi.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche la Festa della Madonna del Carmine, con il tradizionale Incendio del Campanile in Piazza del Carmine, uno dei momenti popolari più riconoscibili dell’estate napoletana.

Per altri appuntamenti in città è possibile consultare anche il calendario degli eventi a Napoli aggiornato da Napoli da Vivere.

FESTA DI SAN GIORGIO MARTIRE

Dal 2 al 5 luglio – Piazza San Giorgio, Pianura – Esibizioni di gruppi folkloristici, animazione per bambini, laboratori creativi e mostra dedicata al Santo Patrono

FESTA DI SANTA GRAZIA

4 luglio | ore 21:00 – Strada Comunale Galeone, Ponticelli – Cabaret con Ciro Giustiniani

FESTA DI SAN NICOLA

4 luglio | ore 21:00 – Corso Chiaiano – Stefania Lay in concerto

FESTA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI

5 luglio | ore 21:00 – Largo Miracoli – Ciro Rigione in concerto

FESTA DI SAN VINCENZO, FESTA DEL MONACONE

11 luglio | ore 21:00 – Piazza Sanità – Natale Galletta in concerto

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

15 luglio | ore 21:00 – Piazza del Carmine – That’s Napoli Live Show diretto da Carlo Morelli e Incendio del Campanile

FESTA DI SANT’ANNA DI CAPODIMONTE

25 luglio | ore 19:00 – Via Bosco di Capodimonte, fronte Porta Piccola – Spettacoli musicali e teatrali con artisti locali

FESTA DI SANT’ANNA ALLE PALUDI

26 luglio | ore 21:00 – Via Strettola Sant’Anna – Mr Hyde in concerto

Le feste patronali di agosto 2026 a Napoli

Ad agosto le feste patronali attraversano Ponticelli, Piscinola, Piazza Municipio e Barra, con concerti e celebrazioni legate a Santa Maria della Neve, San Salvatore, Madonna Assunta e Festa dei Gigli.

FESTA DI SANTA MARIA DELLA NEVE

1° agosto | ore 21:00 – Corso Ponticelli – Giovanni Mauriello con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa in concerto

– Corso Ponticelli – Giovanni Mauriello con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa in concerto 10 agosto | ore 21:00 – Viale Margherita – Paola Pezone e Luciano Caldore in concerto

FESTA DI SAN SALVATORE

5 agosto | ore 21:00 – Via Plebiscito a Piscinola – Emiliana Cantone in concerto

– Via Plebiscito a Piscinola – Emiliana Cantone in concerto 6 agosto | ore 21:00 – Via Plebiscito a Piscinola – Messa all’aperto, processione e banda musicale

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA

15 agosto | ore 20:00 – Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio – Antonello Rondi in concerto

FESTA DEI GIGLI

31 agosto | ore 21:00 – Barra – Rico Femiano in concerto

Le feste patronali di settembre 2026 a Napoli

Settembre è un mese centrale per la tradizione religiosa e popolare di Napoli. Nel calendario di “Beato chi le vive” trovano spazio la Festa di Piedigrotta, la Festa di San Gennaro, le celebrazioni dei Santi Cosma e Damiano e altri appuntamenti nei quartieri.

La Festa di San Gennaro, con la Messa solenne al Duomo di Napoli, resta naturalmente uno dei momenti più simbolici dell’anno per la città. Chi vuole scoprire altri luoghi legati al Santo Patrono può leggere anche il nostro approfondimento sul San Gennaro di Jorit a Forcella.

FESTA DI SANTA MARIA DI PIEDIGROTTA

Dall’1 al 4 settembre – Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta – Laboratori di produzione dei vestitini di carta per la sfilata nelle vie del quartiere

– Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta – Laboratori di produzione dei vestitini di carta per la sfilata nelle vie del quartiere 4 settembre | ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta – Spettacolo “Jamm a Piererotta” con Benedetto Casillo, Mario Maglione, Francesca Marini, Antonello Rondi, Marianita Carfora e il coro La Serenata

FESTA DI MARIA SANTISSIMA DESOLATA

Dal 10 al 13 settembre – Campi Flegrei, Bagnoli – Spettacoli musicali con artisti locali

– Campi Flegrei, Bagnoli – Spettacoli musicali con artisti locali 10 settembre | ore 22:00 – Viale Campi Flegrei, Bagnoli – Susy Graziano in concerto

FESTA DI SAN GENNARO

19 settembre | ore 18:00 – Duomo di Napoli – Messa solenne

FESTA DEI SANTI COSMA E DAMIANO

26 e 27 settembre | dalle ore 10:00 – Vie del Centro Storico di Napoli – Banda musicale di Casandrino

– Vie del Centro Storico di Napoli – Banda musicale di Casandrino 20 settembre | ore 21:00 – Piazza Zanardelli – Emiliana Cantone in concerto

FESTA DI SANTA MARIA DELLA MERCEDE

Dal 25 al 27 settembre | ore 20:00 – Piazza Montecalvario – Festival delle arti creative con eventi diffusi sul territorio, musica, incontri letterari, animazione ed enogastronomia

FESTA DI SANT’ALFONSO DEI LIGUORI

27 settembre | ore 21:00 – Piazzale su via Mugnano, Marianella – Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”

Le feste patronali di ottobre 2026 a Napoli

Il calendario delle feste patronali a Napoli 2026 si chiude a ottobre con la Festa di San Gaetano Errico a Secondigliano, nel Santuario Diocesano dell’Addolorata.

FESTA DI SAN GAETANO ERRICO

17 ottobre | ore 20:00 – Santuario Diocesano dell’Addolorata, via Dante Alighieri, Secondigliano – Francesco Malapena in concerto

Feste patronali Napoli 2026: informazioni utili

Le feste patronali a Napoli 2026 si svolgono dal 1° giugno al 17 ottobre 2026 in diversi quartieri della città, tra chiese, piazze e strade. Il programma prevede celebrazioni religiose, processioni, concerti, spettacoli, cabaret, animazione, bande musicali e momenti di partecipazione popolare.

Per chi vuole organizzare una serata in città, questi appuntamenti possono essere una buona occasione per vivere Napoli fuori dai percorsi più turistici, entrando nei quartieri durante le giornate di festa. Sul sito trovate anche una selezione aggiornata di cosa fare nel weekend a Napoli.

Feste patronali Napoli 2026: programma e info Quando: dal 1° giugno al 17 ottobre 2026

dal 1° giugno al 17 ottobre 2026 Dove: quartieri, chiese, piazze e strade di Napoli

quartieri, chiese, piazze e strade di Napoli Cosa: messe solenni, processioni, concerti, spettacoli e cabaret

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Maggiori informazioni e programma di dettaglio delle feste patronali

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Napoli

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