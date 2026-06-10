4 visite guidate a Napoli nel weekend dall’11 al 14 giugno 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dall’11 al 14 giugno 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, monasteri nascosti e luoghi del centro storico di Napoli

Nel weekend dall’11 al 14 giugno 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania i tra centro storico, la Sanità, il sottosuolo di Napoli e Posillipo. Una selezione utile per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte

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Giugno accende Napoli di sole. Il caldo si fa sentire, le ore di luce si allungano ormai fino a tardi, e le piazze si svuotano nelle ore centrali della giornata. È in questo periodo dell’anno che scendere sotto terra diventa una piacevole avventura, un bisogno di cercare un refrigerio naturale mentre si soddisfa la voglia di conoscere posti nuovi. Il LAPIS Museum, a quaranta metri sotto la Basilica della Pietrasanta, offre una temperatura costante e fresca, un’atmosfera dove il tempo rallenta, e una storia che attraversa duemila anni.

Il Museo dell’Acqua documenta come i Romani gestissero una risorsa vitale con intelligenza strategica. I sotterranei raccontano di cisterne, condotte, bacini di raccolta: un’architettura idraulica fatta per durare. Duemila anni dopo, queste cavità continuano a funzionare come ambienti di grande valore e interesse storico. Superata la Sala della Luna, che rievoca le origini pagane del Complesso sovrastante, si percorre il Decumano Sommerso che accoglie il visitatore in una più intensa dimensione storica. Negli anni che vanno dal 1940 al 1944, questi tunnel si trasformarono in rifugio per migliaia di napoletani mentre le bombe cadevano in superficie e la vita si contraeva negli spazi ipogei. La Sala dei Racconti con tecnologia olografica fa riemergere volti dalle pareti che condividono frammenti di quotidianità strappata alla guerra: il contrasto tra il panico delle sirene e i tentativi disperati di preservare la normalità. Nella Sala dei Bombardamenti, gli allestimenti multimediali ricostruiscono l’oppressione di una città sotto assedio, concludendosi con un messaggio di pace che mantiene, ora più che mai, intatta la sua urgenza.

Nell’odierna area archeologica (la cripta della Pietrasanta) è possibile ammirare Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III prosegue la sua stagione espositiva, nutrito da una risposta di pubblico che ha alimentato la decisione di prolungarne la permanenza. Le figure presepiali originali del Settecento, provenienti da collezioni private di rilievo, costituiscono il fulcro della mostra. Giuseppe Sanmartino, lo scultore che ha realizzato il Cristo velato della Cappella Sansevero, ha modellato un Gesù bambino di grande delicatezza. Accanto a lui convivono le opere di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri: l’oste dal volto scuro che incarna il male, il nobile rivestito di velluto e seta prodotta nelle manifatture reali di San Leucio che rappresenta il potere, l’orientale accompagnato da un cane, parte del Corteo dei Magi e ispirato alle delegazioni ottomane che visitavano la corte borbonica. Una vera e propria riproduzione scultorea della società del tempo. A giugno, il fresco del sottosuolo diventa il vero protagonista della visita.

Il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00 con visite guidate ogni ora in lingua italiana e un turno (alle ore 15:30 dal lunedì al sabato) di una visita guidata in inglese. I canali social del museo forniscono aggiornamenti in tempo reale su variazioni di orario e iniziative programmate. Per prenotare è possibile telefonare allo 08119230565 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre disponibile con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com, scegliendo il pagamento in cassa. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo senza costi di prevendita su www.lapismuseum.com. Giugno al LAPIS Museum significa trovare rifugio dal calore cittadino e risalire con uno sguardo completamente diverso su Napoli.

Sabato 13 giugno – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2026 dal 16 maggio al 19 dicembre 2026 ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend sabato 13 giugno / Jago Museum – Ore 10:30 e 12:00 / Museo dello Scudillo – Ore 10:30 (turno unico) per bambini dagli 8 anni in su / Certosa e Museo di San Martino – Ore 10:30 e 12:00 / Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli – Ore 10:30 e 12:00 Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato

Giovedì 11 giugno – Destinazione donna: visite gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Fino al 1° novembre 2026, ci saranno a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi per la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli. L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città. Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea l prossimi appuntamenti – 11 giugno Itinerario 11 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Brau, piazza Bellini 60 – Maggiori informazioni e come partecipare – Destinazione donna

Sabato 13 e domenica 14 giugno – Lux in Fundo, tour tra arte e rinascita nel Rione Sanità

Nei giorni di Sabato 13 e domenica 14 giugno, torna Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa alcune delle bellezze artistiche e sociali del Rione Sanità di Napoli. È un itinerario che racconta bene la nuova energia del quartiere: arte contemporanea, luoghi restituiti alla città, chiese, catacombe, palazzi storici e progetti culturali che negli ultimi anni hanno cambiato la percezione della Sanità. Tra le tappe, che possono variare in base all’organizzazione, ci sono le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini e la Basilica di Santa Maria della Sanità.Il percorso può comprendere anche il Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro.Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate e prenotazioni: sito ufficiale Catacombe di Napoli.

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

In questo periodo ci sono anche tante altre visite guidate a Napoli, tra aperture, percorsi gratuiti, passeggiate culturali e luoghi da riscoprire. Ecco alcune idee utili per chi vuole organizzare il weekend.

Nel weekend ci sono anche altri percorsi utili per chi vuole scoprire Napoli con una guida, tra cave di tufo, chiese, palazzi storici, biblioteche, percorsi panoramici e luoghi da poco riaperti.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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