Sott’ ’e Stelle d’a Marina 2026 a Piano di Sorrento: sapori, musica e artigianato a Marina di Cassano

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A Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, una serata gratuita sotto le stelle tra sapori locali, musica dal vivo, artigianato, sostenibilità e visite alla scoperta del borgo marinaro della Costiera Sorrentina

Giovedì 11 giugno 2026, dalle ore 20:00, a Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, si terrà il primo appuntamento di “Sott’ ’e Stelle d’a Marina – Mare, Musica e Sapori”, una serata gratuita dedicata alla cultura marinara, alla gastronomia locale e alla bellezza del borgo affacciato sul mare.

L’evento rientra nel programma di Estate Blu 2026 del Comune di Piano di Sorrento e porterà nel suggestivo Borgo Marina di Cassano un percorso tra degustazioni, musica dal vivo, artigianato locale e attività culturali. Una bella occasione per vivere una sera d’estate in Costiera Sorrentina, tra profumi di mare, tradizioni del territorio e sapori autentici.

Sott’ ’e Stelle d’a Marina a Piano di Sorrento

La serata del 11 giugno 2026 sarà costruita come un vero itinerario nel borgo. I visitatori potranno passeggiare tra gli operatori di Marina di Cassano, scoprendo piatti, prodotti e specialità preparate per valorizzare la tradizione gastronomica locale.

Non sarà solo un evento di gusto. Il borgo diventerà anche uno spazio di incontro con musica dal vivo, stand di artigianato e iniziative pensate per raccontare la storia della Marina, uno dei luoghi più caratteristici di Piano di Sorrento.

Per chi ama le serate estive in Costiera, “Sott’ ’e Stelle d’a Marina” è uno di quegli appuntamenti semplici e piacevoli: si arriva, si passeggia sul mare, si assaggiano prodotti del territorio e si riscopre un borgo che conserva ancora una forte identità marinara.

Degustazioni, musica e artigianato a Marina di Cassano

Il cuore dell’evento sarà il percorso degustativo curato dagli chef e dagli operatori del Borgo di Marina di Cassano. Tra i nomi coinvolti figurano Bagni Tina, Bagni Rosita, AcquaPazza, L’Approdo, Bar Maruzzella, O Taccaccar e Katarí.

Durante la serata ci saranno anche gli stand delle hobbiste a cura di CreiAmo… Piano di Sorrento, con spazi dedicati alla creatività e all’artigianato locale.

La musica sarà affidata a The Live Show Ring Roses live Duo, con Chiara Nardi e Floro Pappalardo, mentre il percorso “Sulle Tracce di Tony”, a cura di Barattoli Cosmici, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Borgo Marina di Cassano.

Una serata tra tradizione e sostenibilità

L’appuntamento avrà anche un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tutela delle produzioni locali. Alla serata parteciperanno infatti Coldiretti Napoli e la Comunità Slow Food, impegnate nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Tra i temi della serata ci sarà anche la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro, prodotto legato alla tradizione locale e alla memoria agricola della zona. Un dettaglio interessante, perché collega l’evento non solo al mare, ma anche all’entroterra e alle produzioni storiche di Piano di Sorrento.

Il programma di Sott’ ’e Stelle d’a Marina

Sott’ ’e Stelle d’a Marina – Mare, Musica e Sapori

Giovedì 11 giugno 2026 – ore 20:00

Borgo Marina di Cassano, Piano di Sorrento

Percorso degustativo a cura degli chef del Borgo di Marina di Cassano: Bagni Tina, Bagni Rosita, AcquaPazza, L’Approdo, Bar Maruzzella, O Taccaccar, Katarí

a cura degli chef del Borgo di Marina di Cassano: Bagni Tina, Bagni Rosita, AcquaPazza, L’Approdo, Bar Maruzzella, O Taccaccar, Katarí Stand di hobbiste a cura di CreiAmo… Piano di Sorrento

a cura di CreiAmo… Piano di Sorrento The Live Show Ring Roses live Duo con Chiara Nardi e Floro Pappalardo

con Chiara Nardi e Floro Pappalardo Sulle Tracce di Tony , viaggio alla scoperta del Borgo Marina di Cassano a cura di Barattoli Cosmici

, viaggio alla scoperta del Borgo Marina di Cassano a cura di Barattoli Cosmici Partecipazione di Coldiretti Napoli e Comunità Slow Food per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro

Sott e Stelle da Marina 2026: informazioni utili

Quando: giovedì 11 giugno 2026, dalle ore 20:00 alle 23:30

Dove: Borgo Marina di Cassano, Piano di Sorrento

Biglietti: ingresso gratuito

Info: Comune di Piano di Sorrento

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