Sagre in Campania dall’11 al 14 giugno 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

Ph ProLoco Campoli del Monte Taburno

Avviso: alcune sagre prevedono la presenza del vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Sagre in Campania questo weekend, dall’11 al 14 giugno 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, ciliegie, cinghiale, mercatini e appuntamenti all’aria aperta

Dall’11 al 14 giugno 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend. Tra le proposte di questo fine settimana c’è la sagra del Casatiello a Sant’Arpino e poi la Festa della Pancetta alla Zingara a Liberi, una delle 14 sagre previste tra buon cibo, musica e vino nelle montagne casertane, la Sagra del Cinghiale a Dugenta e la festa dedicata alle ciliegie della Campania, che nel weekend si terrà a Formicola nel casertano.

In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca cibo, musica popolare, borghi da scoprire e mercatini. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

A Sant’Arpino la Sagra del Casatiello 2026 tra casatielli e folklore

Anche quest’anno grande festa a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 12,13 e 14 Giugno 2026, per la Sagra del Casatiello, un evento che giunge alla sua 32ª edizione. La festa è organizzata sempre dalla Pro Loco Sant’Arpino nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I). A Sant’Arpino il Casatiello viene preparato sull’antica tradizione popolare che sarà riportata in piazza Macrì per tre giorni con una sagra con stand gastronomici e di prodotti tipici e artigianali che apriranno al pubblico dalle 18.00 alle 24.00.In questi tre giorni non mancheranno anche tanti eventi come le visite guidate al Palazzo Ducale, le mostre e le serate musicali che troverete sul programma sul sito della pro Loco. Tra i vari eventi, le tre serate musicali sempre in Piazza Macrì con I Carbone, Suoni Barricati e i Vico. Sant’Arpino la Sagra del Casatiello

Festa della Ciliegia a Formicola: due weekend di Gusto e Tradizione e un concerto di Tony Tammaro

Nei weekend del 6 e 7 e poi ancora il 13 e 14 giugno 2026 a Formicola, in provincia di Caserta, alle pendici del Monte Maggiore, si terrà l’attesa Festa della Ciliegia. Quattro serate, su due weekend, con tante ciliegie ed anche concerti e musica dal vivo. Nel piccolo borgo, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, troveremo Stand enogastronomici e banchi espositivi di prodotti locali, tra cui tantissimi dedicati alla buona ciliegia della zona.

Quattro serate con cibo in attesa dell’arrivo dell’Estate. Oltre alle ottime ciliegie si troveranno negli stand anche altri piatti tipici della zona. Ci saranno quattro serate musicali che prevedono anche un concerto di Tony Tammaro che si terrà Sabato 13 giugno 2026 Festa della Ciliegia a Formicola

La Sagra delle Sagre dei Picentini: 21 sagre partecipanti e tante bontà

Seconda edizione per la Sagra delle Sagre dei Picentini nei giorni 11, 12, 13 e 14 giugno 2026 a San Cipriano Picentino, in piazza Umberto I. Dopo la prima edizione, la manifestazione torna con un format ancora più ricco, per celebrare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio picentino.

Ben 21 sagre che partecipano e propongono oltre 60 piatti per celebrare i sapori, le tradizioni e l’identità del territorio picentino. 21 realtà del territorio unite dalla stessa passione, dallo stesso orgoglio e dall’amore per le tradizioni. Ogni sagra presente racconterà una storia fatta di persone, sapori autentici e ricette che custodiscono l’anima dei Picentini. Sagra delle Sagre dei Picentini

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre con musica e vino tra le montagne casertane

Avviso: alcune sagre prevedono la presenza del vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Ritorna nel casertano la festa delle Sagre a Liberi 2026, in una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2026, ci saranno ben 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica. A Liberi ogni weekend sarà dedicato a una diversa specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato alla bistecca di maialino nero, fino agli gnocchi al forno e a tante altre proposte della cucina locale.

Tutto sarà accompagnato dal cibo di questo fertile territorio casertano e dal vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. Nel weekend 13-14 giugno 2026, la Festa della Pancetta alla Zingara altro appuntamento di un lungo calendario estivo tra sapori genuini, musica e convivialità. Una buona idea per chi cerca sagre in provincia di Caserta e vuole passare una serata in un contesto più fresco e collinare, tra tavolate, prodotti locali e atmosfera di festa. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

Pizza & Falanghina 2026 a Castelvenere nel Sannio, su due weekend

Avviso: alcune sagre prevedono la presenza del vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Anche nei giorni 12-13-14 Giugno 2026, il secondo weekend del mese, ritorna a Castelvenere nel Beneventano la bella festa della Pizza & Falanghina 2026 per la sua 5a edizione. Una particolare e gustosissima anteprima della famosa e rinomata Festa del Vino di Castelvenere che si tiene da anni a fine agosto e che avrà come protagonisti assoluti la pizza e il vino locale.

“Pizza e Falanghina 2026” coinvolgerà anche quest’anno tutto il paese e le sue attività di ristorazione e sarà incentrata sulla pizza, uno dei cibi popolari più amati nel mondo, che verrà accompagnata per l’occasione dal Re della cittadina sannita, il buon vino Falanghina bianca di Castelvenere.Pizza & Falanghina 2026

A Piano di Sorrento “Sott’ ’e Stelle d”a Marina”: enogastronomia, mare e musica

Giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 20:00 ci sarà il primo appuntamento di “Sott’ ’e Stelle d”a Marina”, una bella manifestazione nella bella Marina di Cassano con un evento preparato per esaltare i sapori della tradizione locale e l’altissima qualità delle produzioni del territorio.I partecipanti troveranno gli operatori del Borgo, che guideranno i visitatori attraverso un ricco itinerario enogastronomico, dove non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e tanti spazi espositivi dedicati all’artigianato locale. Durante la serata anche attività culturali e percorsi didattici per i più giovani. Sott’ ’e Stelle d”a Marina”

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026

Anche quest’anno, nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19:00, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento.È una sagra locale che si tiene da più di 40 anni e che propone tante specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli al ragù di cinghiale, strozzapreti e braciata.

Sono previste accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale in un’atmosfera di festa campestre. È un appuntamento adatto a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio. Per il weekend dal 5 al 7 giugno 2026, la Sagra del Cinghiale a Dugenta resta una delle proposte più solide tra le sagre in Campania, anche perché continuerà per più fine settimana. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Mercatini e appuntamenti food in Campania Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento conosciuto da chi ama cercare oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni.

Non è una sagra, ma può diventare una bella idea per una domenica mattina diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. È una proposta comoda anche per chi resta in città e vuole organizzare un giro senza spostarsi troppo.Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello nel beneventano

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali. L’appuntamento si tiene ogni seconda e ultima domenica del mese.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. San Lorenzello è uno di quei piccoli centri dove il mercatino può diventare anche una scusa per riscoprire il paese e fermarsi a pranzo nei dintorni. Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli con appuntamenti periodici dedicati ai prodotti locali.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori: frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi vuole fare un giro breve senza spostarsi troppo dalla città.Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto e borghi Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, degustazioni e visite nei borghi della Campania. Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Secrets of Piano di Sorrento

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026, a Piano di Sorrento, si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare e natura.

Gli itinerari sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Il tour del sabato parte alle ore 17:00.

Non è una sagra, ma può diventare una buona idea per completare il weekend con una passeggiata gratuita in Penisola Sorrentina, tra centro storico, mare, colline e panorami. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

Festa dei Quattro Altari 2026 a Torre del Greco: tre giorni di musica, tradizione e spettacolo

Dal 12 al 14 giugno 2026 torna a Torre del Greco la Festa dei Quattro Altari, uno degli eventi più attesi in Campania nel mese di giugno. In programma oltre 40 appuntamenti tra concerti gratuiti, mostre, altari monumentali, tappeti artistici, spettacoli e iniziative diffuse nel centro cittadino.

Tre giorni di musica, spettacoli e tradizione nel cuore di Torre del Greco, con ospiti speciali e concerti che accenderanno Piazza Santa Croce. E poi un altro palco tra musica, creatività, street food e spettacolo, davanti al museo MAC che diventerà uno dei luoghi da vivere durante la Festa dei Quattro Altari. Festa dei Quattro Altari

Ritorna la storica rassegna letteraria di Positano “Mare, Sole e Cultura”

Dall’11 giugno al 9 luglio 2026 ritorna a Positono la 34esima edizione della rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” che quest’anno segue il tema “Parole in libertà” in occasione del 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.

“Mare, Sole e Cultura” quest’anno sceglie di difendere il pensiero critico reinterpretando il manifesto futurista dedicando questa nuova edizione alle “Parole in libertà”, attraverso le voci di autori che da sempre animano il dibattito pubblico invitando i lettori alla riflessione.

Sagre in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi.

da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi. Dove: varie località della Campania, tra cui Formicola, Sant’Arpino, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello e Piano di Sorrento.

varie località della Campania, tra cui Formicola, Sant’Arpino, Liberi, Dugenta, Napoli, San Lorenzello e Piano di Sorrento. Biglietti: molti eventi sono a ingresso libero, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per mercatini, visite ed escursioni verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione.

molti eventi sono a ingresso libero, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per mercatini, visite ed escursioni verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione. Info: programma e aggiornamenti nei singoli approfondimenti pubblicati su Napoli da Vivere e sulle pagine ufficiali degli organizzatori.

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