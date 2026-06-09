Sagra delle Sagre dei Picentini: 21 sagre partecipanti e tante bontà a San Cipriano Picentino nel salernitano

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Dall’11 al 14 giugno 2026 a San Cipriano Picentino torna la Sagra delle Sagre dei Picentini: quattro giorni di festa con 21 sagre del territorio e oltre 60 piatti tipici per celebrare sapori, tradizioni e identità dei Picentini.

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026, in Piazza Umberto I a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, si terrà la seconda edizione della Sagra delle Sagre dei Picentini, una grande festa dedicata alla cucina tradizionale e alle sagre del territorio picentino.

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione ritorna con un programma ancora più ricco: 21 sagre riunite in un unico evento e oltre 60 piatti tipici da assaggiare in quattro giorni tra stand gastronomici, tradizioni locali e momenti di festa.

Una bella occasione per chi cerca sagre e feste in Campania nel mese di giugno e vuole scoprire i sapori autentici dei Picentini in una sola grande manifestazione.

Sagra delle Sagre dei Picentini 2026: 21 sagre insieme

La Sagra delle Sagre dei Picentini 2026 porterà a San Cipriano Picentino ben 21 realtà del territorio, unite dalla stessa passione per la cucina popolare, le ricette tradizionali e la valorizzazione dei prodotti locali.

Ogni sagra presente racconterà una storia diversa, fatta di persone, sapori autentici e piatti che custodiscono l’anima dei Picentini. Non sarà quindi una semplice festa gastronomica, ma un vero percorso tra le tradizioni culinarie della zona.

Per quattro giorni Piazza Umberto I diventerà un grande spazio del gusto, dove sarà possibile assaggiare specialità diverse senza spostarsi da un paese all’altro: un viaggio gastronomico pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di cucina locale.

Oltre 60 piatti tipici a San Cipriano Picentino

Il cuore della festa sarà naturalmente il menù. Alla Sagra delle Sagre dei Picentini saranno proposti oltre 60 piatti, con un’offerta gastronomica molto ampia che mette insieme le migliori tradizioni culinarie del territorio.

Sarà un vero inno alla biodiversità culinaria dei Picentini, tra ricette contadine, sapori locali e preparazioni legate alle feste popolari. Una formula interessante anche per chi ama scoprire le sagre in Campania e cerca eventi gastronomici diversi dal solito.

La manifestazione proporrà anche un menù specifico per celiaci, pensato per garantire maggiore attenzione e sicurezza anche a chi ha esigenze alimentari particolari.

Programma e menù della Sagra delle Sagre dei Picentini

La Sagra delle Sagre dei Picentini si svolgerà dall’11 al 14 giugno 2026 a San Cipriano Picentino, con quattro giornate dedicate al gusto, alla convivialità e alla promozione del territorio.

Il programma completo delle giornate, con il dettaglio del menù e delle attività previste, è disponibile sulla pagina ufficiale della Pro Loco di San Cipriano Picentino.

Chi vuole organizzarsi al meglio può consultare in anticipo il menù pubblicato dagli organizzatori, soprattutto nelle serate del weekend, quando l’affluenza potrebbe essere maggiore.

Informazioni sulla Sagra delle Sagre dei Picentini 2026

Quando: da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026

Dove: Piazza Umberto I, San Cipriano Picentino, provincia di Salerno

Cosa si mangia: oltre 60 piatti proposti da 21 sagre del territorio picentino

Info: programma completo e menù sulla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco di San Cipriano Picentino

Sagra delle Sagre dei Picentini 2026: cosa sapere Quando: dall’11 al 14 giugno 2026

dall’11 al 14 giugno 2026 Dove: Piazza Umberto I, San Cipriano Picentino

Piazza Umberto I, San Cipriano Picentino Evento: 21 sagre del territorio riunite in una sola manifestazione

21 sagre del territorio riunite in una sola manifestazione Menù: oltre 60 piatti tipici, con proposte anche per celiaci

oltre 60 piatti tipici, con proposte anche per celiaci Info ufficiali: pagina Facebook della Pro Loco di San Cipriano Picentino

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