Giornate Europee dell’Archeologia 2026: a Napoli 4 eventi gratuiti

PH Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Anche a Napoli si terranno le Giornate Europee dell’Archeologia con aperture straordinarie, laboratori e visite guidate nei cantieri di scavo solitamente inaccessibili.

Dal 12 al 14 giugno 2026 si terranno in tutta Italia le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA). Anche in questa occasione tanti Musei, Soprintendenze e Parchi archeologici in tutta Italia effettueranno aperture straordinarie, laboratori e visite guidate nei cantieri di scavo solitamente inaccessibili.

Anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli partecipa all’evento con quattro appuntamenti tra Posillipo e le periferie napoletane per valorizzare il territorio di Neapolis.

Giornate Europee dell’Archeologia 2026 a Napoli

Venerdì 12 giugno | San Giovanni a Teduccio – A tavola con i Romani -10:30 – 13:30 – Visita alla sala museale Domus Foris Flubeum che accoglie i materiali di una villa rustica del I secolo d.C., presso l’Istituto Scolastico “Ippolito Cavalcanti” (via Taverna del Ferro 4). La mattinata prevede una lezione sull’alimentazione nell’antica Roma, una visita alla sala museale e un brunch con ricette romane preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero- La partecipazione è gratuita previa prenotazione:

– -10:30 – 13:30 – Visita alla sala museale Domus Foris Flubeum che accoglie i materiali di una villa rustica del I secolo d.C., presso l’Istituto Scolastico “Ippolito Cavalcanti” (via Taverna del Ferro 4). La mattinata prevede una lezione sull’alimentazione nell’antica Roma, una visita alla sala museale e un brunch con ricette romane preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero- Venerdì 12 giugno | Posillipo – Cantiere aperto: Parco Archeologico di Pausilypon – 10:30 – 12:30 – Visite guidate al cantiere di restauro della villa imperiale del I secolo a.C. sul promontorio, con accesso dalla Grotta di Seiano. Due turni disponibili (10:30 e 11:30). La partecipazione è gratuita previa prenotazione:

10:30 – 12:30 – Visite guidate al cantiere di restauro della villa imperiale del I secolo a.C. sul promontorio, con accesso dalla Grotta di Seiano. Due turni disponibili (10:30 e 11:30). Sabato 13 giugno | Scampia – Vita in Villa: alla scoperta degli spazi e degli oggetti – 11:00 – 14:00 Laboratorio interattivo al MOSS Ecomuseo (Largo della Cittadinanza Attiva) con i reperti della Villa di Marianella. Alle 12:00 saluti della Soprintendente arch. Rosalia D’Apice. Segue ricostruzione in realtà virtuale 3D a 360° del cortile della villa romana, presentazione dei progetti scolastici dell’ I.C. Aganoor-Marconi e Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi. Concludente con buffet romano. Evento Gratuito | Senza prenotazione

– 11:00 – 14:00 Laboratorio interattivo al MOSS Ecomuseo (Largo della Cittadinanza Attiva) con i reperti della Villa di Marianella. Alle 12:00 saluti della Soprintendente arch. Rosalia D’Apice. Segue ricostruzione in realtà virtuale 3D a 360° del cortile della villa romana, presentazione dei progetti scolastici dell’ I.C. Aganoor-Marconi e Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi. Concludente con buffet romano. Domenica 14 giugno | Pianura – Un confine a colori: itinerario archeologico – 9:30 – 12:30 Percorso a tappe nel quartiere con partenza da corso Duca d’Aosta 48. Sosta presso Palazzo de’Grassi, chiesa di San Giorgio Martire, cisterna sotto San Lorenzo Martire, colombario dei Vigili del Fuoco e Mausoleo del Polo Artigianale. Concludente con aperitivo presso la vigna didattica Resilience di RadiciVive (via Nelson Mandela 69). La partecipazione è gratuita previa prenotazione.:

Maggiori informazioni – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.