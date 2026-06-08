Cosa fare a Napoli durante la settimana dall’8 al 13 giugno 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 8 a sabato 13 giugno 2026: gli eventi della settimana tra concerti, teatro, cinema all’aperto, visite guidate, mostre, appuntamenti gratuiti, famiglie e luoghi da vivere in città e nei dintorni

Cosa fare a Napoli dall’8 al 13 giugno 2026? La nuova settimana porta in città tanti appuntamenti interessanti tra cinema gratis sulle spiagge, musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi per bambini e luoghi da scoprire anche di sera.

In questa guida trovi una selezione degli eventi a Napoli in settimana, con idee utili per uscire dal lunedì al sabato: dagli appuntamenti gratuiti alle rassegne musicali, dalle mostre ai percorsi per famiglie.

Chi cerca un calendario più ampio può consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli, mentre per gli appuntamenti a ingresso libero resta utile la pagina degli eventi gratuiti a Napoli.

Cosa fare a Napoli dall’8 al 13 giugno 2026

Cinema gratis sulle spiagge di Napoli con la rassegna Arena 2026.

con la rassegna Arena 2026. Concerti e musica dal vivo tra centro storico, Gallerie d’Italia e luoghi particolari.

tra centro storico, Gallerie d’Italia e luoghi particolari. Teatro e rassegne culturali con appuntamenti in città e nei dintorni.

con appuntamenti in città e nei dintorni. Visite guidate e aperture serali tra Napoli, Campi Flegrei e Reggia di Portici.

tra Napoli, Campi Flegrei e Reggia di Portici. Mostre e musei da vedere anche nei giorni feriali.

da vedere anche nei giorni feriali. Eventi per bambini e famiglie con visite gratuite e attività dedicate.

Teatro, cinema e musica a Napoli questa settimana

La settimana dall’8 al 13 giugno 2026 è ricca soprattutto per chi cerca cinema, musica e spettacoli a Napoli. Tra proiezioni gratuite, rassegne musicali e appuntamenti in luoghi suggestivi, ci sono diverse occasioni per organizzare una serata diversa senza aspettare il weekend.

Torna “Arena”, il cinema gratis sulle spiagge di Napoli. Dal 5 al 28 giugno 2026 la rassegna porta il cinema d’autore di sera sulle spiagge cittadine, con 10 proiezioni gratuite sotto le stelle e anche ospiti speciali. Un appuntamento perfetto per chi vuole vivere Napoli sul mare, senza spendere nulla.

Sotto le stelle di Napoli ritorna “Chiostro in Musica” con l’omaggio a Pino Daniele. Sabato 13 giugno 2026 torna la rassegna “Chiostro in Musica”, firmata NOMEA, con una serata dedicata a Pino Daniele in uno dei luoghi più belli del centro storico di Napoli.

Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia di Napoli. A Palazzo Piacentini, in via Toledo, continua la rassegna musicale “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, con tanti appuntamenti gratuiti degli allievi e dei docenti del Conservatorio di San Pietro a Majella.

Nell’Orto Botanico della Reggia di Portici arriva “Il Cinema Suona!” Da giovedì 11 a sabato 20 giugno 2026, alle ore 21:00, l’Orto Botanico della Reggia di Portici ospita una rassegna dedicata al cinema muto e d’animazione con sonorizzazione dal vivo, in collaborazione con il Dipartimento di Jazz del Conservatorio San Pietro a Majella.

Incontri Jazz nel Monastero delle Trentatré. Fino al 13 giugno 2026 prosegue nel centro storico di Napoli un format raccolto e particolare, tra musica, racconti, materiali audiovisivi e la visita a un luogo meno conosciuto della città.

Per chi ama la musica classica e gli appuntamenti gratuiti, continuano anche i concerti gratuiti nella Sala Scarlatti del Conservatorio, i Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, gli incontri nella Casa Museo Murolo al Vomero e la stagione del Teatro di San Carlo.

Altri appuntamenti musicali sono nella sezione dedicata ai concerti a Napoli.

Visite guidate e luoghi da scoprire

Chi preferisce passeggiate, visite guidate e aperture speciali può approfittare della settimana per scoprire luoghi molto belli di Napoli e dei dintorni, evitando spesso la folla del fine settimana.

Aperture serali estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei. Ogni sabato d’estate, fino al 29 agosto 2026, sarà possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e il Castello di Baia anche di sera, con apertura fino alle ore 22:00 e ultimo ingresso alle ore 21:00.

Lucciole e Sibilla sul Lago d’Averno. Anche il 13, 14, 20 e 21 giugno 2026 si tengono le passeggiate notturne sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei, per osservare il fenomeno naturale delle lucciole tra racconti mitologici e degustazione di vino.

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini. Fino al 19 dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni possono partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico e artistico della città.

Tra i luoghi da vivere anche nei giorni feriali ci sono il Cimitero delle Fontanelle, visitabile con prenotazione, il nuovo percorso sui tetti del Duomo di Napoli e le visite gratuite a San Giovanni a Carbonara.

Eventi diffusi e cose da fare a Napoli

La settimana è interessante anche per chi vuole vivere Napoli senza un programma troppo rigido: una mostra nel pomeriggio, un aperitivo dopo il lavoro, una passeggiata sul lungomare o una serata in uno dei quartieri più vivi della città.

Shibuya Izakaya Napoli: cucina giapponese e cocktail bar in via Martucci. A Chiaia, in via Giuseppe Martucci 56, Shibuya Izakaya propone un’atmosfera ispirata agli izakaya giapponesi, con cucina nipponica, esperienza Kaiten, sake e cocktail bar.

Per spostarsi meglio tra Chiaia, Fuorigrotta e Piazza Municipio resta utile anche la novità della Metro Linea 6 con corse fino alle 21 nei giorni feriali, comoda per organizzare una serata senza usare l’auto.

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Per le famiglie, la settimana offre alcune idee interessanti tra visite gratuite, attività culturali e luoghi da vivere con i bambini. Il consiglio è controllare sempre modalità di prenotazione, età consigliata e disponibilità dei posti.

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre 2026. Fino al 19 dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni possono partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive in quattro siti d’arte della città.

Per altre idee dedicate ai più piccoli puoi consultare la sezione eventi per bambini a Napoli, dove raccogliamo visite, spettacoli, laboratori e attività pensate per le famiglie.

Mostre e musei da vedere in settimana

Le mostre sono una delle scelte migliori per chi vuole uscire in settimana senza dipendere troppo dal meteo o dagli orari serali. A Napoli, in questi giorni, ci sono diverse esposizioni importanti tra centro storico, musei e grandi spazi culturali.

Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro. Fino al 10 gennaio 2027 la Cappella del Tesoro di San Gennaro ospita la mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, dedicata ai rari scatti a colori del fotografo napoletano, con 40 immagini legate alla rassegna “La civiltà del Seicento a Napoli”.

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia di Napoli. Fino al 6 settembre 2026 Palazzo Piacentini ospita le opere di Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN. La mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è una scelta perfetta per chi vuole leggere Napoli attraverso il mito, la storia e l’identità della sua fondazione.

Tra le altre mostre da considerare ci sono Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli, le nuove sale sull’Ottocento alla Certosa di San Martino, Nicola Samorì a Capodimonte e il percorso permanente con i calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei.

Per orientarti tra le esposizioni del periodo puoi seguire anche la sezione mostre Napoli.

Altri luoghi sempre validi da visitare

Oltre agli eventi della settimana, Napoli offre luoghi che restano sempre una buona idea: musei, chiese, percorsi sotterranei, itinerari d’arte e spazi culturali da visitare anche quando non c’è un evento specifico in programma.

Cosa fare a Napoli dall’8 al 13 giugno 2026: informazioni utili

Quando: da lunedì 8 a sabato 13 giugno 2026.

Dove: Napoli, Campi Flegrei, Portici e dintorni, con eventi in musei, teatri, spiagge, luoghi culturali e spazi all’aperto.

Biglietti: alcuni eventi sono gratuiti, altri prevedono biglietto o prenotazione obbligatoria. Verificare sempre modalità di accesso, orari aggiornati e disponibilità prima di partecipare.

Info: consulta i link ai singoli articoli di Napoli da Vivere presenti nella guida per dettagli, programmi e aggiornamenti.

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