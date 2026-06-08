Cinema all’aperto e musica dal vivo nell’Orto Botanico della Reggia di Portici

Il cinema suona Ph Facebook Ensemble Dissonanzen

Quattro serate di cinema all’aperto nell’Orto Botanico della Reggia di Portici con “Il Cinema Suona! 2026”, la rassegna che unisce cinema muto, animazione d’epoca e sonorizzazioni dal vivo tra musica, immagini e luoghi storici.

Da giovedì 11 a sabato 20 giugno 2026, alle ore 21:00, arriva un appuntamento molto particolare con il cinema all’aperto alla Reggia di Portici: nell’Orto Botanico della Reggia di Portici si terrà Il Cinema Suona! 2026, rassegna dedicata al cinema muto e d’animazione con musica dal vivo.

Non una semplice proiezione sotto le stelle, ma un’esperienza che riporta il pubblico all’atmosfera del cinema delle origini, quando le immagini venivano accompagnate da musicisti in sala. In programma ci sono quattro serate tra capolavori dell’animazione, corti comici muti e nuove sonorizzazioni contemporanee.

Cinema all’aperto alla Reggia di Portici Quattro serate con film muti e d’animazione sonorizzati dal vivo nell’Orto Botanico della Reggia di Portici. Biglietto €10.

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Cinema all’aperto con musica dal vivo a Portici

Il Cinema Suona! 2026 rientra nella stagione musicale Dissonanzen ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Jazz del Conservatorio San Pietro a Majella, il Centro MUSA – Musei delle Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il patrocinio morale del Goethe Institut Neapel.

La rassegna porta il cinema all’aperto in un luogo speciale dell’area vesuviana, trasformando l’Orto Botanico della Reggia di Portici in una sala sotto le stelle dove film, musica e natura dialogano dal vivo.

L’idea è quella di riscoprire il cinema muto e l’animazione d’epoca non come semplici reperti del passato, ma come opere ancora capaci di sorprendere, soprattutto quando vengono accompagnate da musicisti presenti sulla scena.

Per chi segue le rassegne estive e gli appuntamenti di cinema all’aperto a Napoli, questa è una proposta diversa dal solito: non solo film sotto le stelle, ma una serata in cui la colonna sonora nasce davanti al pubblico.

Il programma de Il Cinema Suona! 2026

La rassegna prevede quattro appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21:00, nell’Orto Botanico della Reggia di Portici. In programma ci sono capolavori del cinema d’animazione, fiabe poetiche, comicità muta americana e cartoni d’epoca.

Giovedì 11 giugno 2026 – Le avventure del Principe Achmed (1926), capolavoro delle silhouette animate sonorizzato dall’Ensemble Dissonanzen.

– (1926), capolavoro delle silhouette animate sonorizzato dall’Ensemble Dissonanzen. Sabato 13 giugno 2026 – La Regina delle Nevi , fiaba ispirata ad Andersen con musiche originali di Alessia Stellato, Anastasia Cecere ed Eunice Petito.

– , fiaba ispirata ad Andersen con musiche originali di Alessia Stellato, Anastasia Cecere ed Eunice Petito. Giovedì 18 giugno 2026 – Harry Langdon , serata dedicata alla comicità surreale del cinema muto americano.

– , serata dedicata alla comicità surreale del cinema muto americano. Sabato 20 giugno 2026 – Silly Symphony, omaggio ai cartoni animati d’epoca con una nuova scrittura musicale dal vivo.

Le proiezioni della rassegna 2026

Le avventure del Principe Achmed

La prima serata, in programma giovedì 11 giugno 2026, sarà dedicata a Le avventure del Principe Achmed, film del 1926 diretto da Lotte Reiniger e considerato uno dei primi lungometraggi d’animazione della storia del cinema.

Realizzato con la raffinata tecnica delle silhouette animate, il film racconta un mondo fantastico ispirato alle atmosfere de Le Mille e una Notte, tra maghi, principesse, cavalli volanti e spiriti misteriosi.

La sonorizzazione dal vivo è affidata all’Ensemble Dissonanzen, con Tommaso Rossi ai flauti, Marco Sannini alla tromba e loops, Ciro Longobardi alle tastiere e live electronics e Carlo Lomanto alla voce e live electronics.

La Regina delle Nevi

Sabato 13 giugno 2026 sarà la volta de La Regina delle Nevi, storia ispirata alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Al centro del racconto c’è il viaggio della piccola Gerda alla ricerca dell’amico Kay, rapito dalla misteriosa Regina delle Nevi.

La nuova sonorizzazione originale è firmata da Alessia Stellato, in scena con voce e basso elettrico, insieme ad Anastasia Cecere al flauto ed Eunice Petito al pianoforte.

È uno degli appuntamenti più adatti a chi ama le fiabe, l’animazione e le atmosfere delicate, con una parte musicale pensata per accompagnare il lato poetico e simbolico della storia.

Harry Langdon

Giovedì 18 giugno 2026 il programma si sposta sul cinema comico muto americano con una serata dedicata a Harry Langdon, tra i protagonisti più originali della comicità degli anni Venti.

Accanto a Chaplin, Keaton e Lloyd, Langdon costruì un personaggio fragile, ingenuo e quasi sospeso, capace di trasformare piccoli gesti e tempi rallentati in momenti di comicità poetica.

La sonorizzazione sarà curata da Eunice Petito al pianoforte e André Ferreira al contrabbasso, con un accompagnamento pensato per seguire il ritmo essenziale e imprevedibile delle immagini.

Silly Symphony

La rassegna si chiuderà sabato 20 giugno 2026 con Silly Symphony, una serata dedicata ai grandi cartoni animati degli anni Venti e Trenta, tra Disney, Betty Boop e altri protagonisti dell’animazione classica.

Le Silly Symphonies furono veri laboratori di sperimentazione visiva e musicale: il suono non accompagnava semplicemente le immagini, ma diventava parte del movimento, del ritmo e della narrazione.

La nuova scrittura musicale è firmata da Giulia Greta Cennamo e Chiara Vitolo e sarà interpretata da Marika Pignalosa alla voce, Francesca Savarese al pianoforte, Matteo Errico al basso e dalle stesse Cennamo e Vitolo agli effetti sonori.

Cinema sotto le stelle alla Reggia di Portici

Il fascino della rassegna sta anche nel luogo. L’Orto Botanico della Reggia di Portici non è una semplice cornice, ma una parte importante dell’esperienza: vedere cinema all’aperto in uno spazio storico, con la musica eseguita dal vivo, dà alla serata un’atmosfera diversa dalle classiche arene estive.

L’appuntamento può interessare sia chi ama il cinema d’autore sia chi segue la musica dal vivo, il jazz e le proposte culturali meno convenzionali. È anche una buona occasione per tornare alla Reggia di Portici, uno dei luoghi più affascinanti dell’area vesuviana.

Se cercate altre idee per le serate estive, potete seguire anche la nostra sezione dedicata agli eventi a Napoli e agli appuntamenti culturali in città e nei dintorni.

Informazioni e biglietti: Il Cinema Suona! 2026 Quando: 11, 13, 18 e 20 giugno 2026, ore 21:00

11, 13, 18 e 20 giugno 2026, ore 21:00 Dove: Orto Botanico della Reggia di Portici

Orto Botanico della Reggia di Portici Biglietto: €10

€10 Info e prenotazioni: 320 216 6484

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Cinema all’aperto alla Reggia di Portici: info utili

Quando: giovedì 11, sabato 13, giovedì 18 e sabato 20 giugno 2026, sempre alle ore 21:00.

Dove: Orto Botanico della Reggia di Portici, Portici.

Biglietti: ingresso €10.

Info e prenotazioni: telefono 320 216 6484. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale MUSA Reggia di Portici: Il Cinema Suona! 2026.

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