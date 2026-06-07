A Sant’Arpino la Sagra del Casatiello 2026 tra ottimi casatielli e folklore

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Dal 12 al 14 giugno 2026 torna a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, la 32ª Sagra del Casatiello: tre serate in Piazza Macrì con stand gastronomici, prodotti tipici, artigianato, visite guidate, mostre e musica dal vivo.

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, ritorna uno degli appuntamenti più attesi dell’Agro Atellano: la Sagra del Casatiello 2026, che quest’anno arriva alla sua 32ª edizione.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Sant’Arpino, si svolgerà come sempre nella centralissima Piazza Macrì, già Piazza Umberto I, trasformando il cuore del paese in un grande spazio dedicato alla gastronomia tradizionale, al folklore locale e alla convivialità.

Una festa da segnare tra le sagre e feste in Campania da non perdere a giugno, soprattutto per chi ama i sapori autentici della cucina campana e gli eventi popolari che raccontano davvero il territorio.

La Sagra del Casatiello 2026 a Sant’Arpino

Il grande protagonista della festa sarà naturalmente il casatiello, una delle preparazioni più amate della tradizione napoletana e campana. A Sant’Arpino questo rustico viene preparato seguendo l’antica tradizione popolare, con sapori intensi e ingredienti semplici che profumano di festa, tavola condivisa e cucina di famiglia.

La storia del casatiello è molto antica. Già nella Napoli angioina del Trecento una preparazione simile veniva chiamata “Herbulata de Mayo” e veniva portata in tavola per le feste di primavera, con ingredienti ricchi come formaggio, uova e salumi.

Proprio per mantenere viva questa tradizione, da oltre trent’anni Sant’Arpino dedica al casatiello una grande festa popolare. Non solo una sagra gastronomica, quindi, ma anche un momento identitario per il paese e per tutta l’area atellana.

Stand gastronomici, prodotti tipici e artigianato

Durante le tre serate della Sagra del Casatiello a Sant’Arpino, Piazza Macrì ospiterà stand gastronomici, prodotti tipici e artigianato locale. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 18:00 alle 24:00, con un’atmosfera semplice e festosa, ideale per una passeggiata serale tra sapori tradizionali e musica.

Il casatiello sarà il prodotto simbolo della manifestazione, ma la sagra sarà anche l’occasione per scoprire altri sapori del territorio casertano e dell’area atellana, in una delle feste popolari più riconoscibili della provincia.

Chi segue gli appuntamenti gastronomici fuori Napoli può trovare altri eventi simili nella sezione dedicata alle sagre in provincia di Caserta, uno dei filoni più amati dai lettori di Napoli da Vivere.

Musica e visite guidate alla Sagra del Casatiello

La Sagra del Casatiello 2026 non sarà soltanto gastronomia. Nei tre giorni sono previsti anche eventi musicali, mostre e visite guidate al Palazzo Ducale, con un programma che unisce gusto, tradizione e scoperta del centro storico di Sant’Arpino.

Le serate musicali si terranno in Piazza Macrì e accompagneranno l’apertura degli stand, rendendo la sagra un appuntamento adatto anche a chi vuole semplicemente trascorrere una serata all’aperto tra musica popolare e atmosfera di paese.

Il programma musicale in Piazza Macrì

Venerdì 12 giugno 2026 – I Carbone

– I Carbone Sabato 13 giugno 2026 – Suoni Barricati

– Suoni Barricati Domenica 14 giugno 2026 – I Vico

Per il programma completo delle visite guidate, delle mostre e degli appuntamenti collaterali è consigliabile seguire gli aggiornamenti della Pro Loco Sant’Arpino, che cura l’organizzazione della manifestazione.

Sagra del Casatiello 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, dalle 18:00 alle 24:00

Dove: Piazza Macrì, già Piazza Umberto I, Sant’Arpino (CE)

Cosa trovare: stand gastronomici, casatiello tradizionale, prodotti tipici, artigianato, mostre, visite guidate e musica dal vivo

Programma musicale: 12 giugno I Carbone, 13 giugno Suoni Barricati, 14 giugno I Vico

Info: Pro Loco Sant’Arpino

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