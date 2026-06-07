Festa della Ciliegia a Formicola: 2 weekend di Gusto e Tradizione nel borgo casertano ed anche un concerto di Tony Tammaro

Sagra delle Ciliegie - Foto di Dovile Ramoskaite su Unsplash

La Festa della Ciliegia 2026 torna a Formicola, in provincia di Caserta, sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026. Quattro serate a ingresso gratuito con stand gastronomici, prodotti tipici, musica dal vivo e una grande serata con Tony Tammaro.

Nei weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno e poi ancora sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 a Formicola, in provincia di Caserta, torna la tradizionale Festa della Ciliegia 2026, una delle feste popolari più attese dell’area del Monte Maggiore.

L’appuntamento si svolge nel centro del piccolo borgo casertano, con apertura degli stand dalle 20:00 alle 24:00. In programma ci sono ciliegie, piatti tipici, prodotti locali, musica dal vivo e anche il concerto di Tony Tammaro, previsto per sabato 13 giugno.

Festa della Ciliegia 2026 a Formicola: cosa si fa

La Festa della Ciliegia a Formicola è una bella occasione per scoprire un borgo tranquillo dell’Alto Casertano e vivere una serata semplice, fatta di sapori locali e atmosfera di paese.

Durante le quattro serate saranno presenti stand enogastronomici e banchi espositivi con prodotti del territorio. Protagonista sarà naturalmente la ciliegia, proposta fresca e in vari abbinamenti gastronomici, ma non mancheranno anche altre specialità tipiche della zona.

È un appuntamento perfetto per chi cerca una sagra in Campania lontana dal caos cittadino, con ingresso gratuito e una formula adatta sia a gruppi di amici sia a famiglie. Per altri appuntamenti simili potete consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Formicola, il borgo alle pendici del Monte Maggiore

Formicola si trova in provincia di Caserta, in una vallata dell’Alto Casertano, ai piedi del Monte Sant’Erasmo e nell’area dei Monti Trebulani. È uno di quei borghi dove una festa popolare diventa anche un modo per riscoprire luoghi meno battuti della Campania.

La Festa della Ciliegia si svolge da anni e rappresenta un momento importante per la comunità locale, che porta in strada i prodotti del territorio e accoglie visitatori da tutta la provincia di Caserta e non solo.

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Il programma musicale con Tony Tammaro

Oltre agli stand e ai prodotti tipici, la Festa della Ciliegia 2026 a Formicola propone anche quattro serate musicali. La data più attesa è quella di sabato 13 giugno 2026, quando sul palco arriverà Tony Tammaro, artista amatissimo dal pubblico campano.

Il programma musicale previsto è il seguente:

Sabato 6 giugno 2026 – Vocal Band, live music anni 70, 80 e 90

– Vocal Band, live music anni 70, 80 e 90 Domenica 7 giugno 2026 – Mac Pop

– Mac Pop Sabato 13 giugno 2026 – Grande serata con Tony Tammaro

– Grande serata con Tony Tammaro Domenica 14 giugno 2026 – Jen’s Groove

Tutte le serate si svolgeranno dalle 20:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito, mentre le consumazioni presso gli stand saranno a pagamento.

Per chi ama gli appuntamenti gratuiti in Campania, questa festa può essere una buona idea per una serata diversa nel weekend. Su Napoli da Vivere trovate anche altri eventi gratuiti a Napoli e in Campania aggiornati durante l’anno.

Festa della Ciliegia 2026 a Formicola: informazioni utili

Quando : sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026

: sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 Orari : dalle ore 20:00 alle ore 24:00

: dalle ore 20:00 alle ore 24:00 Dove : Formicola, provincia di Caserta, centro del paese

: Formicola, provincia di Caserta, centro del paese Indirizzo indicativo : Via Ottavio Morisani, Formicola (CE)

: Via Ottavio Morisani, Formicola (CE) Biglietti : ingresso gratuito

: ingresso gratuito Stand gastronomici : consumazioni a pagamento

: consumazioni a pagamento Maggiori informazioni: la festa è organizzata dalla Pro Loco “Il Caprario”. Per aggiornamenti e dettagli potete consultare la pagina Facebook della Pro Loco Il Caprario

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