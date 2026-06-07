Chiostro in Musica, l’Omaggio a Pino Daniele nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

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Sabato 13 giugno 2026 torna “Chiostro in Musica” a Napoli, nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, con un elegante Omaggio a Pino Daniele tra musica dal vivo, visita libera al complesso e posti limitati.

Sabato 13 giugno 2026 a Napoli si riaccendono le luci su “Chiostro in Musica”, la rassegna firmata NOMEA che porta concerti ed esperienze artistiche in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Chiostro in Musica si terrà nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, nel cuore del centro storico di Napoli e sarà una serata dedicata a Pino Daniele: un concerto intimo, in una dimensione acustica e raccolta, pensato per chi vuole vivere la musica napoletana in un luogo carico di storia.

Omaggio a Pino Daniele nel Chiostro di Santa Maria la Nova

Il concerto sarà un Omaggio a Pino Daniele, con le sue melodie più amate reinterpretate in una veste elegante e confidenziale. A dare voce alla serata sarà Bluenne in Trio, formazione composta da:

Bluenne – voce

– voce Maurizio Ferrante – chitarra

– chitarra Salvatore Russo – tastiera

La scelta del Chiostro di Santa Maria la Nova non è casuale: le arcate, la luce serale e il silenzio del complesso creano un contesto perfetto per ascoltare Pino Daniele lontano dalla dimensione del grande concerto, più vicino invece a quella di un racconto musicale condiviso.

Per chi ama l’artista napoletano, è anche un modo diverso per ritrovare l’anima del suo repertorio, tra blues, melodia, Napoli e quel suono che ha reso Pino una figura centrale della musica italiana

Una serata tra musica, arte e visita libera

La serata inizierà già prima del concerto. Il biglietto comprende infatti la possibilità di visitare liberamente il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Il complesso è noto anche per una curiosità che da anni richiama visitatori e appassionati di misteri: al suo interno si trova quella che viene indicata come la presunta tomba di Vlad III, il personaggio storico legato al mito di Dracula.

Durante la visita sarà inoltre possibile ammirare la mostra fotografica “Le Geometrie del Silenzio”, allestita negli spazi del Chiostro. La formula è semplice ma efficace: si arriva alle 20:00, si visita il complesso con calma e poi ci si prepara al concerto delle 21:00.

I posti sono limitati e la prenotazione via WhatsApp è obbligatoria.

Chiostro in Musica: Omaggio a Pino Daniele Quando: sabato 13 giugno 2026

sabato 13 giugno 2026 Dove: Complesso Monumentale Santa Maria la Nova, Napoli

Complesso Monumentale Santa Maria la Nova, Napoli Orari: apertura e visita libera ore 20:00, concerto ore 21:00

apertura e visita libera ore 20:00, concerto ore 21:00 Biglietti: adulti €20, ragazzi 6-17 anni €10, bambini 0-5 anni gratis

adulti €20, ragazzi 6-17 anni €10, bambini 0-5 anni gratis Prenotazione: obbligatoria via WhatsApp al 375 6139180

obbligatoria via WhatsApp al In caso di pioggia: l’evento si terrà al coperto negli spazi interni del complesso

l’evento si terrà al coperto negli spazi interni del complesso Info ufficiali: pagina ufficiale Nomea Prenota il tuo posto su WhatsApp



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