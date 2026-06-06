Infiorata di Cusano Mutri 2026: quadri floreali nel borgo del Sannio

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Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 torna l’Infiorata di Cusano Mutri, uno degli appuntamenti più suggestivi del Corpus Domini in Campania, con il centro storico del borgo sannita trasformato in un grande tappeto di fiori, colori e tradizione.

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, torna la celebre Infiorata del Corpus Domini, una delle manifestazioni più belle e sentite del Sannio. Per la sua 32ª edizione, il centro storico del borgo ospiterà grandi quadri floreali realizzati lungo le strade, nelle piazzette e nei luoghi più caratteristici del paese.

Per due giorni Cusano Mutri si riempirà di profumi, colori e visitatori, offrendo uno spettacolo che unisce arte popolare, fede religiosa e partecipazione collettiva. Un appuntamento perfetto per chi cerca cose da fare in Campania nel weekend e vuole scoprire uno dei borghi più affascinanti del beneventano.

L’Infiorata di Cusano Mutri, una tradizione del Sannio

L’Infiorata di Cusano Mutri è una tradizione antica e molto amata dalla comunità locale. Ogni anno cittadini, artisti e volontari lavorano insieme per realizzare grandi disegni floreali utilizzando soprattutto fiori spontanei raccolti nei dintorni del borgo.

Nei giorni che precedono la festa, donne, uomini e bambini partecipano alla raccolta dei fiori nei campi, scegliendo quelli dai colori più vivi. I petali vengono poi separati e preparati con cura per comporre le immagini che decoreranno le strade del centro storico.

È proprio questa partecipazione collettiva a rendere speciale l’Infiorata: non si tratta solo di un evento da visitare, ma di una tradizione che coinvolge l’intero paese e che ogni anno richiama tanti visitatori da tutta la Campania.

La notte dei quadri floreali nel centro storico

Il momento più affascinante inizierà nella serata di sabato 6 giugno 2026. A partire dalle ore 20:00, i maestri infioratori saranno all’opera per tutta la notte lungo le vie del borgo e nelle chiese, dando forma ai grandi quadri floreali che saranno poi ammirati durante la giornata di domenica.

Passeggiare nel centro storico durante la notte di preparazione è già parte dell’esperienza: si potrà osservare da vicino la nascita delle opere, tra disegni tracciati a terra, petali colorati e mani esperte che lavorano con pazienza fino alle prime ore del mattino.

Per realizzare i tappeti floreali saranno utilizzati petali di fiori, terra, segatura, fondi di caffè, semi ed erba. Materiali semplici e naturali che, combinati insieme, daranno vita a immagini ricche di dettagli e colori.

Durante la serata è prevista anche musica dal vivo, che accompagnerà la lunga notte dei maestri infioratori e renderà ancora più piacevole la passeggiata tra i vicoli di Cusano Mutri.

Domenica 7 giugno 2026 l’Infiorata del Corpus Domini

Domenica 7 giugno 2026 il borgo di Cusano Mutri si presenterà vestito di fiori. Le strade del centro storico saranno decorate dai quadri realizzati durante la notte, creando un percorso suggestivo tra arte, fede e tradizione popolare.

L’Infiorata si svolge in occasione del Corpus Domini e rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per la comunità locale. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, si terrà la Santa Messa nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, seguita dalla solenne processione verso la Chiesa di San Giovanni Battista.

Chi arriva a Cusano Mutri per l’Infiorata potrà approfittarne anche per visitare il borgo, con le sue stradine in pietra, gli scorci panoramici e l’atmosfera tranquilla tipica dei paesi del Sannio. Un’idea perfetta per una gita fuori porta nel weekend.

Se cercate altri appuntamenti simili, potete consultare anche la sezione dedicata alle sagre e feste in Campania e gli eventi in provincia di Benevento.

Programma dell’Infiorata di Cusano Mutri 2026

Sabato 6 giugno 2026, dalle ore 20:00: realizzazione dei quadri floreali nel centro storico e musica dal vivo.

realizzazione dei quadri floreali nel centro storico e musica dal vivo. Domenica 7 giugno 2026: Infiorata del Corpus Domini lungo le vie del borgo.

Infiorata del Corpus Domini lungo le vie del borgo. Domenica 7 giugno 2026, ore 18:30: Santa Messa nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e solenne processione verso la Chiesa di San Giovanni Battista.

Infiorata Cusano Mutri 2026: informazioni utili

Quando: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026.

Dove: centro storico di Cusano Mutri, in provincia di Benevento.

Orari principali: sabato 6 giugno dalle ore 20:00 realizzazione dei quadri floreali; domenica 7 giugno Infiorata del Corpus Domini e processione alle ore 18:30.

Ingresso: gratuito.

Informazioni: Pro Loco Cusano Mutri.

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