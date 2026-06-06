Archeofestival 2026 a Montesarchio e Guardia Sanframondi: visite guidate gratis nel Sannio

Ph Facebook Castello di Montesarchio e Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino

Domenica 7 giugno 2026 l’Archeofestival 2026 arriva a Montesarchio e Guardia Sanframondi con una giornata gratuita tra castelli, musei e borghi storici del Sannio Caudino. In programma visite guidate al Castello di Montesarchio, al Museo del Sannio Caudino e al centro storico di Guardia Sanframondi. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

Domenica 7 giugno 2026 l’Archeofestival 2026 fa tappa a Montesarchio e Guardia Sanframondi per un nuovo appuntamento gratuito dedicato alla scoperta del patrimonio storico, archeologico e culturale della Campania.

La giornata porterà i partecipanti nel cuore del Sannio Caudino, tra il Castello di Montesarchio, il Museo del Sannio Caudino e il centro storico di Guardia Sanframondi, con un itinerario che unisce archeologia, arte, spiritualità e tradizioni locali.

L’evento rientra nel programma dell’Archeofestival 2026, la rassegna gratuita che valorizza siti archeologici, musei e luoghi storici della Campania con visite guidate e percorsi culturali aperti al pubblico.

Archeofestival 2026 nel Sannio: cosa si visita

La mattinata dell’Archeofestival 2026 a Montesarchio sarà dedicata alla visita della Torre e del Museo del Sannio Caudino, ospitato all’interno del Castello di Montesarchio.

Il Castello domina il paese ed è uno dei luoghi simbolo del territorio: una tappa perfetta per chi vuole conoscere meglio la storia del Sannio e scoprire un’area della Campania spesso meno raccontata rispetto ai percorsi turistici più battuti.

Nel pomeriggio il percorso si sposterà a Guardia Sanframondi, borgo della provincia di Benevento noto per il suo centro storico, per il Castello e per i celebri Riti Settennali. La visita toccherà la Pinacoteca comunale, la Chiesa di San Sebastiano, il Castello, la Mostra esperienziale dei Riti Settennali e il Santuario dell’Assunta.

Per chi cerca eventi gratuiti in Campania o idee per una gita culturale fuori Napoli, questa tappa dell’Archeofestival è una buona occasione per vivere una domenica diversa tra storia, borghi e paesaggi dell’entroterra campano.

Il programma dell’Archeofestival 2026 a Montesarchio e Guardia Sanframondi

La tappa dell’Archeofestival 2026 si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, con ritrovo al mattino a Montesarchio e trasferimento nel pomeriggio a Guardia Sanframondi.

Ore 9:30 – Accoglienza dei visitatori a Montesarchio in Piazza Umberto I da parte dei rappresentanti del Comune e dell’associazione “Le Sentinelle della Torre”.

– Accoglienza dei visitatori a Montesarchio in Piazza Umberto I da parte dei rappresentanti del Comune e dell’associazione “Le Sentinelle della Torre”. Ore 10:00 – Visita guidata alla Torre e al Museo del Sannio Caudino, ubicato all’interno del Castello di Montesarchio.

– Visita guidata alla Torre e al Museo del Sannio Caudino, ubicato all’interno del Castello di Montesarchio. Ore 13:30 – Pausa pranzo con possibilità di aderire al menù fisso presso ristorante convenzionato a €20,00, con dettagli indicati nella brochure ufficiale.

– Pausa pranzo con possibilità di aderire al menù fisso presso ristorante convenzionato a €20,00, con dettagli indicati nella brochure ufficiale. Ore 15:30 – Visita guidata con Linda Garofano e Domenico Garofano nel centro storico di Guardia Sanframondi, dalla Pinacoteca comunale alla Chiesa di San Sebastiano, dal Castello alla Mostra esperienziale dei Riti Settennali, fino al Santuario dell’Assunta.

Tutte le visite sono gratuite, comprese quelle ai siti culturali e ai musei coinvolti. Per partecipare è però necessario prenotarsi in anticipo attraverso il modulo ufficiale.

Visite guidate gratis nel Sannio con prenotazione obbligatoria

L’Archeofestival 2026 è pensato per chi ama riscoprire la Campania attraverso i suoi luoghi storici, anche quelli meno frequentati dal turismo di massa. La tappa tra Montesarchio e Guardia Sanframondi unisce due anime del Sannio: quella archeologica e museale del Castello di Montesarchio e quella più raccolta e devozionale del borgo di Guardia.

Il consiglio è di arrivare con un po’ di anticipo all’appuntamento in Piazza Umberto I e di indossare scarpe comode, soprattutto per la visita pomeridiana nel centro storico di Guardia Sanframondi.

Chi vuole organizzare altri itinerari culturali può consultare anche gli aggiornamenti sugli eventi in provincia di Benevento e sulle aree archeologiche in Campania.

Archeofestival 2026 a Montesarchio e Guardia Sanframondi: info utili

Quando: domenica 7 giugno 2026, appuntamento alle ore 9:30

Dove: ritrovo a Piazza Umberto I, Montesarchio (BN); visita pomeridiana a Guardia Sanframondi (BN)

Biglietti: partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Pranzo: possibilità di menù fisso convenzionato a €20,00, secondo quanto indicato nella brochure ufficiale

Prenotazione: modulo ufficiale per iscriversi alla visita gratuita

Info ufficiali: sito ufficiale Archeofestival

Programma completo: brochure ufficiale della tappa Montesarchio e Guardia Sanframondi

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