Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 4 al 7 giugno 2026

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Eventi in Campania questo weekend dal 4 al 7 giugno 2026: sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, mostre e idee per una gita fuori Napoli

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra, una visita culturale, una serata a teatro o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend: la sintesi

Il weekend dal 4 al 7 giugno 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno e Benevento, visite nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

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Sagre e feste in Campania nel weekend

Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre con musica tra le montagne casertane

Ritorna nel casertano la grande festa delle Sagre a Liberi 2026, in una cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2026, ci saranno ben 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica.

A Liberi ogni weekend sarà dedicato a una diversa specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato alla bistecca di maialino nero, fino agli gnocchi al forno e a tante altre proposte della cucina locale. Nel weekend del 6 e 7 giugno 2026, a Liberi, si parte con la Festa della Pasta e Fagioli, primo appuntamento di un lungo calendario estivo tra sapori genuini, musica e convivialità.Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

A Gragnano la Sagra della Ciliegia al Borgo di Castello

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle ore 19:00, al Borgo di Castello a Gragnano, in provincia di Napoli, si terrà la 29ª edizione della Festa della Ciliegia, la sagra dedicata alla promozione delle ottime ciliegie di Castello di Gragnano.

La sagra si ripete da anni grazie alla Pro Loco di Gragnano e alle associazioni del territorio. L’evento vuole anche valorizzare il Borgo Castello e le sue antiche tradizioni, dando modo ai partecipanti di conoscere l’antico borgo medievale e la sua chiesa storica.La Festa della Ciliegia è una delle sagre più attese del primo weekend di giugno in provincia di Napoli. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Ciliegia a Gragnano.

Sagra della Cerasa Cilentana: a Casal Velino la festa delle buone ciliegie del Cilento

Dal 5 al 7 giugno 2026, a Carullo, frazione di Casal Velino, nel Cilento, si svolgerà la decima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana, una festa che propone da sempre le ciliegie e le bontà culinarie della zona.A Carullo di Casal Velino, per la decima edizione della sagra, i partecipanti troveranno un nuovo menù a base di ciliegie, musica popolare e animazione per bambini. Le tre serate iniziano alle ore 20:00 e offriranno un’ampia varietà di proposte gastronomiche.

Il menù sarà dedicato alle ciliegie, insieme a piatti tradizionali cilentani che valorizzano i sapori locali. L’appuntamento è ideale per chi vuole organizzare una gita nel Cilento e vivere una serata semplice, popolare e legata ai prodotti di stagione. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Cerasa Cilentana.

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026: menù e prezzi

Anche quest’anno, nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19:00, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento. È una sagra locale che si tiene da più di 40 anni e che propone tante specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli al ragù di cinghiale, strozzapreti e braciata. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio: tra tesori nascosti, vintage e buon cibo

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 dalle 18:00 alle 24:00 si terrà una nuova edizione dell’originale Fiera del Bagagliaio che stavolta ritorna nel Sannio, a Fontanavecchia di Faicchio. Un evento particolare dove gli oggetti vengono posizionati nel bagagliaio delle auto per un grande mercato all’aperto e su un tavolino vicino: un’occasione unica e speciale per trovare tesori nascosti e oggetti unici.

Una bella e divertente fiera gratuita che si svolgerà dalle 18:00 alle 24:00 e ci consentirà di trovare sorprese incredibili nei bagagliai carichi di meraviglie che troveremo lungo il percorso. Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio

Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba di Macerata Campania (CE)

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 a Casalba una piccola frazione con circa 400 abitanti del comune di Macerata Campania (CE) si terrà la 4^ Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza. Un piccolo paese per una grande festa all’insegna della buona mozzarella casertana e della pizza.

A Casalba di Macerata Campania anche quest’anno la festa si terrà su Largo De Matteis di Macerata Campania (frazione Casalba) vicino al Parco di Mauro presso i campetti parrocchiali, un luogo immerso nel verde con tutti i confort, tanti posti a sedere ed ampio parcheggio. L’apertura degli stand ci sarà a partire dalle ore 20. Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba

Per altre idee simili puoi consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania, aggiornata con appuntamenti nei borghi, feste popolari e mercatini.

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Visite guidate, archeologia e passeggiate

Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite gratuite, itinerari nelle ville vesuviane, aperture serali nei musei e percorsi nei siti archeologici della Campania.

Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 7 giugno 2026: elenco completo

Domenica 7 giugno 2026 torna la “Domenica al Museo”: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Napoli, della Campania e di tutta Italia. Ecco l’elenco dei principali luoghi della cultura aperti gratis in Campania, con le informazioni utili prima della visita. Musei gratis a Napoli e in Campania

Aperture Serali Estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei: le date

A Bacoli in tutte le serate estive di sabato, dal 6 giugno fino al 29 agosto 2026, sarà possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia anche di sera fino alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00). Accesso ad un singolo sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 5€: per l’occasione c’è una Card che, al costo di 10 euro, permette ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. Aperture Serali Estive del Castello di Baia

Itinerari Vesuviani nelle ville del Miglio d’Oro

Fino a domenica 7 giugno 2026, la Fondazione Ente Ville Vesuviane propone la 37ª edizione degli Itinerari Vesuviani, un programma di visite guidate gratuite lungo il territorio del Miglio d’Oro. Gli itinerari permettono di scoprire ville, paesaggi e testimonianze storiche nate lungo l’antica via Regia delle Calabrie. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. Scopri gli Itinerari Vesuviani 2026

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, un ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. È un modo diverso per guardare i siti archeologici vesuviani: non solo come luoghi da visitare, ma come patrimoni vivi, con lavori continui di tutela e ricerca. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso.Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo nuovo e capire meglio cosa accade dietro il lavoro quotidiano di conservazione del sito. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco.È una visita da segnare se si vuole scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei, entrando in un luogo meno affollato ma molto importante per la storia romana in Campania. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Concerti e spettacoli in Campania

Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, esperienze immersive in reggia e concerti gratuiti in Costiera Amalfitana.

Open Festival a Ercolano: musica, cinema e spettacoli gratuiti per 9 giorni

Ben 9 giorni di grandi eventi gratuiti ad Ercolano dal 28 maggio al 7 giugno 2026 per la IV edizione di Open Festival: Ercolano nei luoghi e nell’arte. Previsti Concerti gratuiti di Daniele Sepe, Danilo Rea, Eugenio Bennato e poi eventi di danza, concerti spettacolo, proiezioni di film e tanto altro, sempre gratis. In 9 giorni ad Ercolano il festival propone 14 eventi in 12 luoghi storici e simbolici tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Open Festival a Ercolano

I Beat live a Pompei. La grande musica dei King Crimson all’Anfiteatro di Pompei

Giovedì 2 luglio 2026 i Beat arrivano a Pompei per uno dei concerti più attesi dell’estate in Campania. La band porta sul palco due ex membri storici dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, affiancati da Steve Vai e Danny Carey, e si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei nell’ambito del festival B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, tra gli appuntamenti di riferimento per chi cerca concerti e grandi eventi live in Campania.

Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo di Napoli

Dal 23 Maggio al 9 Agosto 2026 a Pimonte, sui Monti Lattari, si terrà l’evento gratuito “Musica al tramonto” che prevede 14 concerti gratuiti alla Croce di Monte Pendolo, una zona panoramicissima a 618 metri di altitudine nel cuore dei Monti Lattari. Raggiungibile dal centro di Pimonte, vicino all’Infopoint del Comune, la zona della Croce di Monte Pendolo offre un panorama mozzafiato verso le isole di Ischia e Procida con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli. Musica al Tramonto: programma

Pompeii Theatrum Mundi 2026 a Pompei

Al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei torna Pompeii Theatrum Mundi 2026, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania dal 18 giugno al 12 luglio. È uno degli appuntamenti culturali più forti della stagione, soprattutto per chi vuole unire spettacolo, archeologia e una serata fuori dal solito circuito urbano. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Jazz & Baccalà a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana continua Jazz & Baccalà, la rassegna del Teatro Summarte che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà.Il format è raccolto e piacevole, adatto a chi cerca una serata meno caotica rispetto alle grandi feste di piazza, con musica dal vivo e cucina tradizionale. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Mostre e luoghi d’arte da vedere

Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C..

L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Per chi vuole restare in città, abbiamo raccolto anche le mostre a Napoli da vedere nel mese in questo periodo, con diversi appuntamenti utili per organizzare una giornata tra musei e spazi culturali.

Altre idee per una gita fuori Napoli

Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate. Tutte le spiagge

La Campania conferma le sue 20 Bandiere Blu e consolida il proprio ruolo tra le regioni simbolo del turismo costiero italiano. Il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education premia la qualità delle acque, l’efficienza dei servizi, l’accoglienza e le politiche ambientali dei comuni costieri. Per il territorio campano si tratta di una conferma significativa in vista dell’estate 2026, con ricadute positive sulla promozione turistica e sull’interesse verso eventi, itinerari e località di mare. Bandiera Blu 2026 in Campania

Se vuoi usare il weekend per una gita più libera, puoi costruire la giornata intorno a un borgo, a una tappa gastronomica o a un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Non è un evento di questo weekend, ma vale la pena segnarlo in agenda: da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2026 torna a Vico Equense Festa a Vico, il grande evento gastronomico ideato dallo chef Gennaro Esposito.

Quattro giorni dedicati alla cucina, alla solidarietà e al lavoro degli chef, in uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della Costiera Sorrentina. Leggi le prime anticipazioni su Festa a Vico 2026

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