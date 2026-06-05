Festa della Mozzarella e della Pizza 2026 a Casalba: 3 serate di gusto a Macerata Campania

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Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Casalba di Macerata Campania, in provincia di Caserta, la Festa della Mozzarella e della Pizza: tre serate tra stand gastronomici, musica, balli, luna park e tanta buona mozzarella casertana.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 a Casalba di Macerata Campania, in provincia di Caserta, si terrà la 4ª Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza, una festa popolare dedicata a due grandi protagonisti della tavola campana: la mozzarella casertana e la pizza.

L’appuntamento è a Largo De Matteis, presso i campetti parrocchiali di Casalba, con apertura degli stand gastronomici ogni sera dalle ore 20:00. L’ingresso è libero e l’evento è pensato anche per famiglie, con musica, balli e attrazioni per i più piccoli.

La festa si svolge in una zona verde della piccola frazione di Casalba, vicino al Parco di Mauro, in un’area con posti a sedere e possibilità di parcheggio. Una buona occasione per chi cerca una sagra in provincia di Caserta nel weekend e vuole trascorrere una serata semplice, conviviale e all’aperto.

Se cercate altri appuntamenti simili, potete consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania e gli eventi raccolti tra le sagre in provincia di Caserta.

Festa della Mozzarella e della Pizza 2026 a Casalba

Per tre sere Casalba si trasformerà in un piccolo villaggio del gusto, con stand gastronomici aperti dalle 20:00 e tante specialità da assaggiare. Al centro della festa ci saranno naturalmente mozzarella casertana e pizza, ma non mancheranno anche altre proposte tipiche da sagra.

Durante le serate si potranno degustare anche arrosticini, caciocavallo impiccato, lumache, dolci locali e altre preparazioni. Una festa di paese nel senso più autentico del termine, con tavoli, musica, famiglie e il piacere di stare insieme nelle serate di inizio giugno.

Musica, balli e luna park per bambini

Tutte e tre le serate della Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba saranno animate da musica e intrattenimento con piano bar, karaoke, balli di coppia, balli di gruppo, balli sociali e caraibici con Dj Pino e Lady B.

Spazio anche ai più piccoli con i gonfiabili e le giostre del Luna Park De Luca, dettaglio che rende la festa adatta anche a chi vuole organizzare una serata in famiglia. Per altri appuntamenti simili potete seguire anche la pagina dedicata agli eventi per bambini a Napoli e in Campania.

Avviso: durante la manifestazione è prevista anche la presenza di vino e bevande alcoliche. La somministrazione di alcolici è riservata ai maggiorenni; si consiglia sempre un consumo responsabile.

Come arrivare alla festa a Casalba

La Festa della Mozzarella e della Pizza si terrà a Largo De Matteis, nella frazione Casalba di Macerata Campania, presso i campetti parrocchiali. La zona si trova nel territorio casertano, non lontano da Santa Maria Capua Vetere e Caserta.

Per chi arriva in auto, l’area scelta per la festa dispone di spazi e parcheggio nelle vicinanze. Come sempre per le sagre serali, il consiglio è di arrivare con un po’ di anticipo rispetto all’orario di maggiore afflusso, soprattutto tra sabato e domenica.

Festa Mozzarella e Pizza 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, stand aperti dalle ore 20:00

Dove: Largo De Matteis, campetti parrocchiali di Casalba, frazione di Macerata Campania (CE)

Ingresso: libero. Consumazioni presso gli stand gastronomici

Cosa si mangia: mozzarella, pizza, arrosticini, caciocavallo impiccato, lumache, dolci locali e altre specialità

Intrattenimento: piano bar, karaoke, balli, Dj Pino e Lady B, gonfiabili e giostre del Luna Park De Luca

Info: evento organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Casalba e dal Comitato Festeggiamenti di Casalba. Maggiori informazioni

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