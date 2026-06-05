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Festa della Mozzarella e della Pizza 2026 a Casalba: 3 serate di gusto a Macerata Campania

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Photo by laura novara on Unsplash

Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Casalba di Macerata Campania, in provincia di Caserta, la Festa della Mozzarella e della Pizza: tre serate tra stand gastronomici, musica, balli, luna park e tanta buona mozzarella casertana.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 a Casalba di Macerata Campania, in provincia di Caserta, si terrà la 4ª Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza, una festa popolare dedicata a due grandi protagonisti della tavola campana: la mozzarella casertana e la pizza.

L’appuntamento è a Largo De Matteis, presso i campetti parrocchiali di Casalba, con apertura degli stand gastronomici ogni sera dalle ore 20:00. L’ingresso è libero e l’evento è pensato anche per famiglie, con musica, balli e attrazioni per i più piccoli.

Festa della Mozzarella e della Pizza 2026 a Casalba di Macerata Campania

Foto di Chad Montano su Unsplash

La festa si svolge in una zona verde della piccola frazione di Casalba, vicino al Parco di Mauro, in un’area con posti a sedere e possibilità di parcheggio. Una buona occasione per chi cerca una sagra in provincia di Caserta nel weekend e vuole trascorrere una serata semplice, conviviale e all’aperto.

Se cercate altri appuntamenti simili, potete consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania e gli eventi raccolti tra le sagre in provincia di Caserta.

Festa della Mozzarella e della Pizza 2026 a Casalba

Per tre sere Casalba si trasformerà in un piccolo villaggio del gusto, con stand gastronomici aperti dalle 20:00 e tante specialità da assaggiare. Al centro della festa ci saranno naturalmente mozzarella casertana e pizza, ma non mancheranno anche altre proposte tipiche da sagra.

Durante le serate si potranno degustare anche arrosticini, caciocavallo impiccato, lumache, dolci locali e altre preparazioni. Una festa di paese nel senso più autentico del termine, con tavoli, musica, famiglie e il piacere di stare insieme nelle serate di inizio giugno.

Mozzarella casertana alla Festa della Mozzarella e della Pizza di Casalba

Musica, balli e luna park per bambini

Tutte e tre le serate della Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba saranno animate da musica e intrattenimento con piano bar, karaoke, balli di coppia, balli di gruppo, balli sociali e caraibici con Dj Pino e Lady B.

Spazio anche ai più piccoli con i gonfiabili e le giostre del Luna Park De Luca, dettaglio che rende la festa adatta anche a chi vuole organizzare una serata in famiglia. Per altri appuntamenti simili potete seguire anche la pagina dedicata agli eventi per bambini a Napoli e in Campania.

Avviso: durante la manifestazione è prevista anche la presenza di vino e bevande alcoliche. La somministrazione di alcolici è riservata ai maggiorenni; si consiglia sempre un consumo responsabile.

Come arrivare alla festa a Casalba

La Festa della Mozzarella e della Pizza si terrà a Largo De Matteis, nella frazione Casalba di Macerata Campania, presso i campetti parrocchiali. La zona si trova nel territorio casertano, non lontano da Santa Maria Capua Vetere e Caserta.

Per chi arriva in auto, l’area scelta per la festa dispone di spazi e parcheggio nelle vicinanze. Come sempre per le sagre serali, il consiglio è di arrivare con un po’ di anticipo rispetto all’orario di maggiore afflusso, soprattutto tra sabato e domenica.

Festa Mozzarella e Pizza 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, stand aperti dalle ore 20:00

Dove: Largo De Matteis, campetti parrocchiali di Casalba, frazione di Macerata Campania (CE)

Ingresso: libero. Consumazioni presso gli stand gastronomici

Cosa si mangia: mozzarella, pizza, arrosticini, caciocavallo impiccato, lumache, dolci locali e altre specialità

Intrattenimento: piano bar, karaoke, balli, Dj Pino e Lady B, gonfiabili e giostre del Luna Park De Luca

Info: evento organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Casalba e dal Comitato Festeggiamenti di Casalba. Maggiori informazioni

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