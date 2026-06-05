Arena 2026: torna il cinema all’aperto gratis sulle spiagge di Napoli

Dal 5 al 28 giugno 2026 torna Arena, la rassegna gratuita di cinema all’aperto a Napoli con 10 film d’autore sulle spiagge cittadine, tra Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio
Dal 5 al 28 giugno 2026 torna a Napoli “Arena”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto sulle spiagge cittadine. In programma ci sono 10 proiezioni serali gratuite tra il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.
Cinema gratis sulle spiagge di Napoli
- Quando: dal 5 al 28 giugno 2026, ore 20:30
- Dove: Lido Mappatella e Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio
- Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti
Le proiezioni inizieranno alle 20:30 e saranno accompagnate da incontri e approfondimenti con registi, attori e ospiti speciali. A moderare gli appuntamenti sarà il giornalista e critico cinematografico Gianmaria Tammaro.
La rassegna, arrivata alla sua terza edizione, è curata da NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Una bella occasione per vivere il mare di Napoli anche di sera, con film d’autore, incontri pubblici e un’atmosfera semplice, estiva e cittadina.
Se cercate altri appuntamenti gratuiti in città potete dare uno sguardo anche alla nostra pagina dedicata agli eventi gratuiti a Napoli e alla sezione con i migliori eventi a Napoli.
Arena 2026: cinema all’aperto gratis a Napoli
“Arena” porta il cinema in due luoghi molto diversi della città: il lungomare di Napoli, con il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz, e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città.
Il programma alterna film recenti, omaggi al cinema napoletano e proiezioni speciali, con la possibilità di incontrare alcuni protagonisti del mondo del cinema italiano. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti fino a esaurimento posti.
Programma Arena 2026 al Lido Mappatella
Lido Mappatella – Rotonda Diaz, Napoli
- Venerdì 5 giugno 2026, ore 20:30 – Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)
- Sabato 6 giugno 2026, ore 20:30 – Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016). Incontro con il regista Edoardo De Angelis
- Domenica 7 giugno 2026, ore 20:30 – Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025). Incontro con il regista Alessandro Rak
- Giovedì 11 giugno 2026, ore 20:30 – Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992). Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista Mario Martone
- Venerdì 12 giugno 2026, ore 20:30 – La salita di Massimiliano Gallo (2025). Incontro con il regista Massimiliano Gallo
- Sabato 13 giugno 2026, ore 20:30 – La vita da grandi di Greta Scarano (2025). Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo
- Domenica 14 giugno 2026, ore 20:30 – 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026). Incontro con l’attore Francesco Gheghi
Film gratis a San Giovanni a Teduccio
Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio, Napoli
- Venerdì 26 giugno 2026, ore 20:30 – Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025). Incontro con la regista Mara Fondacaro
- Sabato 27 giugno 2026, ore 20:30 – Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993). Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista
- Domenica 28 giugno 2026, ore 20:30 – Nero di e con Giovanni Esposito (2025). Incontro con il regista e attore Giovanni Esposito e con l’attrice Susy Del Giudice
I mestieri del cinema: formazione gratuita
Accanto alle proiezioni serali sulle spiagge, Arena 2026 propone anche “I mestieri del cinema”, un percorso gratuito di formazione professionale dedicato a chi vuole scoprire cosa accade dietro le quinte di una produzione cinematografica.
Gli incontri partiranno il 27 e 28 giugno 2026 negli spazi del NEST – Napoli Est Teatro, in via Bernardino Martirano n. 17, e proseguiranno nel mese di settembre 2026 alla Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti in via Toledo n. 348.
NEST – Napoli Est Teatro
Via Bernardino Martirano n. 17, Napoli
- Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 – Stunt e sicurezza sul set: due incontri con Marco Langellotti
Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti
Via Toledo n. 348, Napoli
- Settembre 2026 – Regia: due incontri con Edoardo De Angelis ed Emanuele Palamara
- Settembre 2026 – Sceneggiatura: due incontri con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero
- Settembre 2026 – La parrucca nel cinema: arte, tecnica e identità di personaggio, incontro con Gaetano Panico
- Settembre 2026 – Luce e immagine: due incontri con Michele D’Attanasio
Come arrivare alle proiezioni di Arena 2026
Per gli appuntamenti al Lido Mappatella, il riferimento è la zona della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. La zona è raggiungibile a piedi da via Caracciolo e dalla Villa Comunale ed è tra le aree più frequentate della città nelle sere d’estate.
Per le proiezioni alla spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, conviene organizzarsi in anticipo, soprattutto se si arriva da altre zone di Napoli. L’ingresso è gratuito ma i posti sono disponibili fino a esaurimento.
Per altre rassegne e film sotto le stelle potete consultare anche la pagina dedicata al cinema all’aperto a Napoli.
Cinema all’aperto Napoli 2026: informazioni utili
Arena 2026: film gratis sulle spiagge di Napoli
- Quando: dal 5 al 28 giugno 2026, proiezioni dalle ore 20:30
- Dove: Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, Napoli
- Biglietti: ingresso gratuito fino a esaurimento posti
- Formazione: incontri gratuiti al NEST il 27 e 28 giugno e a Palazzo Cavalcanti nel mese di settembre
Per informazioni: Tel. 081.19521956 – Email: teatronestt@gmail.com
Maggiori informazioni e aggiornamenti – Evento ufficiale Comune di Napoli
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