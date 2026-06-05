Arena 2026: torna il cinema all’aperto gratis sulle spiagge di Napoli

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Dal 5 al 28 giugno 2026 torna Arena, la rassegna gratuita di cinema all’aperto a Napoli con 10 film d’autore sulle spiagge cittadine, tra Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio

Dal 5 al 28 giugno 2026 torna a Napoli “Arena”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto sulle spiagge cittadine. In programma ci sono 10 proiezioni serali gratuite tra il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.

Cinema gratis sulle spiagge di Napoli Quando: dal 5 al 28 giugno 2026, ore 20:30

dal 5 al 28 giugno 2026, ore 20:30 Dove: Lido Mappatella e Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio

Lido Mappatella e Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Le proiezioni inizieranno alle 20:30 e saranno accompagnate da incontri e approfondimenti con registi, attori e ospiti speciali. A moderare gli appuntamenti sarà il giornalista e critico cinematografico Gianmaria Tammaro.

La rassegna, arrivata alla sua terza edizione, è curata da NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Una bella occasione per vivere il mare di Napoli anche di sera, con film d’autore, incontri pubblici e un’atmosfera semplice, estiva e cittadina.

Se cercate altri appuntamenti gratuiti in città potete dare uno sguardo anche alla nostra pagina dedicata agli eventi gratuiti a Napoli e alla sezione con i migliori eventi a Napoli.

Arena 2026: cinema all’aperto gratis a Napoli

“Arena” porta il cinema in due luoghi molto diversi della città: il lungomare di Napoli, con il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz, e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città.

Il programma alterna film recenti, omaggi al cinema napoletano e proiezioni speciali, con la possibilità di incontrare alcuni protagonisti del mondo del cinema italiano. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Programma Arena 2026 al Lido Mappatella

Lido Mappatella – Rotonda Diaz, Napoli

Venerdì 5 giugno 2026, ore 20:30 – Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

– Gioia mia di Margherita Spampinato (2025) Sabato 6 giugno 2026, ore 20:30 – Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016). Incontro con il regista Edoardo De Angelis

– Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016). Incontro con il regista Domenica 7 giugno 2026, ore 20:30 – Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025). Incontro con il regista Alessandro Rak

– Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025). Incontro con il regista Giovedì 11 giugno 2026, ore 20:30 – Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992). Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista Mario Martone

– Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992). Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista Venerdì 12 giugno 2026, ore 20:30 – La salita di Massimiliano Gallo (2025). Incontro con il regista Massimiliano Gallo

– La salita di Massimiliano Gallo (2025). Incontro con il regista Sabato 13 giugno 2026, ore 20:30 – La vita da grandi di Greta Scarano (2025). Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo

– La vita da grandi di Greta Scarano (2025). Incontro con gli attori e Domenica 14 giugno 2026, ore 20:30 – 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026). Incontro con l’attore Francesco Gheghi

Film gratis a San Giovanni a Teduccio

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio, Napoli

Venerdì 26 giugno 2026, ore 20:30 – Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025). Incontro con la regista Mara Fondacaro

– Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025). Incontro con la regista Sabato 27 giugno 2026, ore 20:30 – Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993). Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista

– Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993). Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista Domenica 28 giugno 2026, ore 20:30 – Nero di e con Giovanni Esposito (2025). Incontro con il regista e attore Giovanni Esposito e con l’attrice Susy Del Giudice

I mestieri del cinema: formazione gratuita

Accanto alle proiezioni serali sulle spiagge, Arena 2026 propone anche “I mestieri del cinema”, un percorso gratuito di formazione professionale dedicato a chi vuole scoprire cosa accade dietro le quinte di una produzione cinematografica.

Gli incontri partiranno il 27 e 28 giugno 2026 negli spazi del NEST – Napoli Est Teatro, in via Bernardino Martirano n. 17, e proseguiranno nel mese di settembre 2026 alla Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti in via Toledo n. 348.

NEST – Napoli Est Teatro

Via Bernardino Martirano n. 17, Napoli

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 – Stunt e sicurezza sul set: due incontri con Marco Langellotti

Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti

Via Toledo n. 348, Napoli

Settembre 2026 – Regia: due incontri con Edoardo De Angelis ed Emanuele Palamara

– Regia: due incontri con ed Settembre 2026 – Sceneggiatura: due incontri con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero

– Sceneggiatura: due incontri con e Settembre 2026 – La parrucca nel cinema: arte, tecnica e identità di personaggio, incontro con Gaetano Panico

– La parrucca nel cinema: arte, tecnica e identità di personaggio, incontro con Settembre 2026 – Luce e immagine: due incontri con Michele D’Attanasio

Come arrivare alle proiezioni di Arena 2026

Per gli appuntamenti al Lido Mappatella, il riferimento è la zona della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. La zona è raggiungibile a piedi da via Caracciolo e dalla Villa Comunale ed è tra le aree più frequentate della città nelle sere d’estate.

Per le proiezioni alla spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, conviene organizzarsi in anticipo, soprattutto se si arriva da altre zone di Napoli. L’ingresso è gratuito ma i posti sono disponibili fino a esaurimento.

Per altre rassegne e film sotto le stelle potete consultare anche la pagina dedicata al cinema all’aperto a Napoli.

Cinema all’aperto Napoli 2026: informazioni utili

Arena 2026: film gratis sulle spiagge di Napoli Quando: dal 5 al 28 giugno 2026, proiezioni dalle ore 20:30

dal 5 al 28 giugno 2026, proiezioni dalle ore 20:30 Dove: Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, Napoli

Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio, Napoli Biglietti: ingresso gratuito fino a esaurimento posti

ingresso gratuito fino a esaurimento posti Formazione: incontri gratuiti al NEST il 27 e 28 giugno e a Palazzo Cavalcanti nel mese di settembre Programma ufficiale Comune di Napoli

Per informazioni: Tel. 081.19521956 – Email: teatronestt@gmail.com

Maggiori informazioni e aggiornamenti – Evento ufficiale Comune di Napoli

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