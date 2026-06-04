Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio: tra tesori nascosti, vintage e cibo

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la Fiera del Bagagliaio arriva a Fontanavecchia di Faicchio, in provincia di Benevento: un mercato gratuito e originale tra auto con bagagliai aperti, oggetti vintage, curiosità e sapori locali.
Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle 18:00 alle 24:00, si terrà una nuova edizione della Fiera del Bagagliaio 2026 a Faicchio, nella frazione di Fontanavecchia, in provincia di Benevento.
Un appuntamento curioso, dove le auto diventano piccoli stand all’aperto: i venditori aprono il bagagliaio e sistemano oggetti, pezzi vintage, libri, abiti, giocattoli, strumenti musicali e tante altre sorprese da cercare con calma.
L’ingresso alla fiera è gratuito e l’evento si svolgerà in contemporanea con la 17esima Festa della Lumaca e delle Tradizioni di Fontanavecchia, in programma dal 5 al 7 giugno 2026.
Come funziona la Fiera del Bagagliaio a Faicchio
La Fiera del Bagagliaio è un mercato all’aperto semplice: ogni partecipante espone i propri oggetti direttamente dal bagagliaio dell’auto, con al massimo un tavolino di appoggio accanto.
Passeggiando tra le auto parcheggiate si potranno trovare tante cose diverse: abbigliamento, libri, vinili, oggetti per la casa, piccoli pezzi da collezione, giochi, strumenti musicali e curiosità difficili da trovare nei mercatini tradizionali.
Fiera del Bagagliaio 2026 a Faicchio: cosa trovare
Tra i bagagliai aperti e i tavolini degli espositori sarà possibile trovare oggetti di ogni tipo. Non è il classico mercato ordinato per categorie: qui il bello è cercare, parlare con chi espone e lasciarsi sorprendere.
- Oggetti vintage e piccoli pezzi da collezione
- Libri, giocattoli e accessori
- Abbigliamento e oggetti per la casa
- Brocantage, curiosità e oggetti introvabili
L’ingresso è gratuito, mentre oggetti, cibo e bevande saranno disponibili per l’acquisto.
Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio
- Quando: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026
- Orario: dalle 18:00 alle 24:00
- Dove: Fontanavecchia di Faicchio (BN)
- Ingresso: gratuito
- Maggiori informazioni: Fiera del Bagagliaio Facebook – Sito ufficiale Fiera del Bagagliaio
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