Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio: tra tesori nascosti, vintage e cibo

Ph Facebook Fiera del Bagagliaio

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la Fiera del Bagagliaio arriva a Fontanavecchia di Faicchio, in provincia di Benevento: un mercato gratuito e originale tra auto con bagagliai aperti, oggetti vintage, curiosità e sapori locali.

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle 18:00 alle 24:00, si terrà una nuova edizione della Fiera del Bagagliaio 2026 a Faicchio, nella frazione di Fontanavecchia, in provincia di Benevento.

Un appuntamento curioso, dove le auto diventano piccoli stand all’aperto: i venditori aprono il bagagliaio e sistemano oggetti, pezzi vintage, libri, abiti, giocattoli, strumenti musicali e tante altre sorprese da cercare con calma.

L’ingresso alla fiera è gratuito e l’evento si svolgerà in contemporanea con la 17esima Festa della Lumaca e delle Tradizioni di Fontanavecchia, in programma dal 5 al 7 giugno 2026.

Come funziona la Fiera del Bagagliaio a Faicchio

La Fiera del Bagagliaio è un mercato all’aperto semplice: ogni partecipante espone i propri oggetti direttamente dal bagagliaio dell’auto, con al massimo un tavolino di appoggio accanto.

Passeggiando tra le auto parcheggiate si potranno trovare tante cose diverse: abbigliamento, libri, vinili, oggetti per la casa, piccoli pezzi da collezione, giochi, strumenti musicali e curiosità difficili da trovare nei mercatini tradizionali.

Fiera del Bagagliaio 2026 a Faicchio: cosa trovare

Tra i bagagliai aperti e i tavolini degli espositori sarà possibile trovare oggetti di ogni tipo. Non è il classico mercato ordinato per categorie: qui il bello è cercare, parlare con chi espone e lasciarsi sorprendere.

Oggetti vintage e piccoli pezzi da collezione

e piccoli pezzi da collezione Libri, giocattoli e accessori

Abbigliamento e oggetti per la casa

Brocantage, curiosità e oggetti introvabili

L’ingresso è gratuito, mentre oggetti, cibo e bevande saranno disponibili per l’acquisto.

Fiera del Bagagliaio a Fontanavecchia di Faicchio Quando: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026

sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 Orario: dalle 18:00 alle 24:00

dalle 18:00 alle 24:00 Dove: Fontanavecchia di Faicchio (BN)

Fontanavecchia di Faicchio (BN) Ingresso: gratuito

gratuito Maggiori informazioni: Fiera del Bagagliaio Facebook – Sito ufficiale Fiera del Bagagliaio

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