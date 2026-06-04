l Festival del Giallo torna in Floridiana: 4 giorni di libri, misteri e incontri

Tanti eventi per il Festival del Giallo Città di Napoli ad ingresso libero con 87 ospiti, 58 eventi, 4 giorni di storie, libri, racconti e misteri. E poi incontri, presentazioni, talk, dibattiti e appuntamenti nelle zone più belle della Villa Floridiana, tra il Teatrino della Verzura, lo scalone panoramico e l’area intorno al Museo Duca di Martina.

Ritorna a Napoli, dal 4 al 7 giugno 2026, il Festival del Giallo Città di Napoli 2026, una grande rassegna dedicata alla letteratura crime, al noir, al mistero e al romanzo poliziesco. Il cuore del festival sarà la Villa Floridiana al Vomero, con tanti appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti e alcuni eventi speciali serali a pagamento.

Per il quinto anno consecutivo Napoli si trasformerà nella capitale del mistero, con 87 ospiti e 58 eventi tra incontri con scrittori, giornalisti, presentazioni, talk, giochi letterari e appuntamenti speciali. Il festival è ideato e diretto da Ciro Sabatino, editore e fondatore di Gialli.it, e vede lo scrittore Maurizio de Giovanni come presidente della manifestazione.

Festival del Giallo Città di Napoli 2026 in Floridiana ad ingresso gratuito

Il Festival del Giallo Città di Napoli 2026 prevede quest’anno circa 60 appuntamenti e la partecipazione di quasi 100 ospiti tra scrittori, giornalisti e protagonisti del mondo crime. Tra i nomi annunciati ci sono Carlo Lucarelli, Giampaolo Simi, Bruno Morchio, Franco Forte, direttore dei Gialli Mondadori, Gabriella Genisi, Pino Imperatore, Martin Rua e tanti altri autori molto amati dal pubblico.

Gli appuntamenti principali si svolgeranno nella Villa Floridiana di Napoli, tra lo Scalone panoramico, il Teatrino della Verzura e il Bar Pilade, nella zona sotto il Museo Duca di Martina. Sono previsti anche eventi a FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, a Posillipo e in piazzetta Aldo Masullo al Vomero.

La Villa Floridiana, con i suoi viali, il verde e gli scorci sul golfo, sarà una cornice perfetta per un festival dedicato a storie nere, indagini, romanzi e misteri. Una bella occasione anche per chi cerca eventi a Napoli in una location suggestiva e facilmente raggiungibile.

Il programma del Festival del Giallo a Napoli

Il festival si apre giovedì 4 giugno 2026 alle ore 19:30 a FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, con un mystery game speciale dedicato ai cinque anni della manifestazione. Da venerdì 5 giugno il programma entrerà nel vivo alla Villa Floridiana, dove gli incontri si terranno durante la giornata.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le presentazioni con gli autori, i talk dedicati al giallo italiano, gli incontri sul true crime, i focus sui grandi personaggi del mistero e alcune iniziative più partecipative, pensate per coinvolgere direttamente il pubblico.

Da segnalare, tra gli eventi speciali, anche il torneo di bigliardino per scrittori di crime, in cui ad alcuni partecipanti del pubblico sarà affiancato un protagonista del genere giallo, e lo speed date letterario, pensato per incontrare scrittori e agenti letterari e capire come proporre un romanzo a chi lavora nel mondo dell’editoria.

Gli eventi speciali tra Floridiana, Posillipo e Vomero

Accanto agli incontri gratuiti in Floridiana, il Festival del Giallo Città di Napoli 2026 propone anche alcuni appuntamenti serali in luoghi diversi della città.

Giovedì 4 giugno 2026, ore 19:30 – Mystery game a FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli;

– Mystery game a FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli; Venerdì 5 giugno 2026, ore 22:00 – Carlo Lucarelli sulla spiaggia antistante Palazzo Petrucci, a Posillipo;

– Carlo Lucarelli sulla spiaggia antistante Palazzo Petrucci, a Posillipo; Sabato 6 giugno 2026, ore 21:30 – Martin Rua e Marco Perillo al Teatrino della Verzura, in Villa Floridiana;

– Martin Rua e Marco Perillo al Teatrino della Verzura, in Villa Floridiana; Domenica 7 giugno 2026, ore 21:00 – Maurizio de Giovanni in piazzetta Aldo Masullo, al Vomero.

L’appuntamento conclusivo con Maurizio de Giovanni sarà una chiacchierata con Ciro Sabatino dedicata a cento anni di delitti di carta. Un finale molto napoletano per una manifestazione che, anno dopo anno, ha creato un legame forte tra la città e il racconto giallo.

Per chi ama leggere, scoprire nuovi autori o semplicemente partecipare a un evento culturale in un luogo bello della città, il festival è anche una buona idea da inserire tra gli eventi gratuiti a Napoli di inizio giugno.

Ingresso libero, orari e biglietti

Gli appuntamenti in Villa Floridiana, durante la giornata, sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Gli orari indicati per il festival in Floridiana sono: ingresso dalle ore 9:45 e uscita non oltre le 19:15.

Alcuni eventi speciali serali sono invece a pagamento e i biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del festival. Conviene quindi controllare il programma completo prima di partecipare, soprattutto per gli appuntamenti di FOQUS, Posillipo e del Teatrino della Verzura.

Festival del Giallo Città di Napoli 2026: informazioni utili

Quando: da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026

Dove: Villa Floridiana, Via Domenico Cimarosa 77, Napoli; FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli; Posillipo; piazzetta Aldo Masullo al Vomero

Orari in Floridiana: ingresso ore 9:45, uscita non oltre le ore 19:15

Biglietti: molti appuntamenti in Floridiana sono a ingresso libero fino a esaurimento posti; alcuni eventi serali sono a pagamento

Info: staff.festivaldelgiallonapoli@gmail.com

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