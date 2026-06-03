Sagre in Campania dal 4 al 7 giugno 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Sagre in Campania questo weekend, dal 4 al 7 giugno 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, ciliegie, cinghiale, mercatini e appuntamenti all’aria aperta

Dal 4 al 7 giugno 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend. Tra le proposte di questo fine settimana ci sono le Sagre di Liberi, con 14 weekend di festa tra buon cibo, musica e vino nelle montagne casertane, la Sagra del Cinghiale a Dugenta e le feste dedicate alle ottime ciliegie della Campania, che nel weekend si terranno a Gragnano e a Casal Velino, nel Cilento.

In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca buon cibo, musica popolare, borghi da scoprire e mercatini. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Sagre in Campania questo weekend: gli eventi dal 4 al 7 giugno 2026

Il primo weekend di giugno è uno dei momenti migliori per organizzare una piccola uscita fuori porta in Campania: le temperature sono più miti, molti borghi tornano ad animarsi e le sagre diventano l’occasione giusta per mangiare qualcosa di tipico senza allontanarsi troppo.

Tra feste dedicate ai prodotti stagionali, piatti della tradizione contadina, mercatini e appuntamenti nei borghi, il weekend propone diverse idee per chi vuole trascorrere una giornata o una serata tra sapori locali e atmosfere popolari.

Sagre di Liberi: 14 weekend di sagre con musica e vino tra le montagne casertane

Ritorna nel casertano la grande festa delle Sagre a Liberi 2026, in una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2026, ci saranno ben 14 sagre diverse, dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni sabato e domenica.

A Liberi ogni weekend sarà dedicato a una diversa specialità: dalla Pancetta alla Zingara alla Pasta e Fagioli, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato alla bistecca di maialino nero, fino agli gnocchi al forno e a tante altre proposte della cucina locale.

Tutto sarà accompagnato dal buon cibo di questo fertile territorio casertano e dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. Nel weekend del 6 e 7 giugno 2026, a Liberi, si parte con la Festa della Pasta e Fagioli, primo appuntamento di un lungo calendario estivo tra sapori genuini, musica e convivialità.

Una buona idea per chi cerca sagre in provincia di Caserta e vuole passare una serata in un contesto più fresco e collinare, tra tavolate, prodotti locali e atmosfera di festa. Leggi l’approfondimento sulle Sagre di Liberi 2026.

A Gragnano la Sagra della Ciliegia al Borgo di Castello

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle ore 19:00, al Borgo di Castello a Gragnano, in provincia di Napoli, si terrà la 29ª edizione della Festa della Ciliegia, la bella sagra dedicata alla promozione delle ottime ciliegie di Castello di Gragnano.

La sagra si ripete da anni con successo grazie alla Pro Loco di Gragnano e alle associazioni del territorio. L’evento vuole anche valorizzare il Borgo Castello e le sue antiche tradizioni, dando modo ai partecipanti di conoscere l’antico borgo medievale e la sua chiesa storica.

Per la sagra sono previste due belle serate all’aperto per gustare le famose e saporite Ciliegie del Borgo di Castello, ma anche i prodotti tipici del borgo e di Gragnano. È un appuntamento interessante per chi vuole abbinare buon cibo, passeggiata serale e scoperta di uno dei luoghi più caratteristici della zona.

La Festa della Ciliegia è una delle sagre più attese del primo weekend di giugno in provincia di Napoli. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Ciliegia a Gragnano.

Sagra della Cerasa Cilentana: a Casal Velino la festa delle buone ciliegie del Cilento

Dal 5 al 7 giugno 2026, a Carullo, frazione di Casal Velino, nel Cilento, si svolgerà la decima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana, una festa che propone da sempre le ottime ciliegie e le bontà culinarie della zona.

A Carullo di Casal Velino, per la decima edizione della sagra, i partecipanti troveranno un nuovo menù a base di ciliegie, musica popolare e animazione per bambini. Le tre serate iniziano alle ore 20:00 e offriranno un’ampia varietà di proposte gastronomiche.

Il menù sarà dedicato alle ciliegie, insieme a piatti tradizionali cilentani che valorizzano i sapori locali. L’appuntamento è ideale per chi vuole organizzare una gita nel Cilento e vivere una serata semplice, popolare e legata ai prodotti di stagione.

La Sagra della Cerasa Cilentana è una delle feste più caratteristiche del weekend per chi ama i prodotti locali e le sagre nei piccoli centri della Campania. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Cerasa Cilentana.

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026: menù e prezzi

Anche quest’anno, nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19:00, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, in provincia di Benevento.

È una sagra locale che si tiene da più di 40 anni e che propone tante specialità a base di cinghiale, tra cui pappardelle al ragù di cinghiale, porchetta di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, ravioli al ragù di cinghiale, strozzapreti e braciata.

Sono previste accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale in un’atmosfera di festa campestre. È un appuntamento adatto a gruppi di amici e famiglie che cercano una serata informale nel Sannio.

Per il weekend dal 5 al 7 giugno 2026, la Sagra del Cinghiale a Dugenta resta una delle proposte più solide tra le sagre in Campania, anche perché continuerà per più fine settimana. Scopri menù e prezzi della Sagra del Cinghiale a Dugenta.

Mercatini e appuntamenti food in Campania

Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento conosciuto da chi ama cercare oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni.

Non è una sagra, ma può diventare una bella idea per una domenica mattina diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. È una proposta comoda anche per chi resta in città e vuole organizzare un giro senza spostarsi troppo.

Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali. L’appuntamento si tiene ogni seconda e ultima domenica del mese.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. San Lorenzello è uno di quei piccoli centri dove il mercatino può diventare anche una scusa per riscoprire il paese e fermarsi a pranzo nei dintorni.

Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli con appuntamenti periodici dedicati ai prodotti locali.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori: frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi vuole fare un giro breve senza spostarsi troppo dalla città.

Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto e borghi

Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, degustazioni e visite nei borghi della Campania.

Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Secrets of Piano di Sorrento

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026, a Piano di Sorrento, si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare e natura.

Gli itinerari sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Il tour del sabato parte alle ore 17:00.

Non è una sagra, ma può diventare una buona idea per completare il weekend con una passeggiata gratuita in Penisola Sorrentina, tra centro storico, mare, colline e panorami. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

Sagre in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026, con date e orari diversi in base ai singoli eventi.

Dove: varie località della Campania, tra cui Liberi, Gragnano, Casal Velino, Dugenta, Napoli, San Lorenzello e Piano di Sorrento.

Biglietti: molti eventi sono a ingresso libero, con consumazioni e acquisti presso gli stand gastronomici. Per mercatini, visite ed escursioni verificare sempre eventuali modalità di accesso o prenotazione.

Info: programma e aggiornamenti nei singoli approfondimenti pubblicati su Napoli da Vivere e sulle pagine ufficiali degli organizzatori.

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