Festa della Pizza & Falanghina 2026 a Castelvenere nel Sannio

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Avviso: l’esperienza prevede una sagra con vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Pizza & Falanghina è un’anteprima della rinomata Festa del Vino di Castelvenere di agosto: una festa che avrà come protagonisti assoluti la pizza e la Falanghina, il vino locale della zona. Durante la festa possibilità di visitare le storiche cantine tufacee

Nei giorni 5-6-7 e 12-13-14 Giugno 2026, il primo e secondo weekend del mese, ritorna a Castelvenere nel Beneventano la bella festa della Pizza & Falanghina 2026 per la sua 5° edizione. Un’anteprima della Festa del Vino di Castelvenere che si tiene da anni a fine agosto e che avrà come protagonisti assoluti la pizza e il vino locale.

“Pizza e Falanghina” è un’anteprima della festa del vino di agosto

“Pizza e Falanghina 2026” coinvolgerà anche quest’anno tutto il paese e le sue attività di ristorazione. Una festa che si svolgerà nei giorni 5-6-7 e 12-13-14 Giugno 2026, il primo e secondo weekend del mese e sarà incentrata sulla pizza che verrà accompagnata per l’occasione dal Re della cittadina sannita, il vino Falanghina bianca di Castelvenere.

Con questo doppio appuntamento a Castelvenere per la 5° edizione di “Pizza e Falanghina” la protagonista sarà la Pizza, proposta in diversi gusti, e la Falanghina, l’ottimo vino delle cantine tufacee di Castelvenere, per l’occasione aperte ai visitatori. Nei due weekend anche:

Area Mercatini – Idee regalo – Creatività

Area Food con pizza e specialità locali

Area musica e spettacoli dal vivo

Visite guidate

Auto Raduni

Sarà consentito visitare le storiche cantine tufacee e con visita guidata gratuita del museo e la casa del contadino.(per questi eventi informazioni 347-0497425).

Castelvenere nel Sannio, è il paese con la superficie coltivata a vite più grande della Campania e del Sud Italia. A Castelvenere ci sono oltre 600 aziende agricole e una superficie “vitata” di circa il 60% del territorio comunale. Con questi numeri Castelvenere è il Comune con la più vasta superficie vitata della Campania e del Sud Italia e la Festa del Vino di agosto è una manifestazione per valorizzare il vino locale, ma anche il territorio con la sua storia, le bellezze e la gastronomia.

Maggiori informazioni e dettaglio eventi – ProLoco Castelvenere

Informazioni – Pizza & Falanghina: una festa da non perdere a Castelvenere nel Sannio

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