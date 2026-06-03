Noisy Naples Fest 2026: Goran Bregović ed Eugenio Bennato all’Arena Flegrea di Napoli

Martedì 7 luglio 2026 all’Arena Flegrea di Napoli arriva un grande doppio concerto del Noisy Naples Fest 2026 con Goran Bregović ed Eugenio Bennato: una serata tra musica mediterranea, ritmi balcanici e tradizione popolare.

Goran Bregović ed Eugenio Bennato saranno in concerto a Napoli martedì 7 luglio 2026, alle ore 21:00, sul palco dell’Arena Flegrea, per una delle serate più attese del Noisy Naples Fest 2026.

Un doppio concerto che porterà a Napoli due grandi protagonisti della musica popolare contemporanea: da una parte il Mediterraneo raccontato da Eugenio Bennato, dall’altra la potenza balcanica di Goran Bregović e della sua Wedding & Funeral Orchestra.

Sarà una serata pensata per chi ama la musica dal vivo quando diventa energia collettiva: fiati, tamburi, cori, radici popolari e ritmi capaci di trasformare l’Arena Flegrea in una grande festa sotto il cielo di Napoli.

Goran Bregović e Bennato al Noisy Naples Fest 2026

La nona edizione del Noisy Naples Fest ospiterà un appuntamento speciale all’Arena Flegrea di Napoli: un double bill con Eugenio Bennato e Goran Bregović, due artisti che hanno saputo portare le musiche di radice su palchi internazionali, rendendole attuali, potenti e accessibili a pubblici diversi.

Non si tratta di un semplice abbinamento tra due concerti. La forza della serata sta proprio nel dialogo tra due mondi musicali affini: il Sud mediterraneo, con le sue storie di viaggio, identità e appartenenza, e i Balcani, con le loro fanfare travolgenti, le polifonie e quella capacità unica di mescolare festa e malinconia.

Per chi segue i grandi concerti a Napoli, questa è una delle date da segnare in calendario per l’estate 2026: una serata intensa, popolare nel senso più bello del termine, capace di unire generazioni e gusti musicali diversi.

Eugenio Bennato apre il concerto all’Arena Flegrea

Ad aprire la serata sarà Eugenio Bennato, artista centrale nella storia della musica popolare italiana e napoletana. Sul palco dell’Arena Flegrea porterà il suo progetto Briganti del Presente, un viaggio musicale che parte dalle tradizioni del Sud e guarda ai temi più vivi del nostro tempo.

La musica di Bennato non è mai soltanto memoria. Nei suoi brani il ritmo della tradizione diventa racconto contemporaneo: parla di migrazioni, identità, rispetto delle diversità, dialogo tra culture e radici che non restano ferme, ma continuano a muoversi.

A Napoli questo concerto avrà anche un valore particolare. Bennato torna davanti a un pubblico che conosce bene il linguaggio della tammurriata, del canto popolare e delle contaminazioni mediterranee. Una partenza perfetta per una serata costruita intorno alla forza delle musiche di confine.

Goran Bregović con la Wedding & Funeral Orchestra

Dopo Eugenio Bennato salirà sul palco Goran Bregović, accompagnato dalla sua celebre Wedding & Funeral Orchestra, per una tappa del tour God Is Not Your Babysitter.

Il compositore nato a Sarajevo porterà a Napoli il suo universo sonoro fatto di folklore balcanico, fiati potenti, cori, ritmi rock, suggestioni sacre e atmosfere da grande rito collettivo. Un concerto di Bregović non si ascolta soltanto: si vive, perché il pubblico viene trascinato dentro un flusso continuo di energia, ritmo e partecipazione.

La sua musica è riconoscibile proprio per questa capacità di superare i confini. Dentro i suoi brani convivono l’Est Europa, il Mediterraneo, la cultura gitana, il cinema, la festa di paese e il grande palco internazionale. All’Arena Flegrea questo mix può trovare una cornice particolarmente adatta, grazie alla dimensione ampia e popolare dello spazio.

Una serata tra Napoli, Mediterraneo e Balcani

Il doppio concerto del 7 luglio 2026 sarà uno degli appuntamenti più interessanti del Noisy Naples Fest perché mette al centro un’idea di musica senza barriere. Bennato e Bregović partono da tradizioni diverse, ma arrivano entrambi allo stesso punto: trasformare le radici popolari in linguaggio vivo, attuale e condiviso.

Napoli è la città giusta per una serata così. Da sempre porto, incrocio di culture e luogo di musica popolare fortissima, la città riconosce bene quel tipo di energia che nasce dal basso e riesce a diventare racconto universale.

Chi ama gli eventi a Napoli all’aperto troverà in questa data un concerto dal grande potenziale scenico: non solo due esibizioni, ma un percorso sonoro che parte dal Sud Italia e arriva ai Balcani, passando per il Mediterraneo.

Come arrivare all’Arena Flegrea di Napoli

Il concerto si terrà all’Arena Flegrea, in Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli, nell’area della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta.

Per le serate con grande affluenza è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto se si raggiunge la zona in auto. Fuorigrotta è uno dei quartieri più frequentati per concerti, eventi sportivi e grandi spettacoli, quindi traffico e parcheggi possono richiedere più tempo del previsto.

La zona è servita da collegamenti pubblici e si trova vicino ai principali accessi dell’area flegrea urbana. Chi arriva da fuori Napoli può organizzare il rientro considerando che l’inizio del concerto è fissato alle 21:00.

Goran Bregović e Bennato a Napoli: informazioni utili

Quando: martedì 7 luglio 2026, ore 21:00

Dove: Arena Flegrea, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli

Artisti: Eugenio Bennato e Goran Bregović con la Wedding & Funeral Orchestra

Evento: Noisy Naples Fest 2026

Biglietti: disponibili su Etes, a partire da €34,50

Info e biglietti: pagina ufficiale Etes

Informazioni e biglietti: Bregović e Bennato a Napoli Quando: martedì 7 luglio 2026, ore 21:00

martedì 7 luglio 2026, ore 21:00 Dove: Arena Flegrea, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli

Arena Flegrea, Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Napoli Biglietti: disponibili su Etes, a partire da €34,50

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