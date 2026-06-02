Aperture Serali Estive del Castello di Baia nei Campi Flegrei: le date

PH Facebook Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Tutti i sabati estivi, dal 6 giugno al 29 agosto 2026, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia apre anche di sera: un’ occasione per visitare il castello, godersi il tramonto e ammirare il Golfo di Pozzuoli dall’alto.

A Bacoli, dal 6 giugno al 29 agosto 2026, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia sarà visitabile anche di sera, tutti i sabati fino alle ore 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00. Il castello domina il mare di Bacoli e offre una vista suggestiva sul Golfo di Pozzuoli, soprattutto nelle ore del tramonto e l’apertura serale permette di scoprire il Museo archeologico dei Campi Flegrei con temperature più piacevoli e con un’atmosfera diversa rispetto alla visita diurna.

Il Castello di Baia fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, insieme ad altri luoghi importanti come il Parco archeologico di Cuma, il Parco archeologico delle Terme di Baia e l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Aperture serali estive al Castello di Baia

Le aperture serali sono previste tutti i sabati dal 6 giugno al 29 agosto 2026. Il museo resterà aperto fino alle 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00.

L’iniziativa è pensata per far vivere il castello in un momento diverso della giornata, tra archeologia, paesaggio e aria di mare. Il consiglio è arrivare prima del buio, così da godersi anche il passaggio dal tramonto alla sera e osservare il Golfo di Pozzuoli dall’alto.

Biglietti e MyCastello Card

Il biglietto ordinario per un singolo sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei è di €5, con ridotto a €2 per i cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni.

Per l’occasione, il Parco segnala anche la MyCastello Card, indicata nella news ufficiale al costo di €10, che consente ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. La card è acquistabile tramite app o sito web Musei Italiani.

Dove si trova il Castello di Baia

Il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia si trova in via Castello, 80070 Bacoli (NA). La zona è una delle più panoramiche dei Campi Flegrei e merita una visita anche per il contesto paesaggistico. Prima di andare, è sempre utile controllare la pagina ufficiale del Parco per eventuali aggiornamenti su orari, biglietti e modalità di accesso.

Informazioni pratiche: Castello di Baia di sera Quando: tutti i sabati dal 6 giugno al 29 agosto 2026

tutti i sabati dal 6 giugno al 29 agosto 2026 Orari: apertura serale fino alle 22:00, ultimo ingresso ore 21:00

apertura serale fino alle 22:00, ultimo ingresso ore 21:00 Dove: Castello di Baia, via Castello, Bacoli (NA)

Castello di Baia, via Castello, Bacoli (NA) Biglietti: singolo sito €5; MyCastello Card indicata a €10 nella news ufficiale Maggiori informazioni



© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.