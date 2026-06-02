Sagre di Liberi 2026: 14 weekend di Sagre con musica e vino tra le montagne casertane

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Avviso: l’esperienza prevede una sagra con vino. La somministrazione di bevande alcoliche è riservata ai maggiorenni.

Dal 6 giugno al 6 settembre 2026 tornano le Sagre di Liberi, in provincia di Caserta: 14 weekend di festa con specialità gastronomiche diverse, musica live, area luna park, parcheggio e il vino Casavecchia DOC.

Dal 6 giugno al 6 settembre 2026 tornano le Sagre di Liberi 2026. A Liberi, piccolo paese immerso nel verde ai piedi del Monte del Melanico, ci saranno 14 sagre per 14 weekend, ogni volta dedicate a una specialità diversa.

Un calendario lungo tutta l’estate per chi cerca sagre in Campania, feste popolari, buon cibo locale e serate all’aperto. Si parte sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 con la Festa della Pasta e Fagioli e si prosegue ogni sabato e domenica fino al primo weekend di settembre.

Sagre di Liberi 2026: 14 weekend di festa

Le Sagre di Liberi sono una bella occasione per trascorrere una serata estiva nel casertano, tra piatti della tradizione, ricette popolari, specialità di carne, musica e balli. Il paese si trova in una zona verde e tranquilla della provincia di Caserta, ideale anche per chi vuole allontanarsi per qualche ora dal caldo della città.

Ogni weekend sarà dedicato a un piatto diverso: dalla Pasta e Fagioli alla Pancetta alla Zingara, dagli arrosticini con caciocavallo impiccato agli gnocchi al forno, fino alla bistecca di maiale nero casertano e alle montanare extralarge.

A rendere ancora più piacevoli le serate ci saranno anche musica live, balli di gruppo, area luna park, oltre 1000 posti a sedere e ampio parcheggio. Un format semplice e molto popolare, pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di sagre estive.

Avviso per le famiglie: durante la manifestazione è prevista anche la presenza di vino locale, tra cui il Casavecchia DOC. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni: bere responsabilmente.

Il calendario delle Sagre di Liberi 2026

Ecco il programma completo delle 14 Sagre di Liberi 2026, in programma ogni sabato e domenica dal 6 giugno al 6 settembre 2026:

6-7 giugno 2026 – Festa della Pasta e Fagioli

– Festa della Pasta e Fagioli 13-14 giugno 2026 – Festa della Pancetta alla Zingara

– Festa della Pancetta alla Zingara 20-21 giugno 2026 – Prosciutto di Praga allo spiedo

– Prosciutto di Praga allo spiedo 27-28 giugno 2026 – Philly chees steak pork

– Philly chees steak pork 4-5 luglio 2026 – Tagliata di marchigiana

– Tagliata di marchigiana 11-12 luglio 2026 – Brystflaesk di maiale danese

– Brystflaesk di maiale danese 18-19 luglio 2026 – Arrosticini e caciocavallo impiccato

– Arrosticini e caciocavallo impiccato 25-26 luglio 2026 – Stinco di maiale alla bavarese

– Stinco di maiale alla bavarese 1-2 agosto 2026 – Spiedone di Ulisse

– Spiedone di Ulisse 8-9 agosto 2026 – Bistecca di maiale nero casertano

– Bistecca di maiale nero casertano 15-16 agosto 2026 – Costine di maiale alla texana

– Costine di maiale alla texana 22-23 agosto 2026 – Gnocchi al forno

– Gnocchi al forno 29-30 agosto 2026 – Montanare in Festa Extralarge

– Montanare in Festa Extralarge 5-6 settembre 2026 – Zingara ischitana con caciocavallo impiccato

Sagre di Liberi 2026: calendario e informazioni Quando: dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni weekend dalle 19:30

dal 6 giugno al 6 settembre 2026, ogni weekend dalle 19:30 Dove: Via Vittorio Emanuele, Liberi, provincia di Caserta

Via Vittorio Emanuele, Liberi, provincia di Caserta Programma: 14 sagre con specialità diverse, musica live, area luna park e parcheggio

14 sagre con specialità diverse, musica live, area luna park e parcheggio Nota: presenza di vino locale; consumo di alcol riservato ai maggiorenni Maggiori informazioni



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