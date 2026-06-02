Il Giardino Segreto alla Reggia di Portici: visita, musica e racconto teatrale

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Sabato 6 giugno 2026 alla Reggia di Portici torna “Il Giardino Segreto”, un’esperienza serale tra Orto Botanico, racconto teatrale e musica dal vivo. Il finale sarà sulla terrazza della Reggia di Portici, con vista sull’Orto Botanico dall’alto.

Sabato 6 giugno 2026 la Reggia di Portici apre le porte per “Il Giardino Segreto”, un appuntamento firmato NOMEA e MUSA Reggia di Portici che unisce visita narrata, storia botanica e musica. Sono previsti tre turni, alle 17:45, 18:45 e 19:45, con ticket a €20 e prenotazione obbligatoria. La Reggia di Portici è un luogo affascinante dell’area vesuviana: una dimora borbonica monumentale, con spazi storici, giardini e un Orto Botanico che ancora oggi conserva un patrimonio naturale di grande valore.

Il cuore dell’esperienza sarà il Giardino Segreto della Reggia di Portici, uno degli spazi più suggestivi del complesso. Il percorso partirà all’ombra del grande Albero della Canfora, presenza scenografica e simbolica dell’Orto Botanico.

Ad accompagnare i partecipanti sarà Giovanni del Monte, attore internazionale già legato al Festival di Cannes, che guiderà il pubblico tra racconti, curiosità di corte e riferimenti botanici. Non sarà una semplice visita guidata, ma un racconto costruito per far emergere il legame tra natura, architettura e memoria borbonica.

Prenotazione obbligatoria per Il Giardino Segreto Posti limitati per la serata del 6 giugno alla Reggia di Portici. Ticket €20 con parcheggio interno incluso. Prenota via WhatsApp

Musica dal vivo nella Sala Cinese

Dopo il percorso nel verde, la serata proseguirà nella Sala Cinese della Reggia di Portici, ambiente elegante e climatizzato che ospiterà il momento musicale dell’evento.

Il programma prevede la performance di Achille Campanile, Premio Festival della Terra 2025, insieme al progetto A Smile From Godzilla. Le sonorità contemporanee dei due artisti accompagneranno il pubblico in una parte più intima della serata, pensata per valorizzare l’ascolto e l’atmosfera del luogo. La scelta della Sala Cinese aggiunge un elemento importante: non solo natura e giardino, ma anche il fascino degli interni storici della Reggia, in un percorso che alterna esterno, racconto e musica.

Il finale sarà sulla terrazza della Reggia di Portici, con vista sull’Orto Botanico dall’alto. È il momento più conviviale dell’esperienza, pensato per chiudere la visita in modo rilassato e scenografico. La terrazza consente di osservare il complesso da una prospettiva diversa, con il verde dell’Orto Botanico sotto lo sguardo e l’atmosfera serale della Reggia.

I posti sono strettamente limitati, proprio per mantenere un’esperienza raccolta e ordinata. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp.

Informazioni e prenotazioni: Il Giardino Segreto Data: sabato 6 giugno 2026

sabato 6 giugno 2026 Turni: 17:45 | 18:45 | 19:45

17:45 | 18:45 | 19:45 Dove: Reggia di Portici, Portici

Reggia di Portici, Portici Biglietti: €20 con parcheggio interno incluso

€20 con parcheggio interno incluso Prenotazione: obbligatoria via WhatsApp 375 6139180 Prenota il tuo posto



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