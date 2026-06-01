Cosa fare a Napoli durante la settimana dall’1 al 6 giugno 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 1 a sabato 6 giugno 2026: gli eventi della settimana tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, appuntamenti gratis, famiglie e luoghi da vivere in città e dintorni

Cosa fare a Napoli dall’1 al 6 giugno 2026? Anche dopo un weekend pieno di eventi, la città continua a proporre tanti appuntamenti tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e iniziative per famiglie.

In questa guida trovi una selezione degli eventi a Napoli in settimana, con gli appuntamenti più interessanti da segnare subito e tante altre idee per uscire dal lunedì al sabato.

La settimana dall’1 al 6 giugno 2026 è una di quelle in cui Napoli offre tante strade diverse: si può scegliere una serata a teatro, un concerto, una visita guidata, una mostra o un evento gratuito. Chi cerca un calendario più ampio può consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli, mentre per gli appuntamenti a ingresso libero resta utile la pagina degli eventi gratuiti a Napoli.

Teatro e musica a Napoli questa settimana

Racconti per Ricominciare: festival teatrale itinerante al tramonto. Fino al 7 giugno “Racconti per Ricominciare” il festival teatrale diffuso e itinerante da Napoli alle pendici del Vesuvio fino alla costiera Sorrentina

Concerto sotto le stelle a Napoli, all’Osservatorio di Capodimonte con osservazioni astronomiche. Venerdì 5 giugno all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà una serata speciale con un evento musicale dal titolo “Tango e Dintorni”. Previste anche osservazioni astronomiche assieme agli astronomi

Open Festival a Ercolano: musica, cinema e spettacoli gratuiti per 9 giorni. Ben 9 giorni di grandi eventi gratuiti ad Ercolano dal 28 maggio al 7 giugno 2026 perOpen Festival. Previsti concerti gratuiti di Daniele Sepe, Danilo Rea, Eugenio Bennato e poi eventi di danza, concerti spettacolo, proiezioni di film e tanto altro, sempre gratis.

Incontri Jazz nel Monastero delle Trentatré propone un format raccolto nel centro storico di Napoli, tra musica, racconti, materiali audiovisivi e visita a un luogo poco consueto.

Per chi preferisce appuntamenti gratuiti, continuano anche i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie d’Italia e i concerti gratuiti nella Sala Scarlatti del Conservatorio. Altri appuntamenti musicali da tenere d’occhio sono i Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, gli incontri nella Casa Museo Murolo al Vomero e la stagione concertistica del Teatro di San Carlo. Per altre segnalazioni musicali puoi seguire anche la sezione concerti a Napoli.

Visite guidate e luoghi da scoprire

Tra le cose più interessanti da fare in settimana ci sono i Musei da vedere gratuitamente martedì 2 giugno che permettono di scoprire musei, siti archeologici statali gratuitamente in tutta la città e delle visite gratuite per bambini ai monumenti più belli.

Martedì 2 giugno 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Repubblica . Martedì in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente.

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre 2026. Fino al 19 Dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico, artistico in quattro siti d’arte.

Il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli prosegue fino al 2 giugno 2026 con il programma “Ebbra di luce, folle di colori”, tra itinerari tematici, musica, cinema, teatro, laboratori e aperture straordinarie.

Tra i luoghi da vivere anche nei giorni feriali ci sono il Cimitero delle Fontanelle, visitabile con prenotazione, il nuovo percorso sui tetti del Duomo di Napoli e le visite gratuite a San Giovanni a Carbonara.

Eventi diffusi e cose da fare a Napoli

La settimana è interessante anche per chi vuole vivere Napoli all’aperto, tra mare, eventi diffusi e luoghi che in primavera diventano ancora più piacevoli. Festa della Pizza da non perdere.

Pizza Park 2026 a Portici: 7 giorni al villaggio della pizza sul lungomare. Fino al 3 giugno il Parco a Mare di Portici ospita Pepsi Pizza Park, evento dedicato alla pizza napoletana con ingresso gratuito e oltre 18 maestri pizzaioli. Previste anche serate di musica, spettacoli e attività pensate per famiglie

Shibuya Izakaya Napoli: cena giapponese e cocktail bar in via Martucci. Da provare l’atmosfera degli izakaya giapponesi. A Chiaia da Shibuya Izakaya cucina nipponica, esperienza Kaiten, sake e cocktail bar in via Giuseppe Martucci 56.

Per muoversi meglio in città, resta utile anche la novità della Metro Linea 6 con corse fino alle 21 nei giorni feriali, soprattutto per chi vuole raggiungere Fuorigrotta, Chiaia e Piazza Municipio senza usare l’auto.

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Per le famiglie, uno degli appuntamenti del periodo resta nel verde dell’Orto Botanico di Napoli, con spettacoli pensati per bambini e adulti. Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli continua fino al 31 maggio 2026 con rappresentazioni teatrali itineranti in uno dei luoghi più piacevoli della città da vivere anche in primavera.

Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre 2026. Fino al 19 Dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico, artistico in quattro siti d’arte.

Per altre idee dedicate ai più piccoli puoi consultare la sezione eventi per bambini a Napoli.

Mostre e musei da vedere in settimana

Le mostre sono una delle scelte migliori per chi vuole uscire in settimana senza dipendere troppo dal meteo o dagli orari serali. A Napoli, in questi giorni, ci sono diverse esposizioni importanti tra centro storico, musei e grandi spazi culturali.

Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro. Dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027 la Cappella del Tesoro di San Gennaro ospita la mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, dedicata ai rari scatti a colori del fotografo napoletano. 40 immagini per la rassegna “La civiltà del Seicento a Napoli”, degli anni ’80. Un’eccezione nel percorso di Jodice

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia di Napoli è una delle mostre più attese del mese. Fino al 6 settembre 2026, Palazzo Piacentini ospita le opere di Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN è invece una mostra perfetta per chi vuole leggere Napoli attraverso il mito, la storia e l’identità della sua fondazione.

Fino al 31 maggio 2026 continua anche il Comicon Off, il programma diffuso legato al fumetto e alla cultura pop, mentre al Chiostro di Santa Chiara sono esposti alcuni fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci.

Tra le altre mostre da considerare ci sono Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli, le nuove sale sull’Ottocento alla Certosa di San Martino, Nicola Samorì a Capodimonte e il percorso permanente con i calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei.

Per orientarti tra le esposizioni del mese puoi leggere anche la guida alle mostre a Napoli a maggio 2026 oppure seguire la sezione mostre Napoli.

Altri luoghi sempre validi da visitare

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