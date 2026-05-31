Sagra della Ciliegia al Borgo di Castello a Gragnano (NA)

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Festa della Ciliegia a Gragnano per la manifestazione dedicata alla valorizzazione e alla promozione della produzione delle ciliegie di Castello.

Nei giorni di sabato 6 e domenica 7 Giugno 2026, dalle ore 19, si terrà al Borgo di Castello a Gragnano (Na) la 29° edizione della Festa della Ciliegia la sagra dedicata alla promozione della produzione delle ciliegie di Castello di Gragnano.

La sagra si ripete da anni grazie alla Pro Loco di Gragnano e alle associazioni del territorio e vuole anche salvaguardare il Borgo Castello e le sue antiche tradizioni, dando modo ai partecipanti di conoscere l’antico Borgo Medioevale e la sua antichissima chiesa. Per la sagra due serate all’aperto per gustare le Ciliegie del Borgo di Castello ma anche i prodotti tipici sia del Borgo Castello che di Gragnano.

In bus gratis al Borgo Castello da Gragnano

Anche quest’anno sarà organizzata per il periodo della festa una navetta gratuita dal plesso Roncalli a Gragnano in piazza San Leone al Borgo di Castello a partire dalle ore 18.30. Al Borgo Castello nel periodo della Sagra tutti i vicoli e i cortili dell’antico Borgo Medioevale saranno illuminati per rendere più caratteristica la festa e non mancherà la presenza di gruppi musicali.

Nella piazza del Borgo ci sarà il punto di degustazione dove troveremo le ciliegie, i prodotti tipici della zona e anche un menù tipico tutto alle ciliegie, dal primo al dolce e dove non mancherà anche il buonissimo e famoso vino della zona. Ci sarà anche una postazione food ricca di soprese culinarie dell’Associazione Panuozzo di Gragnano che sarà presente durante le serate dell’evento.

Nel programma sabato 6 giugno un’esibizione di danza e un ballo gitano con concerto degli Allerija mentre domenica 7 giugno dimostrazione dell’impilatura delle ciliegie, e poi le tammorre di Vincenzo Romano, “il cantore pellegrino”, e Laura Paolillo. Nelle due serate nel borgo anche attrazioni, laboratori per bambini e persone con disabilità, esposizioni di artisti locali e tante degustazioni. Non mancherà anche un’esposizione artistica degli artisti dell’Associazione Noveartè.

Maggiori informazioni Pro Loco Gragnano Sagra delle Ciliege al Borgo Castello di Gragnano Pagina Facebook

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