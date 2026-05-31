Concerto sotto le stelle a Napoli, all’Osservatorio di Capodimonte con osservazioni astronomiche

Serata all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con un concerto sotto le stelle dell’Associazione Rachmaninov e poi le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 20:30 a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà una serata con un evento musicale dal titolo “Tango e Dintorni”. Previste anche delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi.

Serata all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Si inizia alle 20,30, nell’auditorium “Ernesto Capocci” con un percorso emozionante nei ritmi e nelle passioni del tango fino all’infinito del cielo.

“Ernesto Capocci” con un percorso emozionante fino all’infinito del cielo. Sul palco: Virginia Sorrentino – voce Alfredo Di Martino – fisarmonica Gianfranco Coppola – contrabbasso

Musiche di: Piazzolla, Gardel, Galliano, De Curtis, Bovio e Lama, e direzione artistica Tiziano Citro

Piazzolla, Gardel, Galliano, De Curtis, Bovio e Lama, e direzione artistica Tiziano Citro A seguire ci saranno delle Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

La serata ha un costo di 12 euro su prenotazione – L’ingresso su prenotazione e il parcheggio interno sono gratuiti fino a esaurimento posti

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.