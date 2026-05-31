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Concerto sotto le stelle a Napoli, all’Osservatorio di Capodimonte con osservazioni astronomiche

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Serata all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con un concerto sotto le stelle dell’Associazione Rachmaninov e poi le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi

 

 

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 20:30 a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà una serata con un evento musicale dal titolo “Tango e Dintorni”. Previste anche delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi.

Serata  all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

  • Si inizia alle 20,30, nell’auditorium “Ernesto Capocci” con un percorso emozionante nei ritmi e nelle passioni del tango fino all’infinito del cielo.
  • Sul palco:
    • Virginia Sorrentino – voce
    • Alfredo Di Martino – fisarmonica
    • Gianfranco Coppola – contrabbasso
  • Musiche di: Piazzolla, Gardel, Galliano, De Curtis, Bovio e Lama, e direzione artistica Tiziano Citro
  • A seguire ci saranno delle Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

La serata ha un costo di 12 euro su prenotazione – L’ingresso su prenotazione e il parcheggio interno sono gratuiti fino a esaurimento posti

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


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