Sagra della Cerasa Cilentana: a Casal Velino la festa delle buone ciliegie del Cilento

Ph Facebook Sagra della Cerasa Cilentana - Associazione Carullo

A Carullo di Casal Velino, il paese delle ciliegie, ritorna, per la decima edizione, l’attesa festa di questo frutto: la “Sagra della Cerasa”

Dal 5 al 7 giugno 2026, a Carullo, frazione di Casal Velino, si svolgerà la decima edizione della “Sagra della Cerasa Cilentana” una festa che propone da sempre le ciliegie e le bontà culinarie della zona. A Carullo di Casalvelino per la decima edizione della Sagra della Cerasa i partecipanti troveranno un nuovo menù a base di ciliegie, musica popolare e animazione per bambini.

Le tre serate della sagra iniziano alle 20,00 e offriranno un’ampia varietà di bontà gastronomiche proponendo un nuovo menù interamente dedicato alle ciliegie, insieme a piatti tradizionali cilentani che valorizzano i sapori locali.

Menù a base di ciliegie con anche i piatti cilentani e musica tutte le sere

Oltre al cibo cilentano e a tante ciliegie della zona ogni sera ci sarà la musica popolare di Manuel Scarpitta, che creerà l’atmosfera tipica delle sagre cilentane e non mancherà anche l’animazione per bambini, consentendo alle famiglie di passare una serata spensierata tra buon cibo e buona musica.

La festa è sempre organizzata dall’Associazione socio‑culturale Carullo.

Maggiori informazioni – Associazione Carullo “Sagra della Cerasa Cilentana”

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