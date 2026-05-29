Concerto gratuito di Stefano Bollani a Napoli: Domenica 31 maggio ore 21 Rotonda Diaz

Grande evento gratuito a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2026: il, maestro Stefano Bollani suonerà alla Rotonda Diaz e sul palco anche ospiti come Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe

Domenica 31 maggio 2026 alle 21, alla Rotonda Diaz a Napoli un bellissimo concerto gratuito del Maestro Stefano Bollani: un grande appuntamento gratuito per un evento proposto nel vasto programma del Maggio dei Monumenti 2026.

Il maestro Stefano Bollani proporrà sul palco alcuni tra i più celebri brani della tradizione partenopea, da lui rivisitati e proposti alla città con il suo stile inconfondibile.

Ospiti sul palco anche artisti napoletani doc, Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe, che con la loro bella musica proporranno l’immagine di Napoli come città multietnica, aperta e in continuo divenire.

Concerto di Stefano Bollani a Napoli, Rotonda Diaz

Apertura cancelli ore 20:00

Inizio concerto ore 21:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Per informazioni: 081 6586790

Maggiori informazioni: Maggio dei Monumenti 2026

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.