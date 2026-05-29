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Concerto gratuito di Stefano Bollani a Napoli: Domenica 31 maggio ore 21 Rotonda Diaz

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Grande evento gratuito a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2026: il, maestro Stefano Bollani suonerà alla Rotonda Diaz e sul palco anche ospiti come Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe

Domenica 31 maggio 2026 alle 21, alla Rotonda Diaz a Napoli un bellissimo concerto gratuito del Maestro  Stefano Bollani: un grande appuntamento gratuito per un evento proposto nel vasto programma del Maggio dei Monumenti 2026.

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Il maestro Stefano Bollani proporrà sul palco alcuni tra i più celebri brani della tradizione partenopea, da lui rivisitati e proposti alla città con il suo stile inconfondibile.

 

 

Ospiti sul palco anche artisti napoletani doc, Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe, che con la loro bella musica proporranno l’immagine di Napoli come città multietnica, aperta e in continuo divenire.

Concerto di Stefano Bollani a Napoli, Rotonda Diaz 

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