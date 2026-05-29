Shibuya Izakaya Napoli: cena giapponese e cocktail bar in via Martucci

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A Chiaia arriva l’atmosfera degli izakaya giapponesi: da Shibuya Izakaya cucina nipponica, esperienza Kaiten, sake e cocktail bar in via Giuseppe Martucci 56 a Napoli.

A Napoli, nel cuore di Chiaia, c’è un indirizzo da segnare per chi vuole provare una serata diversa dal solito: Shibuya Izakaya, il locale in via Giuseppe Martucci 56 che porta in città l’atmosfera calda, informale e colorata degli izakaya giapponesi.

Non il classico ristorante giapponese costruito solo intorno al sushi, ma un’esperienza più ampia: cucina calda, piatti da condividere, sake, cocktail e una sala pensata per far sentire gli ospiti un po’ come in una strada di Tokyo.

Prenota la tua esperienza da Shibuya Izakaya Cucina giapponese, esperienza Kaiten e cocktail bar a Chiaia, in via Giuseppe Martucci 56. Chiama e prenota



Shibuya Izakaya a Napoli: il Giappone a Chiaia

Shibuya Izakaya a Napoli nasce come un piccolo viaggio nel mondo degli izakaya, i locali giapponesi dove si va per mangiare, bere e stare insieme in un ambiente rilassato. È il posto giusto per una cena tra amici, un appuntamento particolare o una serata diversa nel quartiere Chiaia.

L’ambiente richiama la cultura giapponese con lanterne, dettagli pop, richiami al mondo anime e un’atmosfera intima. Il risultato è un locale scenografico ma non freddo, pensato per chi cerca qualcosa di nuovo senza perdere il piacere della convivialità.

Cosa si mangia da Shibuya Izakaya

La cucina di Shibuya Izakaya punta su piatti giapponesi caldi e saporiti, con un menu pensato per andare oltre la formula più conosciuta del sushi. Tra le proposte si trovano specialità ispirate alla tradizione nipponica, piatti da condividere e ricette perfette anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di cucina.

Tra le proposte più interessanti ci sono piatti come gyoza, bao, yakitori, ramen, katsudon, yaki udon e preparazioni che richiamano lo street food giapponese. Una cucina perfetta per chi vuole provare sapori intensi, consistenze diverse e una cena meno scontata rispetto alle solite uscite del weekend.

Per chi ama scoprire indirizzi gastronomici particolari in città, Shibuya Izakaya si inserisce bene nel percorso dei nuovi ristoranti a Napoli da provare almeno una volta.

L’esperienza Kaiten: due turni serali

Uno degli elementi più particolari del locale è l’esperienza Kaiten, pensata per chi vuole vivere la cena in modo più coinvolgente. Il bancone e la cucina a vista permettono di osservare da vicino la preparazione dei piatti e rendono la serata più dinamica.

L’esperienza Kaiten è disponibile su prenotazione con doppio turno serale:

Primo turno: 20:00 – 21:30

20:00 – 21:30 Secondo turno: 21:30 – 23:00

La prenotazione è consigliata, soprattutto nel weekend e per chi vuole provare proprio il format Kaiten.

Cocktail bar e sake: anche per il dopocena

Shibuya Izakaya non è solo ristorante. Il locale ha anche un cocktail bar aperto dalle 18:30 all’01:00, ideale per un aperitivo diverso o per un dopocena a Chiaia.

La proposta beverage guarda al Giappone con sake, drink e abbinamenti pensati per accompagnare i piatti o semplicemente per fermarsi al banco e vivere l’atmosfera del locale anche senza una cena completa.

Per altre idee simili in città puoi consultare anche la nostra sezione dedicata agli aperitivi a Napoli e alle serate da vivere in città.

Orari e prenotazioni Shibuya Izakaya Napoli

Shibuya Izakaya si trova in via Giuseppe Martucci 56, Napoli, nel quartiere Chiaia.

Informazioni utili: Shibuya Izakaya Napoli Dove: via Giuseppe Martucci 56, Napoli

via Giuseppe Martucci 56, Napoli Quando: aperto dal martedì alla domenica

aperto dal martedì alla domenica Cucina pranzo: 12:30 – 15:00

12:30 – 15:00 Kaiten: doppio turno serale 20:00 – 21:30 / 21:30 – 23:00

doppio turno serale 20:00 – 21:30 / 21:30 – 23:00 Cocktail bar: 18:30 – 01:00 Prenota al +39 339 155 5855



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