Open Festival a Ercolano: musica, cinema e spettacoli gratuiti per 9 giorni

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Concerti gratuiti di Daniele Sepe, Danilo Rea, Eugenio Bennato e poi eventi di danza, concerti spettacolo, proiezioni di film e tanto altro, sempre gratis, per 9 giorni ad Ercolano per la nuova edizione di Open Festival

Ben 9 giorni di eventi gratuiti ad Ercolano dal 28 maggio al 7 giugno 2026 per la IV edizione di Open Festival: Ercolano nei luoghi e nell’arte, una rassegna, organizzata dal Comune e curata da La Bazzarra che vede la direzione artistica di Gigi Di Luca. Un festival che propone 14 eventi in 12 luoghi storici e simbolici di Ercolano tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Un festival gratuito che vuole mettere in connessione i luoghi ercolanesi, come il Miglio d’Oro, le storiche Ville Vesuviane con gli spazi urbani recentemente sottratti al degrado. Open Festival propone 9 giornate piene di concerti, performance di strada, teatro e danza (dal 28 maggio al 2 giugno) e di film importanti (dal 5 al 7 giugno) sempre a ingresso gratuito per cittadini e turisti fino ad esaurimento dei posti.

Un festival che ci farà scoprire una città da conoscere con tanti importanti eventi tra vicoli, palazzi del Settecento e piazze così da esplorare anche spazi solitamente inaccessibili.

Il programma 2026 di Open Festival: Ercolano nei luoghi e nell’arte

Sabato 30 maggio

Ore 18:00 – Piazza Cario di Borbone – Le Favole della Saggezza spettacolo per l’infanzia a cura de | Teatrini

Ore 19:00 – Via Mare, Piazza Cario di Borbone – Stradarte – spettacoli itineranti di circo, teatro di strada. musica, guarattelle – a cura de La Baracca Dei Buffoni

Ore 21:30 – Piazza Pugliano – Fuoco – Spettacolo con trampoli e fuochi pirotecnici a cura della Compagnia dei Folli

Domenica 31 maggio

Ore 10.00 – Visita guidata Osservatorio Vesuviano (Visita su prenotazione Info: info@labazzarra.com 328 723 2399 – 0818823978)

(Visita su prenotazione Info: info@labazzarra.com 328 723 2399 – 0818823978) Ore 12.00 – Osservatorio Vesuviano – Tupa Ruja Concerto

Dalle 11:00 alle 13:00 – Piazza Pugliano – La Dinamica del Controvento – Un carosello musicale che farà volare grandi e piccini – a cura di Teatro Necessario

Dalle 17:00 alle 19:00 – Piazza Pugliano – La Dinamica del Controvento – Un carosello musicale che farà volare grandi e piccini – a cura di Teatro Necessario

Ore 19.00 – Villa Campolieto – Stanze di identità teatrale – Spettacolo itinerante nelle stanze della villa a cura di Gigi Di Luca

Ore 21.00 – Villa Campolieto – La musica di altri mondi ciechi – Concerto Spettacolo con Antonella Morea, Lello Giulivo, Mimmo Maglionico – Ingresso gratuito – fino ad esaurimento posti disponibili

Lunedi 1 giugno

Ore 19:30 – Vila Campolieto – Compagnia Ludovica – Rambelli Teatro – Tra Luca Giordano e l’arte performativa dei tableaux vivants

Ore 21.30 – Villa Campolieto – Danilo Rea – in “Lirico” – Concerto per piano solo

Martedi 2 giugno

Ore 19.30 – Villa Durante – Facimme ‘e cunt – Spettacolo teatrale – con Daniela loia e Antimo Casertano

Ore 19.30 – Parco Urbano del Miglio d’Oro – Workshop di danze etniche e popolar

Ore 21.00 – Parco Urbano del Miglio d’Oro – Eugenio Bennato – in Briganti del presente –

Weekend 5, 6 e 7 giugno

Rassegna cinematografica itinerante – 3 proiezioni: Il ladro di Giorni(Chiesa San Vito); C’è ancora domani (Ruana); Unicorni (Spiaggia La Favorita)

Maggiori informazioni – Open Festival: Ercolano nei luoghi e nell’arte

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