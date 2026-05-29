Fiera del Libro e dell’Editoria ad Atrani in costiera Amalfitana: il programma

Ph Facebook Comune di Atrani

20 case editrici e più di 40 tra scrittrici e scrittori, provenienti da tutta Italia per la Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani. Due giorni tra i libri in costiera Amalfitana

Si terrà per due giorni ad Atrani in costiera Amalfitana la Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani, il 30 e 31 maggio 2026 ad ingresso libero. Una kermesse culturale che vedrà la partecipazione di 20 case editrici e più di 40 tra scrittrici e scrittori, provenienti da tutta Italia.

Due giorni tra presentazioni di libri, incontri culturali con ospiti di rilievo nazionale ed internazionale, e poi laboratori di lettura, di scrittura, confronti e concerti dal vivo

Tra gli ospiti presenti alla fiera ci sarà Pino Strabioli, Pier Luigi Celli, Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci , Giovanni Bernabei ,Gianni Mauro, Anselmo Pagani ,Elena Tempestini , Elisabetta Failla e l’imprenditore Vittorio Perrotta e poi tante altre scrittrici e scrittori e tante case editrici. Gli stand saranno aperti dalle 10.00 alle 22.00 ad ingresso libero

PROGRAMMA FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA AMALFICOAST-ATRANI

sabato 30 maggio 2026 – mattina

ore 10.00 – apertura stand espositivi con saluto alle case editrici e agli ospiti del sindaco di atrani Michele Siravo e dei rappresentanti istituzionali con aperitivo di benvenuto

ore 10.10 – apertura area kids “Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti” con beat band e ragazzi delle scuole

dalle 10.20 alle 13,20 tante presentazioni di libri, incontri con scrittori e attività

sabato 30 maggio 2026 – pomeriggio

dalle 14.30 alle 21,10 tante presentazioni di libri, incontri con scrittori e attività

10 incontro con Pino Strabioli e premiazione

a seguire spettacolo musicale finale con la beat band a cura della m° Serena della Monica

domenica 31 maggio 2026 – mattina

ore 10.00 apertura stand espositivi

dalle 10.10 alle 13,20 tante presentazioni di libri, incontri con scrittori e attività

domenica 31 maggio 2026 – pomeriggio

dalle 14.30 alle 21,10 tante presentazioni di libri, incontri con scrittori e attività

ore 21.30 – saluti finali e premiazione ospiti: Giovanni Bernabei, Anselmo Pagani, Vittorio Perrotta, Elena Tempestini, Annamaria Iacobacci, Gianni Mauro e Elisabetta Failla.

a seguire – spettacolo musicale “ I figli del Vesuvio” del m° Enrico della Monica

Alla Fiera del Libro e dell’Editoria -AmalfiCoast-Atrani,vi sarà un’ “AREA KIDS”, dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti.

Maggiori informazioni – Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.