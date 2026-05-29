Archeofestival a Castellammare: giornata gratis tra le ville romane e la Reggia di Quisisana

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Archeofestival 2026 a Castellammare di Stabia

Sabato 30 maggio 2026 l’Archeofestival 2026 arriva a Castellammare di Stabia con una giornata gratuita tra Villa San Marco e il Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, ospitato nella Reggia di Quisisana. Le visite sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria.

Sabato 30 maggio 2026 l’Archeofestival 2026 fa tappa a Castellammare di Stabia con un nuovo appuntamento gratuito dedicato alla scoperta dell’antica Stabiae. La giornata prevede una visita guidata a Villa San Marco e, nel pomeriggio, al Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, ospitato nella Reggia di Quisisana.

È una bella occasione per chi cerca eventi gratuiti in Campania e vuole scoprire un patrimonio archeologico meno affollato rispetto ai grandi itinerari di Pompei ed Ercolano, ma ricchissimo di storia, ville romane, affreschi e reperti legati alla vita quotidiana dell’antica area stabiese.

Archeofestival 2026 a Castellammare: cosa si visita

La tappa di Castellammare di Stabia permette di entrare nel cuore dell’antica Stabiae, una zona che in epoca romana era famosa per le sue ville d’otium, costruite in posizione panoramica lungo il Golfo di Napoli.

Tra questi luoghi c’è Villa San Marco, una delle più grandi ville residenziali romane dell’area vesuviana, nota per i suoi ambienti decorati, i cortili, gli affreschi e la posizione dominante sul paesaggio stabiese.

Nel pomeriggio la visita prosegue al Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, nella Reggia di Quisisana. Il museo raccoglie reperti provenienti dal territorio stabiano e racconta la storia delle ville romane, della vita quotidiana e delle scoperte archeologiche avvenute nell’area.

Il programma del 30 maggio 2026

La giornata dell’Archeofestival a Castellammare di Stabia è organizzata tra mattina e pomeriggio, con accoglienza dei partecipanti, visita guidata, pausa pranzo facoltativa e passeggiata finale nei viali della Reggia di Quisisana.

Ore 9:30: accoglienza dei visitatori presso Villa San Marco, a Castellammare di Stabia

accoglienza dei visitatori presso Villa San Marco, a Castellammare di Stabia Ore 10:00: visita guidata a Villa San Marco

visita guidata a Villa San Marco Ore 13:00: possibilità di pranzare presso un ristorante convenzionato, con riferimenti sul sito ufficiale

possibilità di pranzare presso un ristorante convenzionato, con riferimenti sul sito ufficiale Ore 15:00: visita guidata al Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi” presso la Reggia di Quisisana

visita guidata al Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi” presso la Reggia di Quisisana Ore 16:30: passeggiata libera nei viali della Reggia di Quisisana

Tutte le visite sono gratuite, comprese quelle ai siti archeologici e al museo. Per partecipare, però, è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale dell’Archeofestival.

Perché visitare Stabiae con Archeofestival

Questa tappa è interessante perché porta il pubblico in una zona archeologica spesso meno raccontata rispetto a Pompei, ma fondamentale per capire la storia romana del Golfo di Napoli.

Stabiae era un luogo di ville panoramiche, residenze raffinate e grandi ambienti decorati. Dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., anche questa zona fu sepolta da ceneri e lapilli, conservando tracce preziose della vita antica.

Per chi ama le passeggiate culturali, le visite guidate e i luoghi storici della Campania, l’appuntamento è una buona alternativa ai percorsi più turistici. Può essere inserito anche in una giornata più ampia tra Castellammare di Stabia, il centro cittadino e il panorama verso il Golfo.

Archeofestival 2026 a Castellammare: info utili

Quando: sabato 30 maggio 2026, appuntamento alle ore 9:30

Dove: Villa San Marco e Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, presso la Reggia di Quisisana, Castellammare di Stabia

Biglietti: evento gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: sito ufficiale Archeofestival

Archeofestival 2026 a Castellammare di Stabia Quando: sabato 30 maggio 2026, dalle ore 9:30

sabato 30 maggio 2026, dalle ore 9:30 Dove: Villa San Marco e Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, Castellammare di Stabia

Villa San Marco e Museo Archeologico di Stabia “Libero d’Orsi”, Castellammare di Stabia Biglietti: visite gratuite con prenotazione obbligatoria

Prenota dal sito ufficiale



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