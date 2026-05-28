4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 28 al 31 maggio 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 28 al 31 maggio 2026: tour nel sottosuolo, percorsi gratuiti, itinerari al femminile, ville storiche e passeggiate nel Rione Sanità per scoprire la città con guide ed esperti del territorio.

Nel weekend dal 28 al 31 maggio 2026 ci sono tante visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, Rione Sanità, Posillipo, luoghi sotterranei e percorsi gratuiti legati anche al Maggio dei Monumenti 2026.

Una selezione utile per chi cerca cosa fare a Napoli nel weekend e vuole vivere la città in modo diverso: non solo musei e monumenti, ma anche itinerari narrati, aperture speciali e luoghi meno scontati da riscoprire con calma.

Visite guidate a Napoli nel weekend: guida rapida Quando: da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026

da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026 Dove: Napoli, Rione Sanità, centro storico, Posillipo e altri luoghi della Campania

Napoli, Rione Sanità, centro storico, Posillipo e altri luoghi della Campania Ideale per: famiglie, appassionati di arte, turisti e napoletani curiosi

famiglie, appassionati di arte, turisti e napoletani curiosi Consiglio: verificare sempre prenotazioni, orari e disponibilità prima di partecipare

Prima di partecipare consigliamo sempre di contattare gli organizzatori indicati nei singoli appuntamenti, perché orari, disponibilità, costi e modalità di prenotazione possono cambiare.

LAPIS Museum: Napoli sotterranea nel centro storico

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Tra le visite guidate più suggestive da fare a Napoli nel weekend c’è il LAPIS Museum, il percorso sotterraneo nel cuore del Complesso della Basilica della Pietrasanta, lungo il Decumano Maggiore, nel centro storico di Napoli.

È una visita particolarmente adatta a questi giorni di fine maggio: si cammina sotto la città, in ambienti freschi e ricchi di storia, attraversando cisterne, cavità, tracce archeologiche e spazi che raccontano il rapporto antico tra Napoli e l’acqua. Il percorso comprende il Museo dell’Acqua, dove le antiche cisterne greco-romane tornano a vivere con giochi di luce, ruscellamenti e installazioni. È uno di quei luoghi che aiutano a capire quanto Napoli sia una città costruita anche in verticale, con una parte visibile e una parte nascosta sotto i nostri piedi.

Il Decumano Sommerso si sviluppa a circa quaranta metri di profondità e attraversa ambienti che durante la Seconda guerra mondiale furono utilizzati anche come ricoveri antiaerei. La visita unisce archeologia, memoria urbana e narrazione multimediale, rendendo il percorso interessante anche per chi conosce già il centro storico.

All’interno dell’area archeologica è visitabile anche la mostra Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, curata da Fabrizia Fiore, con direzione artistica del maestro presepiale Alfonso Laino. Il percorso porta il visitatore nella Napoli settecentesca di Carlo III di Borbone, tra figure presepiali originali del XVIII secolo, opere provenienti da collezioni private e pezzi attribuiti a grandi maestri della tradizione napoletana.

Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 20:00, con visite guidate in lingua italiana ogni ora. Sono disponibili anche guide testuali o audio per chi desidera seguire il percorso in un’altra lingua.

Per prenotare è possibile chiamare il numero 08119230565 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 14:00, utilizzare il servizio WhatsApp sempre attivo, scrivere a info@lapismuseum.com oppure acquistare direttamente sul sito ufficiale www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. [contenuto sponsorizzato #adv]

Destinazione donna: visite gratuite a Napoli

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 proseguono anche le visite gratuite di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli.

L’edizione 2026 ha come titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura” e propone un viaggio nella storia di donne che, nei secoli, hanno esercitato autorità, responsabilità e cura della comunità. Un taglio interessante perché racconta Napoli attraverso regine, fondatrici, educatrici e figure femminili spesso poco valorizzate nei percorsi turistici tradizionali.

Gli appuntamenti sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite, a cura dell’associazione Incantarea.

Giovedì 28 maggio 2026, ore 10:00: Itinerario 9, punto d’incontro Chiesa di San Gregorio Armeno, Napoli

Itinerario 9, punto d’incontro Chiesa di San Gregorio Armeno, Napoli Giovedì 28 maggio 2026, ore 15:30: Itinerario 10, punto d’incontro Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa, Via Suor Orsola 10, Napoli

Itinerario 10, punto d’incontro Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa, Via Suor Orsola 10, Napoli Venerdì 29 maggio 2026, ore 10:30: Itinerario 5, punto d’incontro Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Napoli

Per il programma completo e le modalità di prenotazione: Destinazione donna: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli.

Lux in Fundo nel Rione Sanità

Nei giorni 28, 30 e 31 maggio 2026, con un ulteriore appuntamento anche martedì 2 giugno 2026, torna Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del Rione Sanità di Napoli.

È un itinerario consigliato a chi vuole scoprire la Sanità non solo come quartiere storico, ma anche come laboratorio culturale contemporaneo. Negli ultimi anni questa zona di Napoli è diventata uno dei simboli più forti della rigenerazione urbana, grazie a chiese riaperte, catacombe valorizzate, cooperative sociali, arte pubblica e nuovi percorsi di visita.

Le tappe possono variare in base all’organizzazione, ma il percorso può includere luoghi come le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini e la Basilica di Santa Maria della Sanità.

Il percorso può comprendere anche il Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro.

Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle Catacombe di Napoli.

Villa Doria d’Angri: visite gratuite a Posillipo

Domenica 31 maggio 2026 sono previste anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, una delle ville storiche più belle di Napoli, affacciata sul mare di Posillipo, lungo via Petrarca.

L’apertura rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026 e permette di visitare un luogo che unisce panorama, architettura neoclassica e memoria musicale. Villa Doria d’Angri è oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ed è legata anche alla figura di Richard Wagner, che durante il suo soggiorno napoletano lavorò qui al Parsifal.

Le visite sono gratuite e curate dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Per approfondire programma, date e modalità di partecipazione potete leggere il nostro articolo dedicato alle visite gratuite a Villa Doria d’Angri a Napoli.

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

Oltre agli appuntamenti del weekend, in questo periodo ci sono molte altre visite guidate a Napoli e in Campania: percorsi per bambini, passeggiate culturali, riaperture, itinerari panoramici, chiese monumentali, biblioteche storiche e luoghi archeologici.

Ecco una selezione di idee utili per organizzare i prossimi giorni o salvare qualche spunto per i weekend successivi.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

Prima di andare Per tutte le visite guidate è consigliabile verificare in anticipo prenotazioni, eventuali posti disponibili, orari aggiornati, costi e condizioni di partecipazione.

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