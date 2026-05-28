Pizza Park 2026 a Portici: date, programma e ingresso gratuito per 7 giorni al villaggio della pizza sul lungomare

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Dal 28 maggio al 3 giugno 2026, il Parco a Mare di Portici ospita uno degli eventi food più attesi in Campania, il Pepsi Pizza Park tra pizza napoletana, spettacoli e area dessert. Confermata la presenza di 18 maestri pizzaioli

Dal 28 maggio al 3 giugno 2026 il Parco a Mare di Portici ospita la terza edizione di Pepsi Pizza Park, evento dedicato alla pizza napoletana che negli ultimi anni si è affermato tra gli appuntamenti enogastronomici più seguiti della Campania. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Per sette giorni il lungomare di Portici si trasformerà in un villaggio del gusto con oltre 18 maestri pizzaioli, e con tanta pizza tradizionale, pizza fritta, panuozzi e proposte gluten free. In programma anche serate di musica, spettacoli e attività pensate per famiglie e bambini.

Confermata la presenza di 18 grandi maestri pizzaioli

Ai Tre Monelli – Angri (SA)

Andrè Pizzeria e Ritrovo – (Salerno)

Cia’ Mamma’ di Porzio – (Napoli)

Gino e Toto Sorbillo Eventi – (Napoli)

I Damiano – (Portici – NA)

Il Mio Viaggio a Napoli – (Napoli)

Isabella De Cham – La Pizza Fritta – (Napoli)

Pizzeria Divina – (Cetara – SA)

La Tradizione – (Portici – NA)

Pizza Secret – (Portici – NA)

Pizzaioli Veraci Verace Napoletana – (Napoli)

Pizzeria Positano – (Salerno – Milano)

Pizzeria Positano Senza Glutine – (Salerno – Milano)

Pizzeria Salvo – (San Giorgio a Cremano – NA)

Porzioni di Pizza – (Napoli)

Regina Farina – (Portici – NA)

Terra Nera – (Torre del Greco) Pizzeria Contemporanea / Gourmet

Klove – (Casal di Principe – CE) Contemporanea

Una terza edizione dopo i grandi successi dello scorso anno

Organizzato da GRVN Company con il supporto di Erre Erre Eventi ETS, Pizza Park arriva all’edizione 2026 dopo i numeri record dello scorso anno: nel 2025 infatti oltre 70 mila presenze e circa 20 mila pizze sfornate in sei giorni.

Tra le novità principali c’è l’ingresso di Pepsi come title sponsor ufficiale, e anche una sezione dedicata ai dolci tipici napoletani. Non mancherà il supporto del Comune di Portici, insieme a partner del settore food e beverage come Antimo Caputo, Peroni, Aperol e Acqua San Bernardo. Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni.

Grazie alla sua formula gratuita e alla location sul mare, Pepsi Pizza Park si conferma come uno degli eventi in Campania tra i più attesi per l’inizio dell’estate, capace di unire gastronomia, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Maggiori informazioni e programma completo

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