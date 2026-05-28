Meeting del Mare 2026 a Marina di Camerota: oltre 60 eventi tra concerti gratuiti, mostre e laboratori

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Dal 30 maggio al 1° giugno 2026 torna il Meeting del Mare a Marina di Camerota: tre giorni di concerti gratuiti, arte, incontri e giovani talenti nella Baia di Lentiscelle, con Ele A, Le-One, Giorgio Poi, okgiorgio, Tära, Tutti Fenomeni e oltre 40 artisti emergenti.

Dal sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno 2026 torna il Meeting del Mare 2026, il grande festival gratuito ideato e diretto da Don Gianni Citro. La trentesima edizione si svolgerà nella Baia di Lentiscelle a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, con tre giorni di musica, arte, incontri, workshop, performance e aftershow.

Il tema scelto per questa edizione è “Domani”, una parola che diventa il filo conduttore di un festival dedicato al futuro, ai linguaggi dei giovani e alla creatività. In programma ci saranno oltre 60 appuntamenti gratuiti, con concerti live, mostre, laboratori, installazioni artistiche e momenti di confronto.

Per chi cerca concerti gratuiti in Campania nel ponte tra maggio e giugno, il Meeting del Mare è uno degli appuntamenti più interessanti da segnare in agenda: non solo per la line up, ma anche per la cornice naturale di Marina di Camerota, nel cuore del Cilento.

Meeting del Mare 2026: il programma dei concerti gratuiti

Il cuore del Meeting del Mare 2026 a Marina di Camerota sarà la musica dal vivo. Le tre serate porteranno sul palco artisti già molto seguiti dalla nuova scena italiana e tanti progetti emergenti selezionati attraverso l’Open Call del festival.

Sabato 30 maggio 2026: Ele A e Le-One

La prima serata vedrà protagonisti Ele A e Le-One. Ele A è una delle voci più interessanti della nuova scena rap e urban italiana, mentre Le-One porterà sul palco l’energia del rap campano, dopo il grande successo ottenuto sulle piattaforme digitali.

Opening: Karakaz, Devil A & Skioffi, Cappa, Donca, Ermanos, Ferix, Jlee, Karma GD, Le Garçon, Lil Gheibrj + Gigi, Little Pi, Navarra, Pikkoli, Prince, Rubio, Saint VP e VFM 155.

Domenica 31 maggio 2026: Giorgio Poi e okgiorgio

Domenica 31 maggio spazio a Giorgio Poi, cantautore tra i nomi più riconoscibili dell’indie italiano, che sarà sul palco con la sua band. A seguire ci sarà il dj set di okgiorgio, progetto solista di Giorgio Pesenti, produttore e polistrumentista che unisce elettronica, pop e ricerca sonora.

Opening: Santachiara, Alessandro Fiore, Crisi, Feeda, Orofino, Sapada, Secondo, Selli, Skunks, Stella Merano, Suits, Via Mercanti e Zerofiltro.

Lunedì 1° giugno 2026: Tära e Tutti Fenomeni

Lunedì 1° giugno la chiusura del festival sarà affidata a Tära e Tutti Fenomeni. Tära porta una ricerca musicale che attraversa R&B contemporaneo e radici arabe, mentre Tutti Fenomeni torna dal vivo dopo tre anni di assenza con il suo stile ironico, colto e fuori formato.

Opening: Bouganville, Carla Fucci, Euforia, Frenèsya, Jüls, Kresta, Luna, Lyra, Mecha PRJT, Minimal, P.H.A.T., Patec!! Λ_Λ, Sofia Ara, Spina e Toribio Cortazzo.

Mostre, installazioni e incontri al Meeting del Mare

Il Meeting del Mare non è solo un festival musicale. Da sempre la manifestazione lavora su più linguaggi: concerti, arte contemporanea, fotografia, incontri pubblici, laboratori e momenti di riflessione. È questo mix a renderlo diverso da un semplice cartellone di live estivi.

Mostra fotografica: “Il Pianista di Yarmouk”, progetto a cura di Antonio Nigro.

“Il Pianista di Yarmouk”, progetto a cura di Antonio Nigro. Installazioni artistiche: “Prospettiva interrotta” di Carlo Gentile, “Via d’uscita” di Cristian Rizzuti e “Domani era ieri” di Cikila.

“Prospettiva interrotta” di Carlo Gentile, “Via d’uscita” di Cristian Rizzuti e “Domani era ieri” di Cikila. Incontri culturali: domenica 31 maggio 2026, alle ore 11:00, alla Terrazza Bolivar, dibattito pubblico “Mare, eventi e turismo”.

La parte artistica rafforza il tema “Domani” e trasforma Marina di Camerota in uno spazio aperto, dove musica e immagini dialogano con il mare e con il paesaggio del Cilento. Una buona occasione anche per chi vuole abbinare il festival a un weekend lungo tra spiagge, borghi e natura.

Come arrivare a Marina di Camerota per il Meeting del Mare

Il Meeting del Mare si svolge a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. Chi arriva in auto può raggiungere il Cilento seguendo le direttrici verso Sapri, Palinuro e Marina di Camerota. Chi viaggia in treno può utilizzare le stazioni di Pisciotta o Centola, con collegamenti locali verso Marina di Camerota.

Il consiglio pratico è arrivare con anticipo, soprattutto nelle serate centrali del festival: l’evento richiama da anni un pubblico numeroso e la zona di Marina di Camerota può diventare molto frequentata nel weekend.

Per altri appuntamenti musicali gratuiti in regione, su Napoli da Vivere trovi anche gli aggiornamenti sui concerti gratuiti e gli eventi a ingresso libero e la sezione dedicata agli eventi a Napoli e in Campania.

Meeting del Mare 2026: informazioni utili

Quando: sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno 2026

Dove: Baia di Lentiscelle, Marina di Camerota (SA)

Biglietti: ingresso gratuito

Artisti principali: Ele A, Le-One, Giorgio Poi, okgiorgio, Tära, Tutti Fenomeni

Programma: concerti, artisti emergenti, mostre, installazioni, incontri, workshop e aftershow

Info: sito ufficiale del Meeting del Mare

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